Újabb sikersorozat folytatása érkezhet: titkokat fecsegett ki Lucy Hale - Videó

Úgy tűnik, Rosewood titkai még korántsem értek véget. Lucy Hale ugyanis olyan kijelentést tett a Pretty Little Liars lehetséges folytatásáról, amitől azonnal felcsillant a rajongók szeme.
Lucy Hale ismét reményt adott a sorozat rajongóinak, ugyanis elárulta, hogy ő is hallott pletykákat egy lehetséges folytatásról.
A színésznő azt mondta, örömmel visszatérne Aria szerepéhez, és szerinte a többi főszereplő is benne lenne a dologban.
Érkezhet a Pretty Little Liars folytatása
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