Nyugodtabban alszol tőlük, és óvják az otthonodat: 3 okos kamera, ami akkor is figyel, amikor te nem tudsz

Az otthon nemcsak egy hely, ahová este hazaérünk, hanem az a biztos pont, ahol végre kikapcsolhatunk akár egyedül, akár szeretteink vagy házikedvenceink körében. Éppen ezért egészen más érzés úgy dolgozni menni vagy épp elutazni néhány napra, hogy közben nem kell azon gondolkodnunk, vajon minden rendben van-e. Egy váratlan zaj, egy mozgás a kertben vagy akár csak az, hogy szeretnénk rápillantani a cicára, kutyára, a teraszra vagy a bejárati ajtóra, könnyen felébresztheti bennünk az aggodalmat. Ilyenkor pedig nagyon jól jöhet egy okos kamera.
- Apró, okos eszközök, amelyek észrevétlenül lehetnek a mindennapok részei.
- Van közöttük olyan, amelynek még wifire sincs szüksége, mások pedig hosszú időn át működhetnek egyetlen töltéssel.
- Megmutatjuk, melyik lehet érdekes választás egy lakásba, melyik egy nagyobb kertbe, és melyik akkor, ha sokat vagy távol.
A mai vezeték nélküli modellek már egészen más világot képviselnek, mint a régi, feltűnő biztonsági rendszerek. Nem feltétlenül kell hozzájuk hosszú kábeleket végigvezetni a lakáson vagy komoly szerelésbe kezdeni: akadnak apró, mágneses készülékek, akkumulátoros változatok, sőt olyanok is, amelyek megfelelő körülmények között napelemmel segíthetők. Így akár egy bérelt ingatlanban, a teraszon, a kertben vagy egy nyaralóban is lehet olyan megoldást találni, amely illeszkedik az adott helyzethez. Három különböző kamerát mutatunk, amivel biztonságban lehet az otthonunk még akkor is, amikor éppen több száz kilométerre vagyunk tőle.
3 okos kamera az otthonunk biztonságáért
Reolink Argus MagiCam: a kicsi és diszkrét megoldás
A Reolink Argus MagiCam – vagyis Argus Series B210 — azoknak készült, akik dinamikusan élik a mindennapjaikat, és a kamerájuktól is hasonló rugalmasságot várnak. Kompakt mérete és 108 grammos tömege miatt egyszerűen magunkkal vihetjük kempingezésre, kirándulásra, de otthonunkon belül is áttehetjük oda, ahova épp szeretnénk. A két AA lítium elemmel akár 9 hónapos üzemidőt kínál, napi 300 másodpercnyi rögzített felvétellel számolva. Ha állandó felügyeletre van szükség, hálózati adapterhez csatlakoztatva egész napos megfigyelést is biztosít. Intelligens felismerése különbséget tesz emberek, járművek és háziállatok között, így csak azokról az eseményekről kapunk értesítést, amelyek valóban fontosak számunkra.
A beépített mikrofon és hangszóró, valamint az alkalmazás segítségével nemcsak hallhatjuk, mi történik a kamera környezetében, hanem beszélhetünk is az ott tartózkodókkal – például egy családtaggal vagy az ajtó előtt várakozó futárral. Sőt, még a kiskedvenceinkhez is szólhatunk, amikor épp nem vagyunk ott. Nagy előnye a mobilitás is: nem kell véglegesen eldöntenünk, hol legyen, hiszen az aktuális élethelyzethez igazíthatjuk. Otthon figyelheti például a gyerekszobát, a nappalit, a bejáratot, a teraszt vagy a kertet, később pedig egyszerűen átvihetjük egy másik helyiségbe. Hosszabb távollét alatt szemmel tarthatjuk vele a nyaralót, kis méretének köszönhetően pedig utazásra is magunkkal vihetjük. A kompakt kialakítás lakóautós utazás, kempingezés vagy hétvégi kiruccanás során is praktikus lehet. A mágneses hátlap különösen jól jön olyan helyzetekben, amikor nem szeretnénk fúrni vagy állandó kamerarendszert telepíteni.
Anker Eufy Security SoloCam S340: vezeték nélküli védelem
Az Anker eufy SoloCam S340 kifejezetten érdekes azoknak, akik szeretnék úgy megoldani az otthonuk megfigyelését, hogy közben ne kelljen állandóan töltögetéssel, kábelekkel és bonyolult rendszerekkel foglalkozni. Egyik nagy előnye, hogy önállóan is használható: közvetlenül a wifire csatlakozik, beépített 8 GB-os tárhellyel és fedélzeti mesterséges intelligenciával rendelkezik, vagyis az alapfunkciókhoz nincs szükség központi egységre. Vízszintesen 360 fokban, függőlegesen pedig 70 fokban forgatható, így jelentősen nagyobb területet képes lefedni, mint egy fixen egy irányba néző kamera. A széles látószögű objektív 135 fokos látómezőt kínál. Egy 3K felbontású széles látószögű és egy 2K-s telefotó kamerát használ egyszerre.
A rendszer akár nyolcszoros hibrid zoomot is kínál, így a távolabbi részleteket is meg lehet nézni közelebbről, akár 15 méteres távolságig is részletes képet adhat. Fedélzeti AI-rendszere képes embereket és járműveket felismerni, és a mozgó célpontokat követni is tudja: vízszintes és függőleges mozgatást használja arra, hogy a célpontot a látómezőben tartsa, szükség esetén pedig ráközelít. Ez például akkor lehet hasznos, ha valaki belép a kertbe, vagy a kapu előtt történik mozgás. Nem pusztán egyetlen pillanatképet kapunk arról, hogy valami megmozdult, hanem a rendszer megpróbálja követni is az eseményt. Ha elutazunk, rápillanthatunk a házra, ha egyedül vagyunk otthon, ellenőrizhetjük, mi történt a kertben, ha kisállatunk van, megnézhetjük, mit csinál, ha pedig csomagot várunk, azt is láthatjuk, mikor érkezett meg. A kültéri kivitel miatt esőnek, hónak és egyéb időjárási körülményeknek is ellenáll.
Reolink Go Series G450: természetfigyelés akár wifi nélkül
Vannak helyzetek, amikor egy hagyományos biztonsági kamera egyszerűen nem praktikus. Egy nagyobb kertben, egy hétvégi háznál, garázsnál vagy nyaralónál például könnyen előfordulhat, hogy nincs megfelelő wifi-lefedettség, a kábelezés pedig túl sok macerával járna. A Reolink Go Series G450 az első 4K 4G LTE vadkamera 360 fokos látószöggel. Ideális választás vadászoknak és természetfigyelőknek. A 4G kapcsolatnak köszönhetően wifi nélkül is működik, elég egy SIM-kártya a használathoz. Az MI-alapú mozgáselemzés felismeri az embereket, járműveket és állatokat, és azonnal értesítést küld a fontos eseményekről.
A 4K felbontás és a láthatatlan infravörös LED részletgazdag képet ad nappal és éjjel egyaránt. Beépített, újratölthető akkumulátorral működik, de opcionális napelemes kiegészítővel akár folyamatos üzemre is képes, emellett 110 fokos átlós látómezővel rendelkezik. A kamera 355 fokban forgatható és 140 fokban dönthető, így a megfigyelt terület jelentős része lefedhető. A kamera ráadásul akkumulátorról működik, a 6000 mAh-s újratölthető akkumulátor mellé pedig a Reolink 6 wattos Solar Panel 2 napelemet is kínál. Azoknak lehet extrán érdekes, akiknek fontos, hogy egy távolabb lévő helyet is ellenőrizhessenek. Ha valaki néhány napra elutazik, egy hosszabb nyaraláson van, vagy egyszerűen csak ritkábban látogatja a hétvégi házát, nem feltétlenül szeretne minden alkalommal személyesen meggyőződni arról, hogy minden rendben van-e.
Szerkesztőségünk kedvence a Reolink Go Series G450, ami egy különösen sokoldalú megoldás, ha olyan kamerát keresel, amely nemcsak otthon, hanem egy nyaralónál, kertben vagy más, Wi-Fi nélküli helyen is bevethető. A forgathatóság, az éjszakai látás, a mozgásérzékelés és az opcionális napelemes energiaellátás együtt azt jelenti, hogy akkor is szemmel tarthatod a számodra fontos helyeket, amikor éppen több száz kilométerre vagy tőlük. Az itt bemutatott termékek azonban a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
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