IQ-teszt: az átlagnál magasabb az intelligenciád, ha megtalálod a halat az éneklő macskák között

Az optikai illúziók könnyen becsapni a szemet, az agy a látott mintákból, korábbi tapasztalatokból és hiányos információkból próbál egységes képet alkotni. Emiatt olykor a legnyilvánvalóbb dolgok felett is átsiklunk. Az alábbi rajzon egy csapat macska énekel, valahol közöttük pedig elbújt egy hal. Megtalálod 9 másodperc alatt? Indítsd el az órát, nézd végig alaposan a képet, és oldd meg az IQ-tesztet.
Az IQ-teszt megoldása:
Azok, akik az ilyen vizuális rejtvényeket rövid idő alatt meg tudják oldani, különösen jó megfigyelőképességgel és az átlagnál magasabb IQ-val rendelkezhetnek. Ha letelt a 9 másodperc, nézd meg a megfejtést:
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