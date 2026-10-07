E. coli miatt hívták vissza ezt a népszerű sajtot: komoly fertőzést okozhat, ne edd meg

E. coli baktériumot mutattak ki egy Franciaországból származó camembert sajtban, amelyből Magyarországra is került. A terméket visszahívták.

Fertőzött camembert sajtot hívtak vissza.

Forrás: 123.rf.com

Fertőzött camembert sajtot hívtak vissza

A problémát az Európai Unió élelmiszer-biztonsági riasztási rendszerén keresztül jelezték. Az érintett, Franciaországból származó camembert sajt nyerstejből készült, Magyarországon pedig a SZEGA Camembert Kft. gondoskodik a visszahívott termék kivonásáról.

Az érintett termék E. colival fertőzött.

Forrás: NKFH

Az érintett termék adatai az alábbiak: A termék megnevezése: Camembert Bertrand Crémier au lait cru 250 g

Tételszám: 232511

Fogyaszthatósági idő: 2026.10.21

Gyártó: Gillot SAS (Franciaország)

Exportőr: ODEON SAS (Franciaország) Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Shiga-toxin termelő Escherichia coli)

Mit okozhat az E. coli baktérium?

A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti – tájékoztat az NKFH.

A hatóság arra kéri a lakosságot, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

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