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A legegyszerűbb baszk sajttorta – A legfinomabb recept, amivel mennyei a bűnbeesés

Shutterstock - New Africa
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Nem kell mindig lemondanod minden mámorról! Édesszájú vagy? Akkor néha lehet áldozni a cukros gyönyöröknek! Ez a baszk sajttorta nemcsak az íze miatt lesz a kedvenced, hanem azért is, mert elképesztően egyszerű az elkészítése!
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Tudjuk, a tökéletes beach bodyt el kell érni, elvégre nyár van, most kell szexi fürdőruhába bújni. De nem jobb úgy formálni a testünket, hogy közben a lelkünknek néha adunk egy kis kimenőt? Ez a kimenő most a legegyszerűbb baszk sajttorta lehet!

baszk sajttorta
Ez a baszk sajttorta lesz most a kedvenced!
Forrás: Shutterstock

Baszk sajttorta: egyszerű, nagyszerű, és isteni finom

  • Még akkor is elengedheted néha a gyeplőt, ha nagy diétát tartasz.
  • A baszk égetett sajttorta isteni finom és elképesztően egyszerű az elkészítése.
  • Mutatjuk a receptet.

Megérdemled az édes falatokat

Imádsz edzni? Elhatároztad, hogy nyárra beach bodyd lesz, de néha úgy érzed, szükséged van egy kis boldogító nasira? Ne aggódj! A testet akkor lehet a legjobb formában tartani, ha közben a lelked is jól érzi magát! Ehhez pedig megérdemelsz egy kis édes örömöt! A sajttorták remek nyári édességek, hiszen könnyedek, de nem túl édesek, bársonyosan simogatják az ember lelkét, és persze elképesztően egyszerű az elkészítésük.

Baszk égetett sajttorta: garantáltan ez lesz a kedvenced

Csupán pár összetevőre van szükség a sajttortákhoz, mégis sok különbözőt lehet belőlük kreálni. Ennek az édességcsaládnak történelme van: már Bizáncban is igazi különlegességnek számított a krémsajtból készült torta, ez pedig ma sem változott. 

Most a legegyszerűbb sajttortareceptet hoztuk el, a baszk égetett sajttortáét, melynek az a titka, hogy egy kicsit sütni kell, de jó magas hőfokon, hogy a teteje picit megégjen.

A baszk sajttorta receptje

Hozzávalók

  • 420 g krémsajt
  • 200 g tejszín
  • 3 tojás
  • 2 tojássárgája
  • 105 g cukor
  • 10 g citromlé

Elkészítés

  1. Helyezd egy tálba a kémsajtot, és egy spatulával nyomkodd le, hogy lágyabb legyen.
  2. Add hozzá a cukrot, és keverd egészen addig, amíg a cukorkristályok el nem tűnnek.
  3. Törd fel egy külön tálba a tojásokat és a tojássárgákat, majd alaposan verd fel őket.
  4. Lassan, három részletben adagold a tojásokat a krémsajtos masszához. Minden adagolásnál addig keverd a masszát, amíg a tészta sima és csomómentes nem lesz.
  5. Add hozzá a citromlevet, és jól keverd össze. A textúrájának krémesnek kell lennie.
  6. Add hozzá a tejszínt, és ezzel is keverd össze.
  7. Öntsd a tésztát egyetlen mozdulattal a sütőpapírral kibélelt formába.
  8. Finoman üsd hozzá párszor a tésztás sütőformát a konyhalaphoz – vagy egy pálcikával is összekeverheted, hogy a tészta egyenletesen keveredjen el a formában.
  9. Tedd be a 230°C-ra előmelegített sütőbe a formát, és süsd kb. 20-25 percig.
  10. Hagyd a sajttortát a formában. Miután szobahőmérsékletűre hűlt, tedd be a hűtőbe legalább 12 órára.
  11. Vedd ki a sajttortát a formából, és óvatosan húzd le a sütőpapírt. És élvezd az ínycsiklandó ízeket.

Ha elakadtál a sajttorta receptje közben, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követheted az elkészítés folyamatát.

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