A botox eredete – Tudtad, hogy egy romlott virsli miatt nem leszel ráncos?

Hogyha megvizsgáljuk az egyes szavak etimológiáját, rájöhetünk azok történetére. A botox kifejezés a latin botulun, azaz kolbász, virsli szóból ered, mely minden válasz után újabb kérdéseket vet fel. Vajon hogyan jutottunk el a húsipari terméktől oda, hogy elegáns sebészeteken állunk sorba a ránctalanító injekciókért? Tarts velünk és fedezzük fel együtt a botox eredetét!
A botox zavarbaejtő eredete
- A botulin toxin (botox) kifejezés a latin botulun, azaz virsli szóból ered.
- Kolbászmérgezés miatt kezdték el a botox hatásait kutatni.
- A kozmetikaiparban eleinte lerontott műtétek korrigálására használták.
- A botox eredete a 90-es években ért révbe, amikor bevett ránctalanító lett belőle.
Ha létezett volna NÉBIH a 18. században…
Sokat hangoztatott böszmeség, hogy a történelemben semmi értelme annak, hogy „mi lett volna ha”. Ha ez igaz volna, maguk a történettudományok sem léteznének, így azon sem tudnánk elmerengeni, lenne-e egyáltalán botox, ha az 1700-as években ismerik az élelmiszer-biztonság fogalmát. Ugyanis a 18. században az emberek sorra betegedtek meg a romlott kolbásztól, amit többek között a rossz tárolási körülmények okoztak. Meglehet, ha akkor lett volna egy ételhigiéniáért felelős szervezet, ami elejét veszi a fertőzésnek, Julius Kerner sem publikálta volna a „virslikór”, vagyis a botulizmus tüneteinek leírását.
A német tudós állapította meg ugyanis, hogy a megbetegedésekért a rosszul tárolt húsban keletkező méreganyag okozza, ami az idegrendszer bénításával paralízist okoz. Érdekesség, hogy ő vetette fel először a toxinban rejlő gyógyászati potenciált, de előtte meg kellett oldani, hogy csak akkor jusson az ember szervezetése, ha valóban akarták. Csak az 1920-as évekre jutottak el oda, hogy rájöjjenek, a hőkezelés kiiktatja a bacilusokat.
A botox eredete: egy temetés, több tucat halott
1895-ben egy Elezelles nevű kicsiny belga faluban egy temetés vendégei közül többen is szörnyedt haltak, amikor romlott sonkát ettek. A holttestek, valamint a mérgező élelmiszer vizsgálata során Émile van Ermengem belga tudós felfedezte az anaerob baktériumtörzset, a Bacillus botulinust, ami csak a gyomorban kezd a bűnös botulin toxin termelésébe. Később, 1917-ben a Clostridium botulinumot A és B csoportra osztották.
Mivel a botulin toxin a természet egyik legerősebb idegmérge, nem csoda, hogy a hadiipar igen hamar felfedezte magának, első sorban harci gázok fejlesztésére.
Lehetséges orvosi felhasználásáról ugyan már a 19. században is írtak, a botox ténylegesen csak az 1980-as években kezdett megjelenni a rendelőkben. Mint orvosi kezelés a botox eredetileg csecsemőkori kancsalság kezelésére szolgált.
Így lett a botox a kozmetika történetének mesterműve
Először egy kaliforniai plasztikai sebész, dr. Dr. Richard Clark kezdte el használni az A típusú butolin toxint a beavatkozások utáni felemás arctorzulás korrigálására. Mivel bénította az izmok működését, 1992-ben homlokráncok eltüntetését kezdték el megoldani vele. Gyakorlatilag ez a felfedezés indította útjára a botoxkezelést, mely azóta is az egyik legnépszerűbb kozmetikai beavatkozás.
Azért is lehet olyan népszerű ez a kezelés, mivel az öregségi ráncokkal ellentétben, a makacs mimikai ráncokat csak a botox képes eltüntetni. Ugyanis a mimikai izmok mozgása miatt folyamatosan előjönnének. A ránctalanító kezelés eredménye személyenként eltér, de általában négy hónapig tart, ám nem árt vele csínján bánni mert a botox hosszú távú hatása többek között az arcmimika elvesztése, bénulás.
Méreg az arcunkban – A botox története
Amikor tehát ránctalanító kezelésre megyünk, jusson eszünkbe a botox eredete, hogy ilyenkor olyan toxin van az arcunkban, mely teljes állapotában tömegpusztító fegyver lehet. Hosszú út vezetett a romlott virslitől a plasztikai sebészetekre, mindenesetre az orvostudomány történetének egyik legérdekesebb történetéből kaphattunk egy is ízelítőt.
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