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2026. okt. 25., vasárnap Bianka, Blanka

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 26 - november 1.: óvatosan kell bánnunk a pénzzel és a szavakkal

asztrológia csillagjegy pénzhoroszkóp
Angyal Léna
2026.10.25.
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Váratlan pénzügyi lehetőség, munkahelyi konfliktusok és komoly döntések – mozgalmas hét elé nézünk. Most különösen sok múlhat azon, ki hogyan kezeli a nehéz helyzeteket. Vajon neked szerencsét vagy bosszúságot tartogat a heti pénzhoroszkóp?

Október 26. és november 1. között több csillagjegynek is érdemes óvatosan bánnia a pénzével - és a szavaival is. A Mérleg előtt ismét megnyílhat egy korábbi lehetőség, a Halak munkáját végre elismerhetik, míg másoknak a türelmét teszik próbára. Mutatjuk, mire számíthatsz a héten!

csillagjegy – pénzhoroszkóp
A te csillagjegyednek mit tartogat a pénzhoroszkóp?
Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 26 - november 1.: 

  • KOS:

Hétfőn és kedden olyan nehéz konstellációk lesznek az égen, hogy nem csoda, a fejfájást okoznak a pénzügyek. Szerdán már derűsebben látsz rá erre. De ekkor sem lenne szabad meggondolatlanul vásárolnod. Az üzletek roskadoznak a karácsonyi dekorációtól és ajándékoktól. Ez csábító, ám veszélyes is: léket üthet a pénztárcádon.

  • BIKA:

Teliholddal indul a heted. Ráadásul hétfőn lesz még egy Nap-Plútó feszült fényszög, majd kedden még kettő. Ha nem akarsz bajt a munkahelyeden, akkor vonulj vissza, és maradj csendben! Máskülönben biztos, hogy valaki beléd köt, provokál, irritál.

  • IKREK:

Kommunikációs csapdát készítenek elő a bolygók: hétfőn, kedden, pénteken és vasárnap diszharmonikus fényszögek szóváltásra való hajlamot jeleznek. Szerencsés vagy, mert te gyorsan ki tudod vágni magadat a bajból, ha kell. A szerda és a csütörtök ebből a szempontból a legsikeresebb nap.

  • RÁK:

Sokan akarnak beleszólni az életedbe ezen a héten. Mindenki jót akar, de ők a saját tapasztalataikon, félelmeiken keresztül látják a világot. Ezek nem a te tapasztalataid, félelmeid. Szóval megteheted, hogy udvariasan végig hallgatod őket. Majd mész tovább a saját utadon a saját stílusodban.

  • OROSZLÁN:

Feszültségekkel indul a heted. Most óriási szükséged van arra a belső erőforrásra, amely már korábban bevált. Nem kell impregnálttá válnod. De jó, ha nem veszel minden tapintatlanságot személyes sértésnek a munkahelyen.

  • SZŰZ:

A hét során mindent a legjobb belátásod szerint csinálj! Az égi folyamatok szerint nagyon is objektíven látod a helyzeteket. Másoknak kellene téged követni!

  • MÉRLEG:

Bolygód, a Vénusz a Mérlegben jár és hátrál, ami nosztalgiázásra hajlamosít. Ugyanakkor pénzügyekben visszahozhat egy lehetőséget. Élj vele!

  • SKORPIÓ:

Hétfőn telihold, kedden Hold-Merkúr szembenállás nehezíti a dolgodat. Olyan emberekkel kell zöldágra jutnod, akik kisebbrendűségi érzéssel küzdenek, amit ellened használnak fel. Nem kell felvenned a kesztyűt. Pláne a bokszkesztyűt.

  • NYILAS:

A közlekedésben és a munkahelyen is kellemetlenséget szimbolizálnak a bolygók. Lesz olyan, amikor ügyesen ki tudod kerülni az akadályokat. De lesz olyan is, amikor bosszankodni fogsz. Sok múlik a hozzáállásodon!

BAK:

Az őszi szünetben nem csak a diákokat, szülőket és pedagógusokat érintik a változások. Előre kell tájékozódnod, mert lehetnek menetrendi változások, ha nem akarsz elkésni munkából, tárgyalásokról, stb...

  • VÍZÖNTŐ:

Nehéz dolgod lesz a hétfői, keddi, pénteki és vasárnapi diszharmonikus fényszögek szerint. Valójában ezek a feszült konstellációk az egész hetedre rányomják a bélyegüket. Szóval egész héten türelmesnek és rugalmasnak kell lenned.

  • HALAK:

Fezsültséget, de jó fejleményeket is hoz neked ez az időszak. Mutasd meg, mennyire jól tudsz együttműködni! A főnököd megdicsér, de most lesz is miért! Szép eredményeket könyvelhetsz el.

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