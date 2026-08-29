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IQ-teszt: az átlagnál magasabb az intelligenciád, ha megtalálod a halat az éneklő macskák között

fejtörő IQ-teszt képrejtvény
Life.hu
2026.08.29.
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Egy éneklő macskakórus önmagában is fucsa látvány, még furcsább azonban, hogy egy hal is elbújt a cirmosok között. Mindössze 9 másodperced van arra, hogy megtaláld, és megyoldd az IQ-tesztet.

Az optikai illúziók könnyen becsapni a szemet, az agy a látott mintákból, korábbi tapasztalatokból és hiányos információkból próbál egységes képet alkotni. Emiatt olykor a legnyilvánvalóbb dolgok felett is átsiklunk. Az alábbi rajzon egy csapat macska énekel, valahol közöttük pedig elbújt egy hal. Megtalálod 9 másodperc alatt? Indítsd el az órát, nézd végig alaposan a képet, és oldd meg az IQ-tesztet.

IQ-teszt: megtalálod a halat az éneklő macskák között?
IQ-teszt: megtalálod a halat az éneklő macskák között?
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

Azok, akik az ilyen vizuális rejtvényeket rövid idő alatt meg tudják oldani, különösen jó megfigyelőképességgel és az átlagnál magasabb IQ-val rendelkezhetnek. Ha letelt a 9 másodperc, nézd meg a megfejtést: 

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Egyetlen ház különbözik a többitől: 140 feletti az IQ-d, ha 7 másodperc alatt rábukkansz

Első pillantásra minden ház pontosan ugyanolyannak tűnik, de ne hagyd, hogy becsapjon a szemed! Az IQ-tesztben mindössze 7 másodperced van arra, hogy megtaláld az egyetlen apró eltérést.

Optikai illúzió: 160 felett lehet az IQ-d, ha megtalálod 11 másodperc alatt a 22 lovat

A fekete-fehér képen összesen 22 ló van. Csak azok találják meg az összeset 11 másodperc, akinek az IQ-juk 160-nál is magasabb. rajzon tűnik, mégis könnyű belezavarodni a részletekbe.

Csak az emberek 7 százaléka tudja a megoldást erre az IQ-tesztre: te is köztük vagy?

Vajon abba a 7%-ba tartozol, akik meg tudják oldani ezt az IQ-tesztet?

 

 

 

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