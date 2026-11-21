Az önmagunkkal folytatott belső párbeszéd néha sokkal keményebb, mint bármilyen beszélgetés. Ráadásul nem észrevenni könnyű, hogy épp ugyanazokat a köröket futjuk újra és újra. A következő gondolkodási csapdák különösen gyakran jelennek meg azoknál az embereknél, akiknek az önértékelése bizonytalan.
Milyen gondolkodási csapdákba esel bele, ha alacsony az önértékelésed?
1. Mindent magadra veszel
Nem sikerült egy munkahelyi projekt, és rögtön azt gondolod: „Biztos én rontottam el”. Lemondják a baráti vacsorát: „Nyilván velem van baj”. Valaki fáradtan válaszol neked: „Biztos haragszik rám”.
Ilyenkor egy olyan eseményben is automatikusan saját magadat látod okként, amelynek valójában rengeteg más magyarázata lehet.
Ilyenkor segíthet egy nagyon egyszerű kérdés: „Tényleg tudom, hogy miattam történt?”
Nem azt kell bizonygatnod magunknak, hogy biztosan te vagy az ok. Elég annyit felismerni, hogy nincs bizonyítékod arra, hogy te lennél az.
2. Csak azt látod, ami még nincs kész
Megcsináltál tíz dolgot, de egy maradt hátra. Mit látsz? Természetesen azt az egyet.
Vagy elkészítesz valamit, amit mások megdicsérnek, te viszont rögtön hozzáteszed: „Jó, de ezt még sokkal jobban is meg lehetett volna csinálni.”
A szűrésnek nevezett gondolkodási csapdában hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni azt, amit már elértünk, és kizárólag arra koncentrálni, ami még hiányzik.
Ez különösen ismerős lehet azoknak, akik állandóan úgy érzik, hogy nem tesznek eleget. Még egy sikeres nap végén is marad bennük egy kis elégedetlenség: „Jó, jó, de…”
Pedig néha nem több teljesítményre lenne szükségünk, hanem arra, hogy észrevegyük, amit már megtettünk.
3. Minden vagy tökéletes, vagy kudarc
Elrontottál egy süteményt? „Én még sütni sem tudok.”
Nem sikerült megdöntened a saját rekordodat? „Ennyire béna vagyok.”
Egy hibából hirtelen általános ítélet születik saját magadról.
A fekete-fehér vagy polarizált gondolkodás nem nagyon ismeri a köztes állapotokat. Valami vagy jó, vagy rossz. Vagy sikerült, vagy kudarc. Vagy elég jó vagy, vagy teljesen alkalmatlan.
Pedig az élet nagy része éppen a kettő között történik. Lehet valamit jól csinálni úgy is, hogy közben hibázol. Lehetsz ügyes valamiben úgy, hogy még van hova fejlődnöd.
És igen, egy odaégetett süti továbbra is csak egy odaégetett süti. Nem személyiségteszt.
4. Egy apró bajból rögtön világvége lesz
A párod nem mondta reggel, hogy szeret. Máris ott motoszkál benned: „Biztos baj van köztünk”.
Bedugult a forgalom, késni fogsz. „Elrontottam az egész napomat”.
Egy rossz hír után pedig már fejben végigjátszod a következő öt katasztrófát.
Ezt nevezik katasztrofizálásnak: amikor egy kisebb negatív eseményből automatikusan a lehető legrosszabb végkimenetelt jósolod meg.
A probléma az, hogy az agyad ilyenkor úgy viselkedik, mintha a legrosszabb forgatókönyv már meg is történt volna. Pedig attól, hogy valami megtörténhet, még egyáltalán nem biztos, hogy meg is fog.
Nem kell minden gondolatunknak hinnünk
A legfontosabb talán nem is az, hogy soha többé ne gondolj ilyeneket. Ez valószínűleg irreális elvárás lenne.
Inkább az, hogy amikor megjelenik a fejedben a jól ismert mondat – „biztos én rontottam el”, „nem vagyok elég jó”, „ebből biztos nagy baj lesz” –, egy pillanatra megállj.
Lehet, hogy igaz. De az is lehet, hogy csak egy régi gondolkodási minta beszél belőled.
És néha már az is sokat számít, ha nem hiszel el automatikusan mindent, amit a saját fejed mond rólad.
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