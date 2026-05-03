Desszert vagy koktél? Mindkettő! Íme az ínycsiklandó Sangria torta

Ha valami igazán különleges édességgel lepnéd meg a vendégeidet, jó helyen jársz: a Sangria torta tökéletes választás, ha a klasszikus süteményeket egy kis csavarral dobnád fel. Egyszerre látványos, frissítő és garantáltan emlékezetes!

A Sangria torta a nyár egyik legfinomabb újdonsága!

Ízletes és egyszerű Sangria torta recept A mai receptünk egyszerre játékos és elképesztően finom.

A legjobb pedig, hogy nem kell órákig a konyhában rostokolnod azért, hogy elkészítsd!

Ha eddig azt hitted, hogy a torta csak egy szelíd vasárnapi desszert lehet, akkor legfőbb ideje végre szintet lépni! Képzeld el a kedvenc nyári italodat, tele gyümölcsökkel, egy kis borral és egy csipetnyi „csak még egy pohárral” hangulattal!

A Sangria torta pontosan ezt az élményt adja: a klasszikus gyümölcsös bor hangulatát szépen becsomagolja egy puha, szaftos piskótába, amitől minden falat egy kicsit ünnepi lesz.

A hab a tortán pedig az, hogy nem kell Michelin-csillagos séfnek lenned ahhoz, hogy elkészítsd ezt az ínycsiklandó desszertet, hiszen pontosan annyira finom, mint amennyire egyszerű!

Hozzávalók:

A piskótához:

1 doboz fehér tortapor (kb. 400 g)

3 tojásfehérje

1 csésze sangria (vörösboros ital)

1/4 csésze étolaj

2 teáskanál narancshéj (reszelt)

1/4 teáskanál só

piros és lila ételfesték

A krémhez és díszítéshez:

1 csésze vaj (puha)

4 csésze porcukor

1/4 csésze brandy

csipet só

1/2 csésze áfonya

1/2 csésze málna

1/2 csésze eper (darabolva)

narancs gerezdek

extra gyümölcs a tetejére

Elkészítés

1. Piskóta

Melegítsd elő a sütőt 180°C-ra, és bélelj ki három tortaformát sütőpapírral. Egy nagy tálban keverd össze a tortaport, tojásfehérjét, sangriát, olajat, narancshéjat és sót. Adj hozzá piros és lila ételfestéket, amíg szép „boros” árnyalatot nem kapsz, majd oszd el a masszát a formákba. Süsd 15–17 percig, amíg a tűpróba tiszta nem lesz, majd hagyd teljesen kihűlni.

2. Krém

A puha vajat habosítsd ki mixerrel. Add hozzá a porcukrot, majd fokozatosan keverd bele a brandyt (kanalanként). Egy csipet sóval dolgozd simára a krémet.

3. Összeállítás

Tegyél egy kis krémet a tortatálra (hogy ne csúszkáljon). Helyezd rá az első piskótát, kend meg krémmel, majd szórd meg gyümölcsökkel. Ismételd meg a rétegezést a második lappal is, végül tedd rá a harmadikat. Vond be az egész tortát krémmel, majd dekoráld extra gyümölcsökkel és narancsgerezdekkel.