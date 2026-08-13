Friss fotókon Amal és George Clooney ritkán látott gyerekei – Ella és Alexander már ilyen nagyok

Amal és George Clooney Hollywood egyik legismertebb házaspárja, a magánéletüket azonban egészen másképp kezelik, mint ahogy azt a vörös szőnyeges megjelenéseik alapján gondolnánk. A színész és a jogász 2014-ben házasodtak össze, néhány évvel később pedig megszülettek ikreik, Ella és Alexander. A gyerekek azóta is meglehetősen ritkán kerülnek a nyilvánosság elé. Legutóbb majdnem pontosan egy évvel ezelőtt készültek róluk olyan fotók, melyeken szerepeltek ők is szüleik mellett.

Amal és George Clooney ikreikkel érkeztek egy eseményre.

Forrás: Northfoto

Ella és Alexander már kilencévesek, és látványosan megnőttek.

Amal és George Clooney továbbra is nagyon óvják ikreik magánéletét.

A ritka családi fotókon már jól látszik, milyen nagyok a gyerekek.

Amal és George Clooney gyerekei friss képeken: ekkorát nőttek

Minden olyan alkalom különlegesnek számít, amikor Ella és Alexander feltűnnek a szüleikkel. Az ikrek ráadásul már nem azok a kisgyerekek, akiket néhány éve még egy-egy ritka családi fotón láthattunk: 2026-ban már kilencévesek, és egyre inkább látszik rajtuk, mennyit változtak. A pár kedden a Clooney Foundation for Justice, vagyis a Clooney Igazságügyi Alapítvány javára szervezett jótékonysági vacsorára vitte el a kilencéves Ellát és Alexandert.

Az ikrek 2017 júniusában születtek, a képek azért is érdekesek annyira a rajongók számára, mert valóban kevés alkalommal mutatják meg őket szüleik, és most is csak kitakart arccal látni őket a fotókon.

Nemcsak Amal és George, hanem a kicsit is nagyon csinosak voltak, miközben hajóval megérkeztek a Villa Passalacquához. A 48 éves Amal egy elegáns, virágmintás fekete ruhát viselt, Alexander pedig egy bézs öltönyben sétált mellette.

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