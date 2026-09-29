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Újabb sikersorozat folytatása érkezhet: titkokat fecsegett ki Lucy Hale - Videó

visszatérés Pretty Little Liars folytatás
Life.hu
2026.09.29.
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Úgy tűnik, Rosewood titkai még korántsem értek véget. Lucy Hale ugyanis olyan kijelentést tett a Pretty Little Liars lehetséges folytatásáról, amitől azonnal felcsillant a rajongók szeme.

Lucy Hale ismét reményt adott a sorozat rajongóinak, ugyanis elárulta, hogy ő is hallott pletykákat egy lehetséges folytatásról.

Lucy Hale örülne, ha folytatódna a Pretty Little Liars
Lucy Hale örülne, ha folytatódna a Pretty Little Liars
Forrás: AFP

 A színésznő azt mondta, örömmel visszatérne Aria szerepéhez, és szerinte a többi főszereplő is benne lenne a dologban. 

Érkezhet a Pretty Little Liars folytatása

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