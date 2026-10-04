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Téves arcfelismerés miatt került börtönbe egy nagymama − Amire kiderült, ártatlan, mindenét elvesztette: VIDEÓ

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Egy amerikai nagymama éppen a négy unokájára vigyázott, amikor a szövetségesek rátörték az ajtót.

 Négy unokájára vigyázott a tennessee-i otthonában az 50 éves Angela Robin Lipps, amikor szövetségi marsallok fegyverrel érkeztek a házához és börtönbe vitték. 

Téves arcfelismerés miatt került börtönbe egy nagymama.
Téves arcfelismerés miatt került börtönbe egy nagymama.
Forrás: 123.rf.com

Hatalmas baki miatt került börtönbe, most perel

A rendőrök egy banki csalássorozattal gyanúsították, miután egy arcfelismerő rendszer tévesen őt azonosította elkövetőként – pedig a nő állítása szerint soha életében nem járt Észak-Dakotában. Az 50 éves nagymama végül fél évet töltött rács mögött, mire bankszámlakivonatokkal sikerült bizonyítani, hogy a bűncselekmények idején több mint ezer kilométerrel arrébb, Tennessee-ben volt. 

Szenteste engedték szabadon, ráadásul telefon, iratok és téli ruha nélkül, addigra pedig az otthonát és az autóját is elveszítette, sőt a kutyája is eltűnt.

A nagymama azonban nem hagyja annyiban a dolgot: most 10 millió dollárra, vagyis több milliárd forintra perli Fargo városát és az ügyben eljáró nyomozót.

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