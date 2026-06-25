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nosztalgia

Most kiderül, mennyire vagy a '80-as évek gyereke! Felismersz minden retró tárgyat ebben a kvízben?

80-as évek, videókazetta
Bob Riha Jr
nosztalgia kvíz 80-as évek
Nagy Anna
2026.06.25.
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A 80-as évek különleges hangulatát ma is sokan őrzik szívükben, legyen szó zenéről, divatról vagy technikai újdonságokról. Retrókvízünk segítségével most tesztelheted, mennyire emlékszel azokra a tárgyakra, amelyek egykor szinte minden otthonban megtalálhatók voltak.

A nosztalgia az egyik legkedvesebb időutazás: elég egy ismerős dallam, egy régi játék vagy egy porosodó kazetta, és máris visszarepülünk az időben. Ez a retrókvíz a 80-as évek legendás kellékeit idézi fel, amelyek generációk mindennapjait határozták meg, és ma már igazi kultikus emléknek számítanak.

Retrókvíz a 80-as évek tárgyairól.
A retrókvízből kiderül, hogy mennyire vagy a 80-as évek gyereke.
Forrás: The Image Bank RF

Mennyire emlékszel a '80-as évek ikonikus tárgyaira? Teszteld magad a retrókvízzel!

Emlékszel még, milyen érzés volt izgatottan leülni egy bizonyos számítógép elé, és órákig játszani? És ki ne álmodozott volna egy saját walkmanről, amellyel bárhová magával vihette kedvenc zenéit?

 A 80-as évek tele voltak olyan tárgyakkal, amelyek akkor a modernség csúcsát jelentették, ma pedig mosolyt csalnak az arcunkra.

A videómagnó köré szerveződtek a családi filmnézések, de a zenehallgatás is külön programnak számított.

Ha kíváncsi vagy, mennyit őriztél meg ezekből az emlékekből, itt az idő egy kis múltidézésre. Ez a retrókvíz nemcsak a tudásodat teszi próbára, hanem garantáltan felébreszti a legkedvesebb '80-as évekbeli emlékeidet is. 

Vajon hány ikonikus tárgyat ismersz fel első pillantásra? Teszteld magad, és merülj el újra a retrókorszak varázsában!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mi volt ennek az ősszámítógépnek a neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Ez az őskövület zenét játszott. Vajon mi volt a becses neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Hogyan nevezték ezt a furcsa képződményt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Ez a technológia reneszánszát éli napjainkban. Mi lehet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Tudod, hogy hívták ezt a játékot, mely minden 80-as évekbeli gyerek zsebében ott lapult?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Ez a tárgy sokaknak ismerős lehet a „mentés” gombról. Mi volt a korai adathordozó neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Ezzel a mágikus kütyüvel nemcsak rögzíthettük a hangot és képet, de le is játszhattuk. Hogyan nevezték?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Ez az ikonikus adathordozó napjainkra teljesen kikopott, pedig 40 éve minden családi videó és film ezen futott. Felismered, mi volt a neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Hogy hívták ezt az izgalmas logikai játékot?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Hogy hívták ezt a bájos kis szőrmókot?

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