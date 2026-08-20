A régi filléres trükk megszünteti a kellemetlen izzadságszagot – A dezodor hatását is felerősíti

A dezodor ma már minden fürdőszoba alapfelszerelése, és sokan elképzelni sem tudják nélküle a reggeli rutint. Régebben azonban még nem állt rendelkezésre ennyi különféle izzadásgátló, ezért a nők gyakran olyan egyszerű, otthon is megtalálható alapanyagokhoz nyúltak, amelyekről úgy tartották, hogy segítenek frissen tartani a bőrt. A volt Jugoszláviában is ismertek egy ilyen praktikát, amelynek főszereplője egy szinte minden háztartásban megtalálható fehér por: a szódabikarbóna. Az egyszerű módszer mögött ráadásul van némi kémia is, hiszen a kellemetlen testszag kialakulásában nem maga az izzadság az egyetlen főszereplő.

Az izzadás ellen egy szuper házi trükköt is érdemes bevetni.

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Egy filléres konyhai alapanyag lehet a régi házi praktika fő összetevője.

Nem az izzadást szünteti meg, hanem egészen máshogy működik.

Van azonban néhány fontos szabály, amit nem érdemes figyelmen kívül hagyni.

A régi trükk megszünteti az izzadságszagot: ez kell hozzá

A frissen termelődő izzadság általában alig érezhető. A jellegzetes testszag akkor alakul ki, amikor a bőrön természetesen jelen lévő baktériumok lebontják a verejték bizonyos összetevőit, és ennek során szagos vegyületek keletkeznek. A szódabikarbóna enyhén lúgos kémhatása miatt megváltoztathatja a bőrön található vegyületek környezetét, így segíthet semlegesíteni a kellemetlen szagokat. Fontos azonban, hogy ez nem ugyanaz, mint az izzadás megakadályozása: a szódabikarbóna nem helyettesíti az izzadásgátlót.

Ha valaki ki szeretné próbálni ezt a módszert, egy egyszerű oldat készíthető belőle. Egy púpozott teáskanál szódabikarbónát keverjünk el egy pohár langyos vízben, majd egy vattakorongot vagy puha pamutlapot mártsunk bele. A felesleges folyadékot finoman nyomkodjuk ki, majd dörzsölés nélkül paskoljuk át vele a tiszta, száraz hónalj bőrét. Érdemes inkább kis mennyiséggel kezdeni, és figyelni, hogyan reagál rá a bőr. Ezután ha biztosra szeretnénk menni, jöhet a deó is.

A házi praktika nem mindenkinek megfelelő. A szódabikarbóna irritálhatja a bőrt, különösen akkor, ha az érzékeny, sérült vagy éppen frissen borotvált. Ilyenkor könnyen jelentkezhet csípő, égő érzés, bőrpír vagy viszketés. Első használat előtt ezért célszerű egy kis bőrfelületen kipróbálni. Ha kellemetlen reakció jelentkezik, az oldatot azonnal mossuk le, és ne használjuk tovább.

A szódabikarbónás oldat legfeljebb szagsemlegesítő házi praktikaként tekinthető, és arra is szuper megoldás, hogy felerősítse a dezodor hatását, ha annak felkenése előtt használjuk.

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