Harry herceg és Meghan Markle szerdán érkezett meg a birminghami repülőtérre két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. A család azért tért vissza Nagy-Britanniába, hogy új életet kezdjenek, ám érkezésükkor nem kaptak közpénzből finanszírozott rendőri védelmet.

Harry herceg és Meghan Markle nem kap állami védelmet

Forrás: AFP

A Daily Mail értesülése szerint mindössze egy rendőrségi kapcsolattartó telefonszámát adták meg nekik, és azt is közölték velük, hogy egyelőre ennél magasabb szintű védelmet nem kapnak. Harry herceg ezt nem fogadta el. Ügyvédeit arra utasította, hogy írjanak Shabana Mahmood belügyminiszternek, és kérjék a beavatkozását.

Újra megvizsgálják, mekkora veszély fenyegeti Harry herceget és családját

A herceg ugyanakkor még bízik abban, hogy visszakaphatja az adófizetők pénzéből biztosított rendőri védelmet. Mahmood ugyanis új vizsgálatot rendelt el annak felmérésére, mekkora terrorfenyegetettségnek van kitéve Harry és családja.

A családért jelenleg Harry biztonsági tanácsadója, David Langdown felel, aki a hírek szerint brit szakemberekből álló védelmi csapatot állított össze. Langdown legalább 15 éve ismeri Harryt, és olyan embereket választott maga mellé, akikben megbízik.

Egy korábbi királyi testőr szerint Harryék veszélyben vannak

Scott Hamer egykori királyi védelmi tiszt, aki korábban Károlyt védte még walesi hercegként, úgy véli, a jelenlegi helyzetben a Sussex család nincs biztonságban.

A szakember azt mondta, megdöbbentette, hogy Harryéknek lényegében csak egy rendőrségi telefonszámot adtak.

„Huszonöt éve dolgozom személyvédelemmel, és ezt egészen hihetetlennek tartom” – mondta.

Hamer arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg nyolc olyan volt brit miniszterelnök kap közpénzből finanszírozott rendőri védelmet, aki már nincs hivatalban.

„A Harry hercegnek nagyobb szüksége lenne a védelemre” – fogalmazott.

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