Olcsónak és ízléstelennek tűnik a nappali ettől a 4 hibától: sokan elkövetik őket

A nappali az otthon egyik legfontosabb helyisége: itt pihenünk egy hosszú nap után, itt fogadjuk a vendégeket, és sok esetben ez az első tér, amelyet meglátnak, amikor belépnek hozzánk. Éppen ezért természetes, hogy szeretnénk otthonos, stílusos és igényes környezetet kialakítani benne. Sokan azt gondolják, hogy ehhez elsősorban drága bútorokra, különleges dekorációkra vagy prémium anyagokra van szükség. A lakberendezők szerint azonban a pénztárcánál sokkal többet számít az összhang. Egy drága kanapé sem tudja megmenteni a helyiséget, ha a különböző elemek nem illenek egymáshoz, rosszak az arányok, vagy túl sok dekoráció kerül egyetlen térbe.

Néhány hiba észrevétlenül is ízléstelenné teszi a nappalit.

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Egyetlen rosszul megválasztott részlet az egész helyiség hangulatát megváltoztathatja.

A túl sok dekoráció nem feltétlenül teszi elegánsabbá az otthont.

Az arányok és az egységesség sokszor többet számítanak, mint az, hogy mennyibe kerül egy-egy tárgy.

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Eltérő padlók

A különböző padlóburkolatok önmagukban természetesen nem jelentenek problémát, ám ha egymástól teljesen eltérő színek és anyagok követik egymást a helyiségekben, az egész lakás töredezettnek és befejezetlennek tűnhet. Jennifer Walter, a Folding Chair Design Co. tulajdonosa és vezető tervezője szerint különösen zavaró lehet, amikor például a konyhában egy tölgy árnyalatú famintás burkolatot használunk, a nappaliban pedig teljesen más színű és hatású laminált padlóra váltunk. Nem szükséges mindenhová ugyanazt a burkolatot választani, de érdemes arra törekedni, hogy a különböző helyiségek között legyen valamilyen vizuális kapcsolat. A hasonló árnyalatok és anyaghatások sokkal egységesebbé tehetik az otthont.

Túlzásba vitt a tematikus dekoráció

A tengerparti, vidéki, mediterrán vagy éppen bohém stílus nagyon hangulatos lehet, de könnyű átesni a ló túloldalára. Ha például egy vízparti hangulatú nappaliba kagylók, világítótornyok, hajós képek és tengeri motívumok egész sora kerül, az összhatás hamar inkább tematikus üzletre, mint elegáns otthonra emlékeztethet. Stefana Silber lakberendező szerint sokkal kifinomultabb eredményt érhetünk el, ha nem szó szerint akarjuk megjeleníteni az adott stílust. Egy tengerparti hangulathoz például elegendő lehet a lágy kék, a törtfehér, a természetes lenvászon, a pamut, a fa és néhány zöld növény. Így az atmoszféra megmarad, de nem lesz túlzó.