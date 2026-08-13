Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 13., csütörtök Ipoly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sztárcsemeték

Friss fotókon Amal és George Clooney ritkán látott gyerekei – Ella és Alexander már ilyen nagyok

i-Images via ZUMA Press - Stephen Lock
sztárcsemeték ikrek George Clooney Amal Clooney
Váradi Melinda
2026.08.13.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A sztárpár mindig is óvta ikreiket a nyilvánosságtól, ezért különösen ritka, amikor Ella és Alexander is feltűnik mellettük a kamerák előtt. A mostani felvételeken azonban jól látszik, mennyit nőttek az elmúlt években Amal és George Clooney gyerekei.

Amal és George Clooney Hollywood egyik legismertebb házaspárja, a magánéletüket azonban egészen másképp kezelik, mint ahogy azt a vörös szőnyeges megjelenéseik alapján gondolnánk. A színész és a jogász 2014-ben házasodtak össze, néhány évvel később pedig megszülettek ikreik, Ella és Alexander. A gyerekek azóta is meglehetősen ritkán kerülnek a nyilvánosság elé. Legutóbb majdnem pontosan egy évvel ezelőtt készültek róluk olyan fotók, melyeken szerepeltek ők is szüleik mellett.

Amal és George Clooney
Amal és George Clooney ikreikkel érkeztek egy eseményre.
Forrás: Northfoto
  • Ella és Alexander már kilencévesek, és látványosan megnőttek. 
  • Amal és George Clooney továbbra is nagyon óvják ikreik magánéletét. 
  • A ritka családi fotókon már jól látszik, milyen nagyok a gyerekek.

Amal és George Clooney gyerekei friss képeken: ekkorát nőttek

Minden olyan alkalom különlegesnek számít, amikor Ella és Alexander feltűnnek a szüleikkel. Az ikrek ráadásul már nem azok a kisgyerekek, akiket néhány éve még egy-egy ritka családi fotón láthattunk: 2026-ban már kilencévesek, és egyre inkább látszik rajtuk, mennyit változtak. A pár kedden a Clooney Foundation for Justice, vagyis a Clooney Igazságügyi Alapítvány javára szervezett jótékonysági vacsorára vitte el a kilencéves Ellát és Alexandert.

Az ikrek 2017 júniusában születtek, a képek azért is érdekesek annyira a rajongók számára, mert valóban kevés alkalommal mutatják meg őket szüleik, és most is csak kitakart arccal látni őket a fotókon.

Nemcsak Amal és George, hanem a kicsit is nagyon csinosak voltak, miközben hajóval megérkeztek a Villa Passalacquához. A 48 éves Amal egy elegáns, virágmintás fekete ruhát viselt, Alexander pedig egy bézs öltönyben sétált mellette.

Ezek is érdekelhetnek még:

George Clooney és Amal elmenekültek franciaországi otthonukból: elpusztulhat a birtokuk

George Clooney-nak és feleségének gyermekeikkel együtt el kellett hagyniuk dél-franciaországi otthonukat. A házaspár egyelőre azt sem tudja, megmenekül-e a birtokuk.

Ritka alkalom: Rihanna megmutatta mindhárom gyerekét – A kicsik láthatták, honnan indult édesanyjuk

Az énekesnő igazán személyes pillanatokat osztott meg a családi barbadosi vakációról. Rihanna gyerekei ezúttal arra a környékre is ellátogattak édesanyjukkal, ahol a világsztár felnőtt – és amelynek egyik utcája ma már az ő nevét viseli.

Vajna Tímea igazi bombázó 1 évvel a szülés után: bikiniben mutatta meg testét

A kétgyerekes édesanya Instagram-oldalán tett közzé nyaralós fotókat. Vajna Timea bikiniben is megmutatta magát: 1 évvel a szülés után leadta a felszedett kilókat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu