A botox eredete – Tudtad, hogy egy romlott virsli miatt nem leszel ráncos?

Hogyha megvizsgáljuk az egyes szavak etimológiáját, rájöhetünk azok történetére. A botox kifejezés a latin botulun, azaz kolbász, virsli szóból ered, mely minden válasz után újabb kérdéseket vet fel. Vajon hogyan jutottunk el a húsipari terméktől oda, hogy elegáns sebészeteken állunk sorba a ránctalanító injekciókért? Tarts velünk és fedezzük fel együtt a botox eredetét!

A botox eredete néhány romlott kolbásszal kezdődött.

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A botox zavarbaejtő eredete A botulin toxin (botox) kifejezés a latin botulun, azaz virsli szóból ered.

Kolbászmérgezés miatt kezdték el a botox hatásait kutatni.

A kozmetikaiparban eleinte lerontott műtétek korrigálására használták.

A botox eredete a 90-es években ért révbe, amikor bevett ránctalanító lett belőle.

Ha létezett volna NÉBIH a 18. században…

Sokat hangoztatott böszmeség, hogy a történelemben semmi értelme annak, hogy „mi lett volna ha”. Ha ez igaz volna, maguk a történettudományok sem léteznének, így azon sem tudnánk elmerengeni, lenne-e egyáltalán botox, ha az 1700-as években ismerik az élelmiszer-biztonság fogalmát. Ugyanis a 18. században az emberek sorra betegedtek meg a romlott kolbásztól, amit többek között a rossz tárolási körülmények okoztak. Meglehet, ha akkor lett volna egy ételhigiéniáért felelős szervezet, ami elejét veszi a fertőzésnek, Julius Kerner sem publikálta volna a „virslikór”, vagyis a botulizmus tüneteinek leírását.

A német tudós állapította meg ugyanis, hogy a megbetegedésekért a rosszul tárolt húsban keletkező méreganyag okozza, ami az idegrendszer bénításával paralízist okoz. Érdekesség, hogy ő vetette fel először a toxinban rejlő gyógyászati potenciált, de előtte meg kellett oldani, hogy csak akkor jusson az ember szervezetése, ha valóban akarták. Csak az 1920-as évekre jutottak el oda, hogy rájöjjenek, a hőkezelés kiiktatja a bacilusokat.

A botox eredete: egy temetés, több tucat halott

1895-ben egy Elezelles nevű kicsiny belga faluban egy temetés vendégei közül többen is szörnyedt haltak, amikor romlott sonkát ettek. A holttestek, valamint a mérgező élelmiszer vizsgálata során Émile van Ermengem belga tudós felfedezte az anaerob baktériumtörzset, a Bacillus botulinust, ami csak a gyomorban kezd a bűnös botulin toxin termelésébe. Később, 1917-ben a Clostridium botulinumot A és B csoportra osztották.

Mivel a botulin toxin a természet egyik legerősebb idegmérge, nem csoda, hogy a hadiipar igen hamar felfedezte magának, első sorban harci gázok fejlesztésére.

Lehetséges orvosi felhasználásáról ugyan már a 19. században is írtak, a botox ténylegesen csak az 1980-as években kezdett megjelenni a rendelőkben. Mint orvosi kezelés a botox eredetileg csecsemőkori kancsalság kezelésére szolgált.