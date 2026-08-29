Rá sem ismerni a Bűbájos boszorkák egykori sztárjára: Holly Marie Combs végleg visszavonult

Holly Marie Combs hosszú évek óta nem vállalt új szerepet, most pedig először beszélt nyíltan arról, miért fordított hátat Hollywoodnak. Az 52 éves színésznő számára elsősorban a család került előtérbe, de az sem segített, hogy egyre kevesebb olyan forgatókönyv találta meg, amely valóban felkeltette volna az érdeklődését.

Holly Marie Combs a Bűbájos boszorkák 5. évadában.

Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Holly Marie Combs kimondta: „Visszavonultam”

„Visszavonultam” – jelentette ki a The House of Halliwell podcast augusztus 25-i adásában. Döntésében három fia is fontos szerepet játszott, a Covid-időszak otthoni „őrületében és káoszában” pedig rájött, hogy az elé kerülő munkák között nincs olyan, ami miatt mindenképpen vissza akarna térni.

A színésznő szerint 40 és 50 éves kor között már eleve szűkül a választható szerepek köre, ráadásul azok számára egyre kevésbé voltak érdekesek. Bár úgy látja, Hollywoodban az életkor miatti hátrányos megkülönböztetés már nem olyan erős, mint korábban, egyszerűen nem kapott olyan ajánlatot, amely igazán lázba hozta volna.

A visszatérést ugyanakkor nem zárja ki teljesen. Két kisebb fia még középiskolás, és úgy fogalmazott, ha Kelly sikeresen leérettségizik, talán ismét fontolóra veszi a színészkedést. A munkát ugyanis időnként hiányolja: különösen azt az érzést, amikor egy szerepben teljesen elmerülhet és kizárhatja a külvilágot.

Holly Marie Combs a Bűbájos boszorkákról beszélt egy Fan Expon.

Forrás: Ricky Fitchett/ZUMA Press Wire/AFP

A Bűbájos boszorkák sztárja Piper Halliwellként lett világhírű

Holly Marie Combs karrierjének meghatározó szerepe Piper Halliwell volt a Bűbájos boszorkákban. A sorozat különösen fontos része maradt az életének, és egykori kollégája, Shannen Doherty 2024-es halála is mélyen érintette.

Később a Pretty Little Liars, vagyis a Hazug csajok társasága szereplőjeként Ella Montgomeryt, Aria édesanyját alakította hat évadon át. Utolsó színészi munkája 2019-ben, A Grace klinika egyik epizódjában volt – írja a People. Azóta eltelt hét év, a friss fotókon pedig a Bűbájos boszorkák egykori sztárja is sokat változott ahhoz a Holly Marie Combshoz képest, akit Piper Halliwellként ismert meg a világ.

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