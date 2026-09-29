Borzalmas állapotban van Diana hercegné gyerekkori otthona: lepusztult és omladozik – Fotó

Diana hercegné története jóval azelőtt összefonódott a brit királyi családdal, hogy hozzáment volna Károly herceghez. Diana hercegné otthona, a norfolki Park House ugyanis közvetlenül a Sandringham-birtok közelében áll, ahol a királyi család hagyományosan többek között karácsonykor és húsvétkor is időt tölt.
Diana hercegné gyerekkori otthona különleges múlttal rendelkezik
A jakobinus és Erzsébet-kori építészeti jegyeket ötvöző Park House 1862-ben épült az akkori walesi herceg, a későbbi VII. Eduárd kérésére, eredetileg háztartásának egyik magas rangú tagja számára.
A ház később a Spencer család történetének fontos helyszínévé vált. Diana édesanyja, Frances Shand Kydd 1936-ban itt született, amikor édesapja, Maurice Roche, Fermoy bárója bérelte az ingatlant. Később Diana édesapja, John Spencer lett a ház bérlője.
1961. július 1-jén itt született meg a házaspár negyedik gyermeke, Diana Frances Spencer. Diana hercegné gyerekkori otthona egészen 14 éves koráig a Park House volt. A család ezt követően költözött ősi birtokára, Althorpba, miután Diana édesapja örökölte a grófi címet.
Diana hercegné otthona királyi gyerekek játszóhelye is volt
A Park House elhelyezkedésének köszönhetően Diana már gyerekként kapcsolatba kerülhetett a királyi család tagjaival. Egykori au pairje, Inge Crane 2021-ben a CNN-nek arról mesélt, hogy a fiatal András herceg és Eduárd herceg gyakran úszott a birtok medencéjében. Így különös belegondolni, hogy az a kislány, aki itt találkozott a királyi család gyerekeivel, évekkel később maga is a família egyik legismertebb tagjává vált.
Park House később egészen más szerepet kapott. 1987-ben a néhai II. Erzsébet királynő a Leonard Cheshire Disability nevű szervezet rendelkezésére bocsátotta az ingatlant, amelyből fogyatékossággal élő vendégek és kísérőik igényeire kialakított szálloda lett.
Fénykorában vörös szőnyeggel borított lépcsők, méretes kandallók, virágmintás ágytakarók és hatalmas kertek jellemezték a hotelt. Diana emlékét is őrizték: a néhai walesi hercegnéről készült bekeretezett fénykép az egyik kandallón kapott helyet.
Park House évek óta üresen áll
2019-ben még komoly tervek születtek az épület felújítására, a munkálatokat azonban a koronavírus-járvány miatt elhalasztották. A szálloda a pandémia idején bezárt, és azóta sem nyitotta meg újra kapuit.
A jótékonysági szervezet közlése szerint az eredeti elképzelés alapján 2,3 millió fontot fordítottak volna Park House újjáépítésére, amelyhez további, ugyanekkora összegű beruházás társult volna. A világjárvány azonban átírta a terveket, miközben a projekt költségei is jelentősen megemelkedtek.
„Ezért nem tudjuk indokolni ezt a kiadást, figyelembe véve azokat az akadályokat, amelyekkel a fogyatékossággal élők világszerte jelenleg szembesülnek, valamint a Covid–19 körüli folyamatos bizonytalanságot és annak munkánkra gyakorolt hatását. Ezért azt javasoltuk, hogy állítsuk le az átépítést, és a Sandringham Estate-tel együttműködve lépjünk ki a bérleti szerződésből” – közölte a szervezet.
Szomorú látványt nyújt az egykori elegáns épület
A bezárás óta készült fényképek alapján az egykor gondosan karbantartott birtokon egyre feltűnőbbek az elhanyagoltság jelei. A házat magasra nőtt fű veszi körül, az egyik leromlott állapotú melléképület teteje beszakadt, a főépület ablakairól pedig több helyen pereg a festék. A téglafalakon szintén jól láthatók az időjárás és az elhanyagoltság nyomai.
A kontraszt különösen látványos, ha belegondolunk Park House múltjába. Az épület nem csupán Diana hercegné gyerekkori otthona volt: itt töltötte élete első 14 évét az a nő, aki később a világ egyik legismertebb hercegnéje lett.
Kattints a képre, és nézd meg, milyen lenne a királyi család, ha Diana hercegné még mindig élne:
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