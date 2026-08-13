Harry herceg és Meghan Markle pár napja vett részt a David Foster Foundation fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett gálán a kanadai Victoriában. A vörös szőnyegen mindketten üdvözölték volna a Grammy-díjas David Fostert, Meghan még a karját is ölelésre nyújtotta, a zenész azonban egyszerűen elsétált mellette. Foster Harryre legalább rámosolygott, úgy tűnt, őt észrevette.
Nem sokkal később megérkezett a zenész felesége, Katharine McPhee is, aki Meghan mellé állt, majd a két házaspár közösen pózolt a fotósoknak, ám a producer ekkor is csak Harryhez szólt.
Kínos videó kering a neten Meghan Markle-ről
„FESZÜLTSÉG a vörös szőnyegen! A házigazda David Foster nyilvánosan levegőnek nézte Meghan Markle-t. Nem volt hajlandó üdvözölni, figyelmen kívül hagyta a felé nyújtott kezét. Ez fájhatott” – írta a felhasználó, aki megosztotta az esetről készült videót.
A hozzászólók közül többen is úgy látták, hogy Foster szándékosan kerülte Meghant.
„Teljesen levegőnek nézte, Harryt viszont észrevette” – írta valaki.
„Ez annyira egyértelmű volt” – tette hozzá egy másik kommentelő.
A Page Sixnek egy forrás azt mondta, Foster és Meghan már néhány perccel korábban, még a vörös szőnyegre lépés előtt üdvözölték egymást, így szerinte szó sem volt arról, hogy a zenész szándékosan levegőnek nézte volna a hercegnét. De akkor miért akarta megölelni a férfit?
Harry és Meghan állítólag évek óta baráti kapcsolatot ápol Fosterrel és McPhee-vel. A 41 éves herceg és a 76 éves zenész között különösen szoros, „apa-fiú” kapcsolat alakult ki, főként azóta, hogy Harry eltávolodott saját családjától.
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