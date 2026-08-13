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teniszlegenda

Őrületes összeget bukott! Roger Federer nem dollármilliárdos többé

teniszlegenda részvény Roger Federer pénz
Horváth Angéla
2026.08.13.
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Roger Federer vagyona ismét egymilliárd dollár alá csökkent. Becslések szerint a teniszlegenda több mint 52 millió dollárt, vagyis mintegy 16,5 milliárd forintot veszített, miután nagyot zuhant annak a sportmárkának a részvényárfolyama, amelyben tulajdonrésze van.

A Forbes számításai szerint Roger Federer vagyona kedden 952,4 millió dollárra. Ennek oka, hogy a svájci On részvényeinek árfolyama mintegy 19 százalékot esett - áll a vállalat második negyedéves jelentésében.

Roger Federer sok pénzt vesztett, már nem milliárdos
Roger Federer sok pénzt vesztett, már nem milliárdos
Forrás: AFP

Roger Federer már nem milliárdos

A Wall Street Journal szerint az On mintegy 1,04 milliárd dolláros, átszámítva körülbelül 329 milliárd forintos nettó árbevételt ért el a második negyedévben. Ez 13 százalékos növekedést jelent, az elemzők azonban ennél magasabb, 1,08 milliárd dolláros, azaz 342 milliárd forintos bevételre számítottak.

Federer a Forbes becslése szerint körülbelül 2,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a svájci sportcipőgyártóban. Az Onnak mintegy 296 millió A osztályú és 341 millió B osztályú részvénye van. Éppen ez a befektetés segítette hozzá a korábbi világelsőt ahhoz, hogy tavaly először átlépje az egymilliárd dolláros, vagyis jelenlegi árfolyamon nagyjából 317 milliárd forintos vagyont.

A kedvezőtlen tőzsdei eredmények ellenére a vállalat eredményei több szempontból is javultak. Az On 129,4 millió dolláros, mintegy 41 milliárd forintos nettó nyereséget ért el, míg egy évvel korábban ugyanebben az időszakban körülbelül 50,4 millió dolláros, azaz közel 16 milliárd forintos veszteséget könyvelt el.

Roger Federer ugyan már nem milliárdos, de továbbra is nagyon közel van a határhoz. A svájci teniszező 2022-ben vonult vissza, 24 éves pályafutása során körülbelül 131 millió dollárt, azaz mintegy 41,5 milliárd forintot keresett pénzdíjakból - összesen 20 Grand Slam-tornát nyert. Vagyonának jelentős része azonban nem a pályán szerzett pénzdíjakból származik, hanem többek között a Uniqlo márkával kötött, továbbra is érvényben lévő reklámszerződéseiből.

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