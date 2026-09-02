Harry és Meghan úgy égetik a pénzt, mintha nem lenne holnap: Károly és Vilmos rettegve nézik

A királyi családtól való 2020-as elszakadás után Harry herceg és Meghan Markle komoly bevételekre tett szert: jött az Oprah-interjú, a Netflix-megállapodás, majd a Tartalék című memoár. A herceg könyve a családi konfliktusokból sem csinált titkot, Vilmos hercegtől Kamilla királynéig több rokonáról is kemény állításokat tett. Ezek azonban már lecsengtek, a pár pedig továbbra is nagyvonalúan költekezik. Sírás lesz a vége?

Harry herceg és Meghan Markle élete rengeteg pénzbe kerül.

Forrás: William WEST / AFP

Harry herceg felesége mellett három ország között oszthatja meg az életét

Most azonban nem a bevételek, hanem a kiadások kerültek reflektorfénybe. Harry herceg felesége és két gyermekük, Archie és Lilibet eddig Montecitóban éltek, de a párnak Portugáliában is van ingatlana, és most Anglia is újra bekerülhet képbe.

Sussexék 2020-ban 14,65 millió dollárért vásárolták meg 7,38 hektáros kaliforniai birtokukat. A beszámolók szerint ehhez 9,52 millió dolláros hitelt vettek fel, amelynek becsült éves törlesztése körülbelül 450 ezer dollár. Ehhez 2025-ben csaknem 150 ezer dollár ingatlanadó társult, ami szintén minden évben költség, ez évente több, mint 180 millió forint.

Harry herceg angliai családi fészke újabb tétel a listán

A pár állítólag egy 3,6 millió fontos portugál ingatlannal is rendelkezik, és felmerült egy körülbelül 8 millió fontos Cotswolds-birtok megvásárlásának lehetősége is. Harry herceg gyermekei így akár három ország között mozoghatnak, miközben a fenntartási költségek egyre csak emelkednek.

A nagy kérdés persze az, miből lehet hosszú távon finanszírozni ezt a háromlaki luxust.

Harry és Meghan korábban a királyi családdal kapcsolatos történeteiket is pénzzé tették:

ott volt az Oprah-interjú, a Netflix és persze a Tartalék. Ha újra komoly bevételre lenne szükségük, kézenfekvő lehet egy újabb médiaprojekt vagy könyv – csakhogy egy újabb adag kiteregetett családi szennyesnek Károly király és különösen Vilmos herceg aligha örülne.

Maradnak Meghan üzleti vállalkozásai és a pár egyéb kereskedelmi munkái, ám ha ezek nem termelnének eleget a méregdrága életmódhoz, felmerülhetne a családi segítség lehetősége is.

Harry nem dolgozó királyi családtagként már nem számíthat automatikus királyi finanszírozásra, így ez legfeljebb Károly király magánvagyonából történhetne.

Csakhogy valószínűleg ez sem az a forgatókönyv, amelyet a király vagy Vilmos szívesen látna: Harryék vagy újabb családi titkokkal keresnek pénzt, vagy a családi kasszából kérnek kölcsön. Egyik verzió sem éppen a windsori béke receptje.