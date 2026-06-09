A legegyszerűbb baszk sajttorta – A legfinomabb recept, amivel mennyei a bűnbeesés

Tudjuk, a tökéletes beach bodyt el kell érni, elvégre nyár van, most kell szexi fürdőruhába bújni. De nem jobb úgy formálni a testünket, hogy közben a lelkünknek néha adunk egy kis kimenőt? Ez a kimenő most a legegyszerűbb baszk sajttorta lehet!
Baszk sajttorta: egyszerű, nagyszerű, és isteni finom
- Még akkor is elengedheted néha a gyeplőt, ha nagy diétát tartasz.
- A baszk égetett sajttorta isteni finom és elképesztően egyszerű az elkészítése.
- Mutatjuk a receptet.
Megérdemled az édes falatokat
Imádsz edzni? Elhatároztad, hogy nyárra beach bodyd lesz, de néha úgy érzed, szükséged van egy kis boldogító nasira? Ne aggódj! A testet akkor lehet a legjobb formában tartani, ha közben a lelked is jól érzi magát! Ehhez pedig megérdemelsz egy kis édes örömöt! A sajttorták remek nyári édességek, hiszen könnyedek, de nem túl édesek, bársonyosan simogatják az ember lelkét, és persze elképesztően egyszerű az elkészítésük.
Baszk égetett sajttorta: garantáltan ez lesz a kedvenced
Csupán pár összetevőre van szükség a sajttortákhoz, mégis sok különbözőt lehet belőlük kreálni. Ennek az édességcsaládnak történelme van: már Bizáncban is igazi különlegességnek számított a krémsajtból készült torta, ez pedig ma sem változott.
Most a legegyszerűbb sajttortareceptet hoztuk el, a baszk égetett sajttortáét, melynek az a titka, hogy egy kicsit sütni kell, de jó magas hőfokon, hogy a teteje picit megégjen.
A baszk sajttorta receptje
Hozzávalók
- 420 g krémsajt
- 200 g tejszín
- 3 tojás
- 2 tojássárgája
- 105 g cukor
- 10 g citromlé
Elkészítés
- Helyezd egy tálba a kémsajtot, és egy spatulával nyomkodd le, hogy lágyabb legyen.
- Add hozzá a cukrot, és keverd egészen addig, amíg a cukorkristályok el nem tűnnek.
- Törd fel egy külön tálba a tojásokat és a tojássárgákat, majd alaposan verd fel őket.
- Lassan, három részletben adagold a tojásokat a krémsajtos masszához. Minden adagolásnál addig keverd a masszát, amíg a tészta sima és csomómentes nem lesz.
- Add hozzá a citromlevet, és jól keverd össze. A textúrájának krémesnek kell lennie.
- Add hozzá a tejszínt, és ezzel is keverd össze.
- Öntsd a tésztát egyetlen mozdulattal a sütőpapírral kibélelt formába.
- Finoman üsd hozzá párszor a tésztás sütőformát a konyhalaphoz – vagy egy pálcikával is összekeverheted, hogy a tészta egyenletesen keveredjen el a formában.
- Tedd be a 230°C-ra előmelegített sütőbe a formát, és süsd kb. 20-25 percig.
- Hagyd a sajttortát a formában. Miután szobahőmérsékletűre hűlt, tedd be a hűtőbe legalább 12 órára.
- Vedd ki a sajttortát a formából, és óvatosan húzd le a sütőpapírt. És élvezd az ínycsiklandó ízeket.
Ha elakadtál a sajttorta receptje közben, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követheted az elkészítés folyamatát.
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