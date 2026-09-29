Nyugodtabban alszol tőlük, és óvják az otthonodat: 3 okos kamera, ami akkor is figyel, amikor te nem tudsz

Az otthon nemcsak egy hely, ahová este hazaérünk, hanem az a biztos pont, ahol végre kikapcsolhatunk akár egyedül, akár szeretteink vagy házikedvenceink körében. Éppen ezért egészen más érzés úgy dolgozni menni vagy épp elutazni néhány napra, hogy közben nem kell azon gondolkodnunk, vajon minden rendben van-e. Egy váratlan zaj, egy mozgás a kertben vagy akár csak az, hogy szeretnénk rápillantani a cicára, kutyára, a teraszra vagy a bejárati ajtóra, könnyen felébresztheti bennünk az aggodalmat. Ilyenkor pedig nagyon jól jöhet egy okos kamera.

Az okos kamera gondoskodik otthonod biztonságáról akkor is, ha alszol vagy elutazol.

Forrás: 123rf

Apró, okos eszközök, amelyek észrevétlenül lehetnek a mindennapok részei.

Van közöttük olyan, amelynek még wifire sincs szüksége, mások pedig hosszú időn át működhetnek egyetlen töltéssel.

Megmutatjuk, melyik lehet érdekes választás egy lakásba, melyik egy nagyobb kertbe, és melyik akkor, ha sokat vagy távol.

A mai vezeték nélküli modellek már egészen más világot képviselnek, mint a régi, feltűnő biztonsági rendszerek. Nem feltétlenül kell hozzájuk hosszú kábeleket végigvezetni a lakáson vagy komoly szerelésbe kezdeni: akadnak apró, mágneses készülékek, akkumulátoros változatok, sőt olyanok is, amelyek megfelelő körülmények között napelemmel segíthetők. Így akár egy bérelt ingatlanban, a teraszon, a kertben vagy egy nyaralóban is lehet olyan megoldást találni, amely illeszkedik az adott helyzethez. Három különböző kamerát mutatunk, amivel biztonságban lehet az otthonunk még akkor is, amikor éppen több száz kilométerre vagyunk tőle.

3 okos kamera az otthonunk biztonságáért

Reolink Argus MagiCam: a kicsi és diszkrét megoldás

A Reolink Argus MagiCam – vagyis Argus Series B210 — azoknak készült, akik dinamikusan élik a mindennapjaikat, és a kamerájuktól is hasonló rugalmasságot várnak. Kompakt mérete és 108 grammos tömege miatt egyszerűen magunkkal vihetjük kempingezésre, kirándulásra, de otthonunkon belül is áttehetjük oda, ahova épp szeretnénk. A két AA lítium elemmel akár 9 hónapos üzemidőt kínál, napi 300 másodpercnyi rögzített felvétellel számolva. Ha állandó felügyeletre van szükség, hálózati adapterhez csatlakoztatva egész napos megfigyelést is biztosít. Intelligens felismerése különbséget tesz emberek, járművek és háziállatok között, így csak azokról az eseményekről kapunk értesítést, amelyek valóban fontosak számunkra.