A nárcizmus egyik központi eleme, a grandiozitás – vagyis az önmagunk különlegességébe, fontosságába vetett túlzott hit – nemcsak szavakban jelenhet meg, hanem a megjelenésben is tetten érhető. Nem arról van szó, hogy aki szeret csinosan öltözni, drága ruhákat hord vagy rengeteget fotózza magát, az nárcisztikus lenne. Ennél jóval érdekesebb a kérdés: miért akar valaki ennyire erőteljesen egy bizonyos képet kialakítani magáról?

A nárcisztikus ember bizonyos külső jegyek alapján is felismerhető.

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A nárcisztikus személyiségzavar nem csak a viselkedésben érhető tetten Egy fotóról is felismerhetőek lehetnek bizonyos nárcisztikus vonások.

A látványosan és gondosan megkomponált megjelenés fontosabb jel lehet, mint egyetlen konkrét ruhadarab.

A drágább, feltűnőbb és stílusosan összeállított öltözék is összefüggést mutatott a vizsgált nárcisztikus vonásokkal.

A nárcisztikus vezetők is elárulják magukat.

A történelem nagyjainak grandiózus építményei is árulkodóak.

Már egy fotón is feltűnhet valami

Egy korábbi kutatásban 160 embert fényképeztek le, majd olyanok értékelték a képeiket, akik egyáltalán nem ismerték őket. A megfigyelőknek azt kellett megbecsülniük, mennyire tűnik nárcisztikusnak az adott személy. És bár természetesen nem lehet egy arcról személyiségdiagnózist felállítani, az értékelések bizonyos mértékig összhangban voltak a résztvevők tényleges nárcizmusértékeivel.

De mi volt az, amit az emberek észrevettek?

Nem egyetlen ruhadarab vagy konkrét márka. Inkább az összhatás: mennyi látható energiát fektet valaki a megjelenésébe, mennyire gondosan megkomponált a külseje, mennyire elegáns vagy feltűnő az öltözéke. A nőknél a több smink is összefüggést mutatott a magasabb nárcisztikus vonásokkal.

Vagyis nem a piros rúzs a gyanús. Inkább az az érdekes, hogy mekkora szerepet kap az életünkben a világ felé mutatott énképünk felépítése.

Nem ugyanaz a magabiztosság és a nárcizmus

Ez azért fontos különbség. A magabiztos ember is szeretheti, ha jól néz ki, és egyáltalán nincs semmi probléma azzal, ha valaki követi a divatot, sminkel vagy szereti magát fotózni vagy fotóztatni. Ám a nárcisztikus vonásokhoz erősen kapcsolódik, mivel a nárcisztikusnak nagy szüksége van arra, hogy különlegesnek, fontosnak és csodálatra méltónak lássák. Ez pedig megmagyarázhatja azt is, miért tűnhetnek egyes nárcisztikusok első pillantásra rendkívül magabiztosnak.

Mert a magabiztosság és a grandiozitás kívülről néha kísértetiesen hasonló.

És nem csak a tükörben jelenhet meg

Kutatások szerint a grandiozitás nemcsak az egyéni megjelenésben, hanem a környezeten is nyomot hagyhat.