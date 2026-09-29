88 évesen is bevállalta: Jane Fonda flitteres ruhában hódította meg a párizsi kifutót

A párizsi divathét kifutóin rendszeresen felvonulnak a világ legnagyobb modelljei és sztárjai, ám ezúttal egy 88 éves hollywoodi legenda került a figyelem középpontjába. Jane Fonda tetőtől talpig vörösben jelent meg a L'Oréal show-ján, és bebizonyította, hogy a látványos belépőnek valóban nincs felső korhatára.

Jane Fonda a L’Oreal bemutatóján.

Forrás: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Jane Fonda a párizsi divathét egyik legemlékezetesebb szereplője lett

Jane Fonda a párizsi divathéten úgy mozgott a kifutón, mintha mindig is oda tartozott volna. Vörös, flitterekkel borított ruháját piros magassarkúval és ugyancsak vörös rúzzsal egészítette ki.

A színésznő láthatóan élvezte a szereplést, ráadásul nem egyedül gondoskodott az este egyik legkedvesebb pillanatáról. Kristen Bell, aki idén lett a a márka nagykövete, saját vonulása után visszafordult, hogy a közönség figyelmét Fondára irányítsa. A két színésznő ezután egymás kezét fogva még táncolt is egy rövidet, mielőtt átadták volna a helyet a következő sztároknak.

Jane Fonda és Kristen Bell a kifutón.

Forrás: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

A bemutató egyébként is igazi sztárparádé volt: Jane Fonda mellett Kendall Jenner, Heidi Klum, Cara Delevingne és a Született feleségek sztárja, Eva Longoria is végigvonult a kifutón.

Jane Fonda és a kifutó: 88 évesen sem akar eltűnni a háttérben

Jane Fonda kifutón tett magabiztos sétája különösen érdekes annak fényében, hogy a színésznő az elmúlt években többször is nyíltan beszélt az öregedésről és saját külsejéről. Korábban tréfásan úgy fogalmazott, fiatalos megjelenésének titka a „jó gének és rengeteg pénz”. Fonda azt sem titkolta, hogy két arcplasztikán esett át. 2015-ben arról beszélt, szerinte a beavatkozásokkal nagyjából egy évtizedet „vásárolt” magának, később azonban már jóval kritikusabban tekintett korábbi döntéseire.

„Volt arcplasztikám, de abbahagytam, mert nem akarok eltorzultan kinézni. Nem vagyok büszke arra, hogy megcsináltattam.”

A színésznő azt is elismerte, nem tudja, mai fejjel újra ugyanígy döntene-e. Szerinte a plasztikai beavatkozásokkal azért is érdemes óvatosnak lenni, mert könnyen kialakulhat egy olyan érzés, hogy újra és újra szükség van rájuk. „Nem tehetek úgy, mintha nem lennék hiú, de nem lesz több plasztikai műtét – nem fogom többé felvágatni magam.”