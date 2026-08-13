Cristiano Ronaldo üzenetet küldött Lionel Messinek: így fejezte ki együttérzését a hatalmas veszteség miatt

Lionel Messi már a világbajnokság alatt utalt arra, hogy rendkívül nehéz időszakot él. Akkor még csak találgatni lehetett, mi állhat a 39 éves támadó szavai mögött, később azonban kiderült, hogy édesapját, Jorge Messit kórházban ápolják.

Jorge Messi, Lionel Messi édesapja augusztus 8-án hunyt el

Forrás: Instagram

Az Inter Miami játékosának édesapja, aki egyben fia menedzsere is volt hasnyálmirigyrák következtében hunyt el. Jorge Messit hétfőn temették el, a szertartáson Lionel Messi és családja is részt vett.

Szerdán az argentin klasszis a közösségi oldalán emlékezett meg édesapjáról. Azt írta, még mindig nehezen tudja felfogni, hogy nélküle kell folytatnia az életét, bejegyzésében pedig a visszavonulására is utalt:

„Apa, még mindig nem tudom elhinni, hogy elmentél. Egyszerűen nem fogom fel, vagy inkább nem akarom felfogni. Nagyon nehéz elképzelnem, hogy többé nem látlak, hogy nem beszélgetünk. Tudom, hogy szenvedtél, és hogy így a legjobb, de túl hamar mentél el. Még annyi mindent élvezhettünk volna együtt. Annyiszor kérted, hogy játsszak még az utolsó világbajnokságomon, és éppen néhány nappal a kezdete előtt fordult rosszabbra az állapotod. Ez volt az első torna, amelyen nem lehettél ott, de anya azt mondta, hogy jobban leszel, és rendbe jössz annyira, hogy el tudj utazni. Én pedig azt mondtam neked, hogy eljutunk a döntőig, hogy akkor oda tudj jönni. Minden mérkőzés után vártam és hiányoltam az üzenetedet. Akkor értettem meg igazán, hogy nagy a baj. Ennek ellenére egyetlen pillanatra sem hagytam fel azzal a gondolattal, hogy a lehető legtovább jussunk, hogy legyen időd, és még láthass egy meccset. Bejutottunk a döntőbe, de te már nem tudtál ott lenni. Meg akartam nyerni, hogy elvihessek neked, és megmutathassak neked egy újabb trófeát. Nem sikerült, a lábaim már nem bírták. Megpróbáltam szembemenni a saját fizikai állapotommal, de nem ment. Egyszer sem éreztem magam igazán jól. Amikor hazaértem, azt hitted, hogy tizenegyesekkel elveszítettük a döntőt. Nem tudtunk beszélni semmiről, ami történt. Semmit sem tudtál igazán átélni belőle. Nem lettünk világbajnokok, de el sem tudod képzelni, mennyire élveztünk minden egyes mérkőzést. Megint igazad volt: ott kellett lennem, és játszanom kellett. Azért mesélem el mindezt, mert ez volt az egyetlen dolog, amiről már nem tudtunk beszélni. Minden mást úgyis tudsz. Mindennap beszéltünk, és amikor a kötelezettségeim engedték, találkoztunk is. Nem tudom, mit fogok csinálni nélküled, és azt sem, hogyan tovább. Én csak fociztam, most pedig rengeteg kétség gyötör, amelyek még sokáig velem maradnak. A kezdetektől mellettem voltál, és már csak olyan kevés hiányzott a döntőig. Miért nem bírtad ki még azt a kicsit, hogy együtt fejezhessük be?