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2026. okt. 7., szerda Amália

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termékvisszahívás

E. coli miatt hívták vissza ezt a népszerű sajtot: komoly fertőzést okozhat, ne edd meg

termékvisszahívás camembert sajt E. coli baktérium
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Magyarországra is került abból a sajtból, amelyben E. colit találtak. A hatóság visszahívta a vásárlóktól és felvette a kapcsolatot a gyártóval.

E. coli baktériumot mutattak ki egy Franciaországból származó camembert sajtban, amelyből Magyarországra is került. A terméket visszahívták. 

Fertőzött camembert sajtot hívtak vissza.
Fertőzött camembert sajtot hívtak vissza.
Forrás: 123.rf.com

Fertőzött camembert sajtot hívtak vissza

A problémát az Európai Unió élelmiszer-biztonsági riasztási rendszerén keresztül jelezték. Az érintett, Franciaországból származó camembert sajt nyerstejből készült, Magyarországon pedig a SZEGA Camembert Kft. gondoskodik a visszahívott termék kivonásáról. 

Fertőzött camembert sajtot hívtak vissza,
Az érintett termék E. colival fertőzött. 
Forrás: NKFH

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • A termék megnevezése: Camembert Bertrand Crémier au lait cru 250 g
  • Tételszám: 232511
  • Fogyaszthatósági idő: 2026.10.21
  • Gyártó: Gillot SAS (Franciaország)
  • Exportőr: ODEON SAS (Franciaország)

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Shiga-toxin termelő Escherichia coli)

Mit okozhat az E. coli baktérium?

A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti  – tájékoztat az NKFH

A hatóság arra kéri a lakosságot, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

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