Az önmagunkkal folytatott belső párbeszéd néha sokkal keményebb, mint bármilyen beszélgetés. Ráadásul nem észrevenni könnyű, hogy épp ugyanazokat a köröket futjuk újra és újra. A következő gondolkodási csapdák különösen gyakran jelennek meg azoknál az embereknél, akiknek az önértékelése bizonytalan.

Az alacsony önértékelésű emberek gyakran esnek gondolkodási csapdákba

Forrás: 123rf.com

Milyen gondolkodási csapdákba esel bele, ha alacsony az önértékelésed?

1. Mindent magadra veszel

Nem sikerült egy munkahelyi projekt, és rögtön azt gondolod: „Biztos én rontottam el”. Lemondják a baráti vacsorát: „Nyilván velem van baj”. Valaki fáradtan válaszol neked: „Biztos haragszik rám”.

Ilyenkor egy olyan eseményben is automatikusan saját magadat látod okként, amelynek valójában rengeteg más magyarázata lehet.

Ilyenkor segíthet egy nagyon egyszerű kérdés: „Tényleg tudom, hogy miattam történt?”

Nem azt kell bizonygatnod magunknak, hogy biztosan te vagy az ok. Elég annyit felismerni, hogy nincs bizonyítékod arra, hogy te lennél az.

2. Csak azt látod, ami még nincs kész

Megcsináltál tíz dolgot, de egy maradt hátra. Mit látsz? Természetesen azt az egyet.

Vagy elkészítesz valamit, amit mások megdicsérnek, te viszont rögtön hozzáteszed: „Jó, de ezt még sokkal jobban is meg lehetett volna csinálni.”

A szűrésnek nevezett gondolkodási csapdában hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni azt, amit már elértünk, és kizárólag arra koncentrálni, ami még hiányzik.

Ez különösen ismerős lehet azoknak, akik állandóan úgy érzik, hogy nem tesznek eleget. Még egy sikeres nap végén is marad bennük egy kis elégedetlenség: „Jó, jó, de…”

Pedig néha nem több teljesítményre lenne szükségünk, hanem arra, hogy észrevegyük, amit már megtettünk.

3. Minden vagy tökéletes, vagy kudarc

Elrontottál egy süteményt? „Én még sütni sem tudok.”

Nem sikerült megdöntened a saját rekordodat? „Ennyire béna vagyok.”

Egy hibából hirtelen általános ítélet születik saját magadról.

A fekete-fehér vagy polarizált gondolkodás nem nagyon ismeri a köztes állapotokat. Valami vagy jó, vagy rossz. Vagy sikerült, vagy kudarc. Vagy elég jó vagy, vagy teljesen alkalmatlan.