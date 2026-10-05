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kozmetikai kezelés

A botox eredete – Tudtad, hogy egy romlott virsli miatt nem leszel ráncos?

Shutterstock - Master1305
kozmetikai kezelés botox ránctalanítás
Life.hu
2026.10.05.
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A legtöbb kozmetikai kezelés története váratlan helyről fakad. Pontosan ilyen a botox eredete, amit pár rejtélyes kolbászmérgezés indított hódító útjára.

Hogyha megvizsgáljuk az egyes szavak etimológiáját, rájöhetünk azok történetére. A botox kifejezés a latin botulun, azaz kolbász, virsli szóból ered, mely minden válasz után újabb kérdéseket vet fel. Vajon hogyan jutottunk el a húsipari terméktől oda, hogy elegáns sebészeteken állunk sorba a ránctalanító injekciókért? Tarts velünk és fedezzük fel együtt a botox eredetét!

A botox eredete
A botox eredete néhány romlott kolbásszal kezdődött.
Forrás:  Getty Images

A botox zavarbaejtő eredete

  • A botulin toxin (botox) kifejezés a latin botulun, azaz virsli szóból ered.
  • Kolbászmérgezés miatt kezdték el a botox hatásait kutatni.
  • A kozmetikaiparban eleinte lerontott műtétek korrigálására használták.
  • A botox eredete a 90-es években ért révbe, amikor bevett ránctalanító lett belőle.

Ha létezett volna NÉBIH a 18. században…

Sokat hangoztatott böszmeség, hogy a történelemben semmi értelme annak, hogy „mi lett volna ha”. Ha ez igaz volna, maguk a történettudományok sem léteznének, így azon sem tudnánk elmerengeni, lenne-e egyáltalán botox, ha az 1700-as években ismerik az élelmiszer-biztonság fogalmát. Ugyanis a 18. században az emberek sorra betegedtek meg a romlott kolbásztól, amit többek között a rossz tárolási körülmények okoztak. Meglehet, ha akkor lett volna egy ételhigiéniáért felelős szervezet, ami elejét veszi a fertőzésnek, Julius Kerner sem publikálta volna a „virslikór”, vagyis a botulizmus tüneteinek leírását.

A német tudós állapította meg ugyanis, hogy a megbetegedésekért a rosszul tárolt húsban keletkező méreganyag okozza, ami az idegrendszer bénításával paralízist okoz. Érdekesség, hogy ő vetette fel először a toxinban rejlő gyógyászati potenciált, de előtte meg kellett oldani, hogy csak akkor jusson az ember szervezetése, ha valóban akarták. Csak az 1920-as évekre jutottak el oda, hogy rájöjjenek, a hőkezelés kiiktatja a bacilusokat.

A botox eredete: egy temetés, több tucat halott

1895-ben egy Elezelles nevű kicsiny belga faluban egy temetés vendégei közül többen is szörnyedt haltak, amikor romlott sonkát ettek. A holttestek, valamint a mérgező élelmiszer vizsgálata során Émile van Ermengem belga tudós felfedezte az anaerob baktériumtörzset, a Bacillus botulinust, ami csak a gyomorban kezd a bűnös botulin toxin termelésébe. Később, 1917-ben a Clostridium botulinumot A és B csoportra osztották.

Mivel a botulin toxin a természet egyik legerősebb idegmérge, nem csoda, hogy a hadiipar igen hamar felfedezte magának, első sorban harci gázok fejlesztésére.

Lehetséges orvosi felhasználásáról ugyan már a 19. században is írtak, a botox ténylegesen csak az 1980-as években kezdett megjelenni a rendelőkben. Mint orvosi kezelés a botox eredetileg csecsemőkori kancsalság kezelésére szolgált.

Botox eredete a kozmetikában
Az 1990-es években kezdték el a botoxot ránctalanításra használni.
Forrás:  Getty Images

Így lett a botox a kozmetika történetének mesterműve

Először egy kaliforniai plasztikai sebész, dr. Dr. Richard Clark kezdte el használni az A típusú butolin toxint a beavatkozások utáni felemás arctorzulás korrigálására. Mivel bénította az izmok működését, 1992-ben homlokráncok eltüntetését kezdték el megoldani vele. Gyakorlatilag ez a felfedezés indította útjára a botoxkezelést, mely azóta is az egyik legnépszerűbb kozmetikai beavatkozás.

Azért is lehet olyan népszerű ez a kezelés, mivel az öregségi ráncokkal ellentétben, a makacs mimikai ráncokat csak a botox képes eltüntetni. Ugyanis a mimikai izmok mozgása miatt folyamatosan előjönnének. A ránctalanító kezelés eredménye személyenként eltér, de általában négy hónapig tart, ám nem árt vele csínján bánni mert a botox hosszú távú hatása többek között az arcmimika elvesztése, bénulás.

Méreg az arcunkban – A botox története

Amikor tehát ránctalanító kezelésre megyünk, jusson eszünkbe a botox eredete, hogy ilyenkor olyan toxin van az arcunkban, mely teljes állapotában tömegpusztító fegyver lehet. Hosszú út vezetett a romlott virslitől a plasztikai sebészetekre, mindenesetre az orvostudomány történetének egyik legérdekesebb történetéből kaphattunk egy is ízelítőt.

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