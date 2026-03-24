Egyre nagyobb a nyomás: nemzetközi összefogás indult az óraátállítás eltörléséért

Horváth Angéla
2026.03.24.
Nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozott a Magyar Alvás Szövetség. A szerveződés az óraátállítás eltörlését sürgeti Európában.

A szervezet a Time Use Initiative (TUI) nevű globális program részeként áll ki amellett, hogy a félévente ismétlődő időátállítás helyett egy állandó, a természetes nappali ritmushoz jobban igazodó rendszer lépjen életbe. Az óraátállítás eltörlése közös érdek.

Az óraátállítás eltörlése: a Magyar Alvás Szövetség nemzetköz összefogáshoz csatlakozott
Az óraátállítás eltörlése: az EU tagállamainak közösen kell megállapodni

A Magyar Alvás Szövetség állásfoglalása szerint az Európai Unió tagállamainak közösen kellene megállapodniuk arról, milyen időzónát vezetnek be tartósan. A folyamat azonban évek óta nem halad, ezért több mint 200 tudományos és társadalmi szervezet szólította fel az érintetteket, hogy kezdjék meg az egyeztetéseket. A szakmai álláspontok egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy a jelenlegi rendszer kedvezőtlen hatással van az emberek életére. A kutatások szerint az időbeli eltolódás nemcsak az egészségre lehet káros, hanem gazdasági, biztonsági és környezeti következményekkel is járhat.

G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke hangsúlyozta: a kezdeményezés nem csupán az óraátállítás eltörléséről szól, hanem arról is, hogy az országok tudatos időpolitikával javítsák a lakosság életminőségét. A javaslatok szerint hosszú távon olyan időzónák bevezetésére lenne szükség, amelyek a lehető legközelebb állnak a természetes, úgynevezett napidőhöz. Ugyanakkor figyelembe kell venni az egyes országok földrajzi elhelyezkedését is, hiszen ez jelentősen befolyásolhatja, mennyire tér el a hivatalos idő a valós nappali ciklusoktól. A kezdeményezés mögött álló szervezetek szerint az egységes döntés elkerülhetetlen, ha az Európai Unió hosszú távon fenntartható és egészségesebb időrendet szeretne kialakítani.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
