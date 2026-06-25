Most kiderül, mennyire vagy a '80-as évek gyereke! Felismersz minden retró tárgyat ebben a kvízben?

A nosztalgia az egyik legkedvesebb időutazás: elég egy ismerős dallam, egy régi játék vagy egy porosodó kazetta, és máris visszarepülünk az időben. Ez a retrókvíz a 80-as évek legendás kellékeit idézi fel, amelyek generációk mindennapjait határozták meg, és ma már igazi kultikus emléknek számítanak.
Mennyire emlékszel a '80-as évek ikonikus tárgyaira? Teszteld magad a retrókvízzel!
Emlékszel még, milyen érzés volt izgatottan leülni egy bizonyos számítógép elé, és órákig játszani? És ki ne álmodozott volna egy saját walkmanről, amellyel bárhová magával vihette kedvenc zenéit?
A 80-as évek tele voltak olyan tárgyakkal, amelyek akkor a modernség csúcsát jelentették, ma pedig mosolyt csalnak az arcunkra.
A videómagnó köré szerveződtek a családi filmnézések, de a zenehallgatás is külön programnak számított.
Ha kíváncsi vagy, mennyit őriztél meg ezekből az emlékekből, itt az idő egy kis múltidézésre. Ez a retrókvíz nemcsak a tudásodat teszi próbára, hanem garantáltan felébreszti a legkedvesebb '80-as évekbeli emlékeidet is.
Vajon hány ikonikus tárgyat ismersz fel első pillantásra? Teszteld magad, és merülj el újra a retrókorszak varázsában!
1/10 Mi volt ennek az ősszámítógépnek a neve?
2/10 Ez az őskövület zenét játszott. Vajon mi volt a becses neve?
3/10 Hogyan nevezték ezt a furcsa képződményt?
4/10 Ez a technológia reneszánszát éli napjainkban. Mi lehet?
5/10 Tudod, hogy hívták ezt a játékot, mely minden 80-as évekbeli gyerek zsebében ott lapult?
6/10 Ez a tárgy sokaknak ismerős lehet a „mentés” gombról. Mi volt a korai adathordozó neve?
7/10 Ezzel a mágikus kütyüvel nemcsak rögzíthettük a hangot és képet, de le is játszhattuk. Hogyan nevezték?
8/10 Ez az ikonikus adathordozó napjainkra teljesen kikopott, pedig 40 éve minden családi videó és film ezen futott. Felismered, mi volt a neve?
9/10 Hogy hívták ezt az izgalmas logikai játékot?
10/10 Hogy hívták ezt a bájos kis szőrmókot?
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