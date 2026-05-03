Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 3., vasárnap Irma, Tímea

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Desszert vagy koktél? Mindkettő! Íme az ínycsiklandó Sangria torta

123RF -
recept koktél torta
Nagy Kata
2026.05.03.
Ha eddig kétségek között őrlődtél, hogy a vacsorádat egy finom desszerttel vagy egy könnyű koktéllal öblítsd le, akkor itt a tökéletes megoldás! A Sangria torta ugyanis magában hordoz mindent, ami egy nőt boldoggá tehet!

Ha valami igazán különleges édességgel lepnéd meg a vendégeidet, jó helyen jársz: a Sangria torta tökéletes választás, ha a klasszikus süteményeket egy kis csavarral dobnád fel. Egyszerre látványos, frissítő és garantáltan emlékezetes!

Sangria torta egy tányéron.
A Sangria torta a nyár egyik legfinomabb újdonsága!
Forrás: Shutterstock

Ízletes és egyszerű Sangria torta recept 

  • A mai receptünk egyszerre játékos és elképesztően finom.
  • A legjobb pedig, hogy nem kell órákig a konyhában rostokolnod azért, hogy elkészítsd! 

Ha eddig azt hitted, hogy a torta csak egy szelíd vasárnapi desszert lehet, akkor legfőbb ideje végre szintet lépni! Képzeld el a kedvenc nyári italodat, tele gyümölcsökkel, egy kis borral és egy csipetnyi „csak még egy pohárral” hangulattal!

A Sangria torta pontosan ezt az élményt adja: a klasszikus gyümölcsös bor hangulatát szépen becsomagolja egy puha, szaftos piskótába, amitől minden falat egy kicsit ünnepi lesz. 

A hab a tortán pedig az, hogy nem kell Michelin-csillagos séfnek lenned ahhoz, hogy elkészítsd ezt az ínycsiklandó desszertet, hiszen pontosan annyira finom, mint amennyire egyszerű!

Hozzávalók:

A piskótához:

1 doboz fehér tortapor (kb. 400 g)
3 tojásfehérje
1 csésze sangria (vörösboros ital)
1/4 csésze étolaj
2 teáskanál narancshéj (reszelt)
1/4 teáskanál só
piros és lila ételfesték

A krémhez és díszítéshez:

1 csésze vaj (puha)
4 csésze porcukor
1/4 csésze brandy
csipet só
1/2 csésze áfonya
1/2 csésze málna
1/2 csésze eper (darabolva)
narancs gerezdek
extra gyümölcs a tetejére

Elkészítés

1. Piskóta

Melegítsd elő a sütőt 180°C-ra, és bélelj ki három tortaformát sütőpapírral. Egy nagy tálban keverd össze a tortaport, tojásfehérjét, sangriát, olajat, narancshéjat és sót. Adj hozzá piros és lila ételfestéket, amíg szép „boros” árnyalatot nem kapsz, majd oszd el a masszát a formákba. Süsd 15–17 percig, amíg a tűpróba tiszta nem lesz, majd hagyd teljesen kihűlni.

2. Krém

A puha vajat habosítsd ki mixerrel. Add hozzá a porcukrot, majd fokozatosan keverd bele a brandyt (kanalanként). Egy csipet sóval dolgozd simára a krémet.

3. Összeállítás

Tegyél egy kis krémet a tortatálra (hogy ne csúszkáljon). Helyezd rá az első piskótát, kend meg krémmel, majd szórd meg gyümölcsökkel. Ismételd meg a rétegezést a második lappal is, végül tedd rá a harmadikat. Vond be az egész tortát krémmel, majd dekoráld extra gyümölcsökkel és narancsgerezdekkel.

Ha szívesen kipróbálnál még más desszerteket, csekkold ezeket a recepteket is: 

Low carb desszertélmény a tökéletes tavaszi alakért: kesudiós eperkrémleves rózsavízzel

Egy adag kalóriatartalma nagyjából 140–180 kcal közötti, ha mandulatejjel készíted.

Lusta lányok kedvence: amerikai kalácsmentő forró almás desszert

Valami gyors, mégis elképesztően finom desszertre vágysz? Akkor ez a kalácsos almás sütemény recept csak rád várt.

Itt a tökéletes palacsinta receptje – Egy Michelin-csillagos séf felfedte a titkát

Unod, hogy az első mindig a kukában végzi? Kiborít, hogy folyton letapad? Megőrjít, hogy a töltelék súlya szétrepeszti? Vess véget ezeknek, és élvezd a tökéletes palacsintát!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu