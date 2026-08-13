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Horváth Angéla
2026.08.13.
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Kínos pillanatot rögzítettek a kamerák: Meghan Markle-t levegőnek nézte David Foster, híres zenei producer egy kanadai gálán. A közösségi médiában terjedő videó alapján sokan úgy vélik, a zenész kicsit sem volt kíváncsi Harry herceg feleségére.

Harry herceg és Meghan Markle pár napja vett részt a David Foster Foundation fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett gálán a kanadai Victoriában. A vörös szőnyegen mindketten üdvözölték volna a Grammy-díjas David Fostert, Meghan még a karját is ölelésre nyújtotta, a zenész azonban egyszerűen elsétált mellette. Foster Harryre legalább rámosolygott, úgy tűnt, őt észrevette.

Harry herceg s Meghan Markle ezt a fotót posztolták a kanadai fogadásról
Harry herceg s Meghan Markle ezt a fotót posztolták a kanadai fogadásról - A jelek szerint jól érezták magukat
Forrás: Instagram

Nem sokkal később megérkezett a zenész felesége, Katharine McPhee is, aki Meghan mellé állt, majd a két házaspár közösen pózolt a fotósoknak, ám a producer ekkor is csak Harryhez szólt.

Kínos videó kering a neten Meghan Markle-ről

FESZÜLTSÉG a vörös szőnyegen! A házigazda David Foster nyilvánosan levegőnek nézte Meghan Markle-t. Nem volt hajlandó üdvözölni, figyelmen kívül hagyta a felé nyújtott kezét. Ez fájhatott” – írta a felhasználó, aki megosztotta az esetről készült videót.

A hozzászólók közül többen is úgy látták, hogy Foster szándékosan kerülte Meghant.

„Teljesen levegőnek nézte, Harryt viszont észrevette” – írta valaki.

„Ez annyira egyértelmű volt” – tette hozzá egy másik kommentelő.

A Page Sixnek egy forrás azt mondta, Foster és Meghan már néhány perccel korábban, még a vörös szőnyegre lépés előtt üdvözölték egymást, így szerinte szó sem volt arról, hogy a zenész szándékosan levegőnek nézte volna a hercegnét. De akkor miért akarta megölelni a férfit?

Harry és Meghan állítólag évek óta baráti kapcsolatot ápol Fosterrel és McPhee-vel. A 41 éves herceg és a 76 éves zenész között különösen szoros, „apa-fiú” kapcsolat alakult ki, főként azóta, hogy Harry eltávolodott saját családjától.

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