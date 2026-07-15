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Így beszélnek az extra magas IQ-jú emberek: okosabbnak tűnsz, ha ellesed a trükkjeiket

Shutterstock - Dean Drobot
intelligencia iq beszélgetés
Váradi Melinda
2026.07.15.
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Nemcsak a tudásukkal, hanem a kommunikációjukkal is kitűnnek a munkahelyen. Egy vezetői coach elárulta, hogyan beszélnek a magas IQ-jú emberek. Lesd el te is a trükkjeiket!

Egy több mint 15 éves tapasztalattal rendelkező coach – aki olyan vállalatok vezetőivel és munkatársaival dolgozott együtt, mint a Google, az Amazon vagy a NATO – szerint a sikeres emberek nem véletlenül tűnnek magabiztosnak a megbeszéléseken. A magas IQ-jú személyesk ugyanis máshogy beszélnek, mint a többiek.

Magas IQ beszélgetés
A magas IQ-jú emberek másképp beszélnek a munkahelyen is.
Forrás: Shutterstock
  • Nem mindig az nyűgözi le a főnököt, aki a legtöbbet beszél. 
  • Néhány jól megválasztott mondat teljesen megváltoztathatja, hogyan látnak a munkahelyeden.
  • Egy vezetői coach elárulta, milyen kommunikációs trükköket használnak a legsikeresebb emberek.

Így beszélnek az extra magas IQ-jú emberek

Melody Wilding szerint tudják, mikor és hogyan érdemes megszólalniuk, így nemcsak szakmailag kátszanak hitelesebbnek, hanem okosabbnak tűnnek, és nagyobb eséllyel kapnak fizetésemelést, előléptetést vagy bízzák rájuk fontos projektek vezetését. A munkahelyi értekezletek sokak számára kötelező rossznak tűnnek, pedig valójában ezek azok a pillanatok, amikor igazán láthatóvá válhatsz a főnök számára. Egy átgondolt hozzászólás vagy egy konkrét eredmény megemlítése sokkal többet érhet, mint egy hosszú felszólalás, amely nem viszi előre a beszélgetést

Felteszik a kérdést, amire senki más nem gondolt 

Sokan azt hiszik, hogy csak akkor lehetnek emlékezetesek egy megbeszélésen, ha valamilyen zseniális ötlettel állnak elő. A szakértő szerint azonban egy jól megfogalmazott kérdésnek gyakran erősebb hatása van. Segíthet felismerni egy hibás feltételezést, lelassítani egy túl gyors döntési folyamatot vagy új mederbe terelni egy kaotikus beszélgetést. Például így: 

  • „Ez hogyan kapcsolódik ahhoz, amin jelenleg a csapat dolgozik?” 
  • „Úgy látom, hogy ugyanazt a célt próbáljuk elérni. Jól értelmezem?”

Finoman mások támogatására hivatkoznak

Az emberek könnyebben elfogadnak egy ötletet, ha tudják, hogy mások is támogatják. A pszichológiában ezt társas megerősítésnek nevezik. Ha egy javaslatod mögött már ott áll egy vezető, egy kolléga vagy egy ügyfél pozitív visszajelzése, érdemes ezt diszkréten megemlíteni. Így nem dicsekszel, mégis hitelesebbé teszed a mondanivalódat. Például: 

  • „A  vezető is támogatta ezt az irányt.” 

Arról beszélnek, ami a vezetőket igazán érdekli 

A döntéshozók szinte minden ötletet ugyanazon szempontok alapján mérlegelnek: költségek, gyorsaság, növekedés, kockázatok vagy versenyelőny. Ha a hozzászólásodat ezekhez a célokhoz kapcsolod, sokkal relevánsabbnak fog hangzani. Ha például a cégvezetés mostanában sokat beszél a hatékonyság növeléséről, mondhatod: 

  • „Pontosan ilyen működési hatékonyságot szerettünk volna elérni.” 

Általánosságok helyett konkrét eredmények 

A „jól haladunk” vagy a „szépen alakul a projekt” típusú mondatok kevés információt tartalmaznak. A főnökök számára sokkal meggyőzőbb, ha pontos számokkal mutatod be az eredményeidet. A konkrét adatok segítenek megmutatni, hogy milyen hatással van a munkád a vállalat működésére. Például:

  • „Az elmúlt 90 napban több mint tízezer ügyfélhez jutottak el az új fejlesztéseink.” 
  • „Már öt különböző régió ügyfélkapcsolatait koordinálom.” 

Ha a szakértő négy technikáját tudatosan alkalmazod, nemcsak magabiztosabbnak és intelligensebbnek fogsz tűnni, hanem a feletteseid is könnyebben felfigyelhetnek a teljesítményedre.

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