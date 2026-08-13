Harry herceg és Meghan Markle pár napja vett részt a David Foster Foundation fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett gálán a kanadai Victoriában. A vörös szőnyegen mindketten üdvözölték volna a Grammy-díjas David Fostert, Meghan még a karját is ölelésre nyújtotta, a zenész azonban egyszerűen elsétált mellette. Foster Harryre legalább rámosolygott, úgy tűnt, őt észrevette.

Harry herceg s Meghan Markle ezt a fotót posztolták a kanadai fogadásról - A jelek szerint jól érezták magukat

Forrás: Instagram

Nem sokkal később megérkezett a zenész felesége, Katharine McPhee is, aki Meghan mellé állt, majd a két házaspár közösen pózolt a fotósoknak, ám a producer ekkor is csak Harryhez szólt.

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„FESZÜLTSÉG a vörös szőnyegen! A házigazda David Foster nyilvánosan levegőnek nézte Meghan Markle-t. Nem volt hajlandó üdvözölni, figyelmen kívül hagyta a felé nyújtott kezét. Ez fájhatott” – írta a felhasználó, aki megosztotta az esetről készült videót.

TENSIONS on the red carpet! Meghan Markle publicly snubbed by host David Foster. Watch as he refuses to greet her and ignores her reaching hand. Ouch pic.twitter.com/Um02lbAYNG — Paula Matanovich © (@paulamatanovich) August 8, 2026

A hozzászólók közül többen is úgy látták, hogy Foster szándékosan kerülte Meghant.

„Teljesen levegőnek nézte, Harryt viszont észrevette” – írta valaki.

„Ez annyira egyértelmű volt” – tette hozzá egy másik kommentelő.

A Page Sixnek egy forrás azt mondta, Foster és Meghan már néhány perccel korábban, még a vörös szőnyegre lépés előtt üdvözölték egymást, így szerinte szó sem volt arról, hogy a zenész szándékosan levegőnek nézte volna a hercegnét. De akkor miért akarta megölelni a férfit?

Harry és Meghan állítólag évek óta baráti kapcsolatot ápol Fosterrel és McPhee-vel. A 41 éves herceg és a 76 éves zenész között különösen szoros, „apa-fiú” kapcsolat alakult ki, főként azóta, hogy Harry eltávolodott saját családjától.

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