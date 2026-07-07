Eladnád a házad? 5 apró módosítás és nagyságrendekkel többet fizetnek érte

Amikor ingatlaneladásról van szó, sokan elkövetik azt a hibát, hogy teljesen felkészületlenül, szinte azonnal körbefotózzák a ház belső és külső tereit, majd ezekkel a képekkel hirdetik meg. Pedig egyáltalán nem mindegy, milyen első benyomást tesz a lakás a vevőkre, hiszen néhány apró módosítással és egyszerű trükkel százezreket vagy akár milliókat is hozzáadhatsz az otthonod értékéhez. Mutatjuk azt az 5 apró módosítást, ami az egekbe repítheti az ingatlanod árát!

Egy ház meghirdetését célszerű ingatlanközvevtítőn keresztül intézni, hogy piaci ismeretei miatt a legmagasabb áron kelljen el az ingatlan.

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Ingatlanvásárláskor a vevők leginkább érzéseikre hagyatkozva választják ki a számukra megfelelő otthont.

Ha a házadnak hangulatot teremtessz a körbevezetéskor, akkor sokkal inkább el tudják képzelni benne a jövőbeli életüket.

Ahhoz, hogy a legmagasabb áron adhasd el, mutatunk 5 olyan apró módosítást, amivel könnyen megnövelheted az értékét.

A vevőt a ház hangulata fogja meg

A vevők a legtöbbször az érzéseikre és az első benyomásokra hagyatkozva kötelezik el magukat egy-egy ingatlan mellett, éppen ezért eladóként nemcsak a házat, hanem annak a hangulatát és stílusát is fel kell turbóznunk, hiszen ezzel akár 10%-kal is megnövelhető a lakás ára. Első lépésként érdemes nekünk is vevő szemmel körbejárnunk a szobákat, hogy pontosan felmérjük az ingatlan állapotát és a javításra szoruló hibákat. Bár a hirdetéshez készített profi fotók hozzák be az veőket, a személyes megtekintés során is pontosan ugyanazt a hangulatot kell visszaadnunk az érdeklődőknek. Ha ugyanis a vevő azt tapasztalja, hogy a képeken csodálatos ház a valóságban elhanyagolt képet fest,szinte biztosan eláll az üzlettől. Ahhoz, hogy a lehető legmagasabb összegért adhasd el az otthonodat, íme az az 5 apró módosítás, amit mindenképpen meg kell tenned az eladás előtt!

Ezzel az 5 módosítással könnyen feltornázhatod az árát!

Végezd el az apróbb, régóta halogatott javításokat

A vevők többsége nem akar azonnal felújítással kezdeni, ráadásul a foltos falak, leszakadó vakolat még azt az érzést is kelthetik benne, hogy a ház elhanyagolt, nincs a legjobb állapotában. Ezek a hibák fillérekből és minimális időráfordítással javíthatók, mégis hatalmasat rontanak az első benyomáson. Ahhoz, hogy feltornásszuk az ingatlan árát, szükséges ezeket a régóta halogatott, apró problémákat kijavítani. Ezért ha rászánsz egy hétvégét a barkácsolásra, a potenciális vásárlók egy gondozott, azonnal költözhető otthont látnak majd, amiért sokkal szívesebben fizetnek magasabb árat.

Szabadulj meg a felesleges lomoktól

Ha a házba lépve a vevőt egy zsúfolt tér fogadja, azzal teljesen elveheted a kedvét az ingatlanod megvásárlásától. A vásárlók ugyanis, ha ingatlannézőbe mennek, inkább a saját, jövőbeli életüket képzelik el a falak között, de ha lépten-nyomon a cuccaiddal találkoznak, ez szinte elképzelhetetlen lesz számukra. A túlzsúfolt terek ráadásul optikailag is kicsinyítik a területet. Éppen ezért csomagolj el mindent, ami nem létfontosságúan fontos számodra a mindennapi élethez, mert a tiszta, tágas, rendezett felületek egy olyan prémium érzést kelthetnek a vevőkben, ami miatt máris magasabb áron tudod neki értékesíteni a házad.

Fesd újra a közösségi részeket

Ha éppen a lakáseladás előtt állsz, gondolj bele: mit szólnál hozzá, ha vevőként egy ingatlanba belépve koszos falak fogadnának? Neked is elvenné a kedved? Pont ezt érezhetik a vevők is abban az esetben, ha nem készül tisztasági festés az eladás előtt, ráadásul ezzel a lépéssel még az ingatlan értékét is könnyen leronthatod. Míg a szobák maradhatnak színesek, a közösségi tereket mégis célszerűbb inkább fehérre vagy világosabb árnyalatokra átfesteni, hiszen a letisztult színek tágítják a teret, ráadásul a vevőt is könnyebben bevonzzák.

Töltsd fel virággal a lakást

A vevők döntésében az érzelmeik játsszák a legnagyobb szerepet, ezért fontos, hogy az ingatlan a bemutatás során otthonos és hívogató képet fessen. Néhány váza friss, színes vágott virág a nappaliban vagy az étkezőasztalon máris szimpátiát válthat ki a vevőkből, és élettel töltheti meg a bemutatott tereket. Ezzel az apró, mégis fontos részlettel akár a legegyszerűbbnek tűnő ingatlanokat is könnyen feldobhatod, ráadásul a vevőben egy olyan pozitív hangulatot teremthetsz vele, ami miatt szívesebben köteleződnek el a ház mellett.

A ház körül is tegyél rendet

A vevő nemcsak a házat, hanem az udvart is látni akarja majd, hogy felmérje annak rendezettségét és a terület méretét. Azonban ha a kertbe érve azt látja, hogy mindenhol szétszórt szerszámok, elszáradt virágok vannak, nagy valószínűséggel úgy érezheti, hogy nem gondoztad megfelelően az ingatlant. Ne feledd, egy szép kert még jobban megfogja a vevőt, ráadásul hozzáadódik az ingatlan értékéhez is. Ha a vevő az udvarra érve viszont egy igazán otthonos, és rendezett környezet fogadja, akkor akár egy magasabb árkategóriára is könnyen rábólinthat.