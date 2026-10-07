Újabb kínos főzési baki miatt támadják Meghan Markle-t − Még a korábbi kamuit is túlszárnyalta

Újabb főzős fotó miatt került a kritikák kereszttüzébe Meghan Markle. A sussex-i hercegné egy olyan képet osztott meg, amelyen egy tűzhelyen álló üres edényt keverget, a közösségi média felhasználói pedig azonban kiszúrták, hogy a tűzhely gombjai kikapcsolt állásban vannak, és láng sem látható az edény alatt. A fotót többen megrendezett jelenetnek nevezték, aminek köze sincs a főzéshez.

Meghan Markle a követői szerint már a látszatra se ad.

Forrás: Jonathan Brady / POOL / AFP

Meghan Markle lebukott: üres fazekat kavargatott a hideg tűzhelyen

Meghan Markle az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt helyez életmóddal kapcsolatos tartalmaira, legújabb bejegyzése azonban ellenkezőleg sült el, mint ahogyan szánta, és a követői azt se hiszik el neki, hogy egyáltalán főz. A nevezetes fotón a 45 éves hercegné fekete pulóvert és fekete-fehér kockás kötényt viselve látható egy konyhában, amint egy hosszú nyelű kanállal valamit keverget. Azt, hogy a fotó hol készült nem tudni, annyi biztos hogy nem a kaliforniai Montecitóban található otthonának jellegzetes konyhája látható rajta. A közösségi média felhasználói ezért találgatni kezdtek, hogy akár az a brit ingatlan is lehet a helyszín, amelyet Meghan Markle és Harry herceg bérel.

„Üres a fazék. Nem ég a láng. A gomb sincs elfordítva.”

A bejegyzésre csak úgy záporoztak a kritikus kommentek. Többen azt kifogásolták, hogy miközben Meghan úgy tesz, mintha főzne, a gáztűzhely konkrétan be sincs kapcsolva. Egy X-felhasználó gúnyosan így fogalmazott: „Van, aki gázzal főz, van, aki elektromossal, sőt, van, aki nyílt tűzön főz. Meghan Markle kikapcsolt tűzhelyen főz, mert igazából nem főz” − idézi a RadarOnline.

Egy másik kommentelő még részletesebben elemezte a képet: „Ha már úgy teszel, mintha gáztűzhelyen főznél, legalább néhány dolgot tegyél meg. Először is, győződj meg róla, hogy tényleg be van kapcsolva; a gombok nincsenek elforgatva, másodszor pedig legalább úgy tűnjön, mintha égne a láng. Így a tipikus esete vagy annak, hogy hogyan nem főzöl anélkül, hogy azt mondanád, hogy nem főzöl”.

Egy harmadik felhasználó szintén a tűzhely állapotára hívta fel a figyelmet: „Üres a fazék. Nem ég a láng. A gomb sincs elfordítva Ez kicsit eszembe juttat valamit….” A megjegyzésével egy korábbi, sokat támadott főzős fotóra utalt, amelyen Meghan egy csipeszt használt, ráadásul a kritikus szerint fejjel lefelé tartotta.

Markle-nek korábban a With Love, Meghanben látható tésztafőzési módszere verte ki a biztosítékot, később egy nő 8 millió fontos kártérítést követel a sussexi hercegnétől, miután állítása szerint Meghan Markle Netflix-sorozatában látott fürdősórecept követése súlyos égési sérüléseket okozott nála.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: