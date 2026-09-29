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Borzalmas állapotban van Diana hercegné gyerekkori otthona: lepusztult és omladozik – Fotó

GettyImages - Tim Graham
királyi család otthon Diana hercegné
Nagy Anna
2026.09.29.
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Egykor elegáns szobák, hatalmas kertek és királyi vendégek jellemezték, ma azonban egészen más képet mutat az épület. Diana hercegné otthona mindössze 500 méterre fekszik a királyi család sandringhami birtokától, ám az évek óta üresen álló házon már egyre látványosabbak az enyészet nyomai.

Diana hercegné története jóval azelőtt összefonódott a brit királyi családdal, hogy hozzáment volna Károly herceghez. Diana hercegné otthona, a norfolki Park House ugyanis közvetlenül a Sandringham-birtok közelében áll, ahol a királyi család hagyományosan többek között karácsonykor és húsvétkor is időt tölt.

Diana hercegné otthona az enyészeté lett.
Diana hercegné otthona az enyészeté lett.
Forrás: Getty Images

Diana hercegné gyerekkori otthona különleges múlttal rendelkezik

A jakobinus és Erzsébet-kori építészeti jegyeket ötvöző Park House 1862-ben épült az akkori walesi herceg, a későbbi VII. Eduárd kérésére, eredetileg háztartásának egyik magas rangú tagja számára.

A ház később a Spencer család történetének fontos helyszínévé vált. Diana édesanyja, Frances Shand Kydd 1936-ban itt született, amikor édesapja, Maurice Roche, Fermoy bárója bérelte az ingatlant. Később Diana édesapja, John Spencer lett a ház bérlője.

1961. július 1-jén itt született meg a házaspár negyedik gyermeke, Diana Frances Spencer. Diana hercegné gyerekkori otthona egészen 14 éves koráig a Park House volt. A család ezt követően költözött ősi birtokára, Althorpba, miután Diana édesapja örökölte a grófi címet.

EDITORIAL USE ONLY: 1967: Lady Diana Spencer (later the Princess of Wales), youngest daughter of Earl Spencer, at Park House, Sandringham, Norfolk, in the Summer of 1967 with her brother, Charles, Viscount Althorp, a former Page of Honour to the Queen.
Diana hercegné és öccse, Charles Spencer a gyerekkori otthonukban, Park House-ban. 
Forrás: NORTHFOTO

Diana hercegné otthona királyi gyerekek játszóhelye is volt

A Park House elhelyezkedésének köszönhetően Diana már gyerekként kapcsolatba kerülhetett a királyi család tagjaival. Egykori au pairje, Inge Crane 2021-ben a CNN-nek arról mesélt, hogy a fiatal András herceg és Eduárd herceg gyakran úszott a birtok medencéjében. Így különös belegondolni, hogy az a kislány, aki itt találkozott a királyi család gyerekeivel, évekkel később maga is a família egyik legismertebb tagjává vált.

Park House később egészen más szerepet kapott. 1987-ben a néhai II. Erzsébet királynő a Leonard Cheshire Disability nevű szervezet rendelkezésére bocsátotta az ingatlant, amelyből fogyatékossággal élő vendégek és kísérőik igényeire kialakított szálloda lett.

Fénykorában vörös szőnyeggel borított lépcsők, méretes kandallók, virágmintás ágytakarók és hatalmas kertek jellemezték a hotelt. Diana emlékét is őrizték: a néhai walesi hercegnéről készült bekeretezett fénykép az egyik kandallón kapott helyet.

Park House évek óta üresen áll

2019-ben még komoly tervek születtek az épület felújítására, a munkálatokat azonban a koronavírus-járvány miatt elhalasztották. A szálloda a pandémia idején bezárt, és azóta sem nyitotta meg újra kapuit.

A jótékonysági szervezet közlése szerint az eredeti elképzelés alapján 2,3 millió fontot fordítottak volna Park House újjáépítésére, amelyhez további, ugyanekkora összegű beruházás társult volna. A világjárvány azonban átírta a terveket, miközben a projekt költségei is jelentősen megemelkedtek.

„Ezért nem tudjuk indokolni ezt a kiadást, figyelembe véve azokat az akadályokat, amelyekkel a fogyatékossággal élők világszerte jelenleg szembesülnek, valamint a Covid–19 körüli folyamatos bizonytalanságot és annak munkánkra gyakorolt hatását. Ezért azt javasoltuk, hogy állítsuk le az átépítést, és a Sandringham Estate-tel együttműködve lépjünk ki a bérleti szerződésből”közölte a szervezet.

EXCLUSIVE: ** UK OUT ** The house where Princess Diana was born in Norfolk has been left to ROT after the tenants handed the property back to the Royal Sandringham estate four years ago. The Leonard Cheshire charity gave up Park House, which had been used as a hotel for the disabled, in May 2021 after it could no longer afford a planned ?2.3 million revamp. At the time the Royal estate said it was looking for new tenants, but the mansion has been abandoned ever since and is now looking dilapidated, with peeling paint, stained bricks and a steel fence around the pool. The sprawling estate, which urgently needs some care and attention, was where Princess Diana was born on July 1, 1961, when her family were renting it from the Queen. She continued living there until she was 14 when she moved to her family's stately home Althorp House after her father John inherited his title Earl Spencer. The mansion, which was originally designed for King Edward VII, in 1863 and is just 500 metres away from King Charles? Sandringham House, was donated to the international disability charity Leonard Cheshire in 1983. It ran as a three-star hotel for more than 30 years, but in 2020 a ?2.3 million plan intended to increase the number of bedrooms from 16 to 24 and improve accessibility, had to be stopped during the pandemic and, with spiralling costs, the charity had to hand the house back. The once glamorous house, which was regularly visited by the royals in its heyday, is now vacant and has been left to decay. A dilapidated shed, with a caved-in roof and smashed windows, lies in the grounds, where the grass is overgrown. The paintwork on the window frames is crumbling and many of the bricks are stained. A tatty wooden fence surrounds the once-beautiful gardens and there is a steel fence around the swimming pool. A notice on the door stating: ?Please make sure the door is closed behind you? has been left from the previous tenants. Local resident Caroline Hayward said: ?I was walking my dog past the house and was saddened to see it has become so dilapidated. ?The house is an important piece of history because Princess Diana was born there and it should be renovated and treasured by the nation.? A spokesperson for the estate said in 2020: ?We understand the Leonard Cheshire decision and are sad that their long association with Park House is ending under such circumstances. ?We will look for a new occupier and hope to find a use that generates similar benefits to the local community and the wider area.? Pictured: sandringham estate,swimming pool surrounded by fence,gv,general view,Image: 995048483, License: Rights-managed, Restrictions: -GBR, Model Release: no , Pictured: sandringham estate,swimming pool surrounded by fence,gv,general view
Így néz ki Diana hercegné gyerekkori otthona, a Park House, Sandringham, Norfolk.
Forrás: Profimedia

Szomorú látványt nyújt az egykori elegáns épület

A bezárás óta készült fényképek alapján az egykor gondosan karbantartott birtokon egyre feltűnőbbek az elhanyagoltság jelei. A házat magasra nőtt fű veszi körül, az egyik leromlott állapotú melléképület teteje beszakadt, a főépület ablakairól pedig több helyen pereg a festék. A téglafalakon szintén jól láthatók az időjárás és az elhanyagoltság nyomai.

A kontraszt különösen látványos, ha belegondolunk Park House múltjába. Az épület nem csupán Diana hercegné gyerekkori otthona volt: itt töltötte élete első 14 évét az a nő, aki később a világ egyik legismertebb hercegnéje lett.

Kattints a képre, és nézd meg, milyen lenne a királyi család, ha Diana hercegné még mindig élne:

Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
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Szívszaggató: ilyen lenne a király család, ha Diana még mindig élne – Galéria
Forrás: Instagram/autumn.ying

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