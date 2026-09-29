Borzalmas állapotban van Diana hercegné gyerekkori otthona: lepusztult és omladozik – Fotó

Diana hercegné története jóval azelőtt összefonódott a brit királyi családdal, hogy hozzáment volna Károly herceghez. Diana hercegné otthona, a norfolki Park House ugyanis közvetlenül a Sandringham-birtok közelében áll, ahol a királyi család hagyományosan többek között karácsonykor és húsvétkor is időt tölt.

Diana hercegné otthona az enyészeté lett.

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Diana hercegné gyerekkori otthona különleges múlttal rendelkezik

A jakobinus és Erzsébet-kori építészeti jegyeket ötvöző Park House 1862-ben épült az akkori walesi herceg, a későbbi VII. Eduárd kérésére, eredetileg háztartásának egyik magas rangú tagja számára.

A ház később a Spencer család történetének fontos helyszínévé vált. Diana édesanyja, Frances Shand Kydd 1936-ban itt született, amikor édesapja, Maurice Roche, Fermoy bárója bérelte az ingatlant. Később Diana édesapja, John Spencer lett a ház bérlője.

1961. július 1-jén itt született meg a házaspár negyedik gyermeke, Diana Frances Spencer. Diana hercegné gyerekkori otthona egészen 14 éves koráig a Park House volt. A család ezt követően költözött ősi birtokára, Althorpba, miután Diana édesapja örökölte a grófi címet.

Diana hercegné és öccse, Charles Spencer a gyerekkori otthonukban, Park House-ban.

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Diana hercegné otthona királyi gyerekek játszóhelye is volt

A Park House elhelyezkedésének köszönhetően Diana már gyerekként kapcsolatba kerülhetett a királyi család tagjaival. Egykori au pairje, Inge Crane 2021-ben a CNN-nek arról mesélt, hogy a fiatal András herceg és Eduárd herceg gyakran úszott a birtok medencéjében. Így különös belegondolni, hogy az a kislány, aki itt találkozott a királyi család gyerekeivel, évekkel később maga is a família egyik legismertebb tagjává vált.

Park House később egészen más szerepet kapott. 1987-ben a néhai II. Erzsébet királynő a Leonard Cheshire Disability nevű szervezet rendelkezésére bocsátotta az ingatlant, amelyből fogyatékossággal élő vendégek és kísérőik igényeire kialakított szálloda lett.

Fénykorában vörös szőnyeggel borított lépcsők, méretes kandallók, virágmintás ágytakarók és hatalmas kertek jellemezték a hotelt. Diana emlékét is őrizték: a néhai walesi hercegnéről készült bekeretezett fénykép az egyik kandallón kapott helyet.