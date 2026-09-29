Újabb sikersorozat folytatása érkezhet: titkokat fecsegett ki Lucy Hale - Videó

Lucy Hale ismét reményt adott a sorozat rajongóinak, ugyanis elárulta, hogy ő is hallott pletykákat egy lehetséges folytatásról.

Lucy Hale örülne, ha folytatódna a Pretty Little Liars

Forrás: AFP

A színésznő azt mondta, örömmel visszatérne Aria szerepéhez, és szerinte a többi főszereplő is benne lenne a dologban.

Érkezhet a Pretty Little Liars folytatása

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