Napi horoszkóp szeptember 11.: a Skorpió ma az elengedést, a Halak az elfogadást gyakorolja

Ami hétfőn még kérdés volt, péntekre közelebb kerül a válaszhoz. A hét során voltak kerülőutak, meglepő beszélgetések és olyan helyzetek is, amelyek új nézőpontot mutattak. Pénteken már nem kell mindegyikből következtetést levonni. Elég, ha észreveszed, mi az, ami továbbra is foglalkoztat, és mi az, ami mostanra elvesztette a jelentőségét. A napi horoszkóp szerint ez a nap inkább a szelektálásról, mint a nagy döntésekről szól.

Napi horoszkóp szeptember 11.: neked mit üzen az univerzum?

Forrás: 123rf

Mit üzen az univerzum? Nem mindenből kell tanulságot levonni.

Ami valóban fontos neked, az a hét végén is eszedbe jut.

Egy könnyed program most többet adhat, mint egy újabb kötelezettség.

Van, amit nem megoldani kell, hanem végre elengedni.

Napi horoszkóp szeptember 11.

Lássuk, melyik csillagjegyre mi vár pénteken!

Kos

A hét elején még nagy lendülettel néztél egy lehetőségre, péntekre azonban már azt is látod, mennyi energiát kérne tőled. Nem kell visszalépned, de azt muszáj lesz ma eldöntened, megéri-e ennyit adnod érte.

Bika

Egy pénzügyi vagy gyakorlati kérdésben végre megnyugtatóbb képet kapsz. Nem feltétlenül érkezik meg minden válasz, de legalább már tudod, melyik irányba nem érdemes továbbindulnod.

Ikrek

Ma könnyen belecsúszol egy beszélgetésbe, amely sokkal érdekesebb lesz, mint tervezted. Egy félmondat különösen megragad benned, és lehet, hogy a hétvégén tovább is gondolod.

Rák

Valaki a környezetedben most többet kér tőled, mint amennyit szívesen adnál. Ezúttal nem kell automatikusan alkalmazkodnod: egy kedves, de határozott válasszal sokkal tisztább helyzetet teremtesz.

Oroszlán

Ma kapsz egy kis visszajelzést arról, hogy valamiben jól döntöttél. Talán nem olyan nagy elismerés, amire számítottál, mégis pontosan jókor érkezik.

Szűz

Egy apró rendrakás most szokatlanul jó érzéssel tölt el. Nem feltétlenül a lakásban vagy a környezetedben van rá szükség: egy félbehagyott ügyet is jó lenne végre lezárnod.

Mérleg

Pénteken valaki megpróbálhat rávenni valamire, amihez nincs igazán kedved. Most könnyebb lesz kimondanod, hogy köszönöd, de inkább mást választasz – és utólag örülni fogsz ennek.