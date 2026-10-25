Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 26 - november 1.: óvatosan kell bánnunk a pénzzel és a szavakkal

Október 26. és november 1. között több csillagjegynek is érdemes óvatosan bánnia a pénzével - és a szavaival is. A Mérleg előtt ismét megnyílhat egy korábbi lehetőség, a Halak munkáját végre elismerhetik, míg másoknak a türelmét teszik próbára. Mutatjuk, mire számíthatsz a héten!

A te csillagjegyednek mit tartogat a pénzhoroszkóp?

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 26 - november 1.:

KOS:

Hétfőn és kedden olyan nehéz konstellációk lesznek az égen, hogy nem csoda, a fejfájást okoznak a pénzügyek. Szerdán már derűsebben látsz rá erre. De ekkor sem lenne szabad meggondolatlanul vásárolnod. Az üzletek roskadoznak a karácsonyi dekorációtól és ajándékoktól. Ez csábító, ám veszélyes is: léket üthet a pénztárcádon.

BIKA:

Teliholddal indul a heted. Ráadásul hétfőn lesz még egy Nap-Plútó feszült fényszög, majd kedden még kettő. Ha nem akarsz bajt a munkahelyeden, akkor vonulj vissza, és maradj csendben! Máskülönben biztos, hogy valaki beléd köt, provokál, irritál.

IKREK:

Kommunikációs csapdát készítenek elő a bolygók: hétfőn, kedden, pénteken és vasárnap diszharmonikus fényszögek szóváltásra való hajlamot jeleznek. Szerencsés vagy, mert te gyorsan ki tudod vágni magadat a bajból, ha kell. A szerda és a csütörtök ebből a szempontból a legsikeresebb nap.

RÁK:

Sokan akarnak beleszólni az életedbe ezen a héten. Mindenki jót akar, de ők a saját tapasztalataikon, félelmeiken keresztül látják a világot. Ezek nem a te tapasztalataid, félelmeid. Szóval megteheted, hogy udvariasan végig hallgatod őket. Majd mész tovább a saját utadon a saját stílusodban.

OROSZLÁN:

Feszültségekkel indul a heted. Most óriási szükséged van arra a belső erőforrásra, amely már korábban bevált. Nem kell impregnálttá válnod. De jó, ha nem veszel minden tapintatlanságot személyes sértésnek a munkahelyen.

SZŰZ:

A hét során mindent a legjobb belátásod szerint csinálj! Az égi folyamatok szerint nagyon is objektíven látod a helyzeteket. Másoknak kellene téged követni!

MÉRLEG:

Bolygód, a Vénusz a Mérlegben jár és hátrál, ami nosztalgiázásra hajlamosít. Ugyanakkor pénzügyekben visszahozhat egy lehetőséget. Élj vele!

SKORPIÓ:

Hétfőn telihold, kedden Hold-Merkúr szembenállás nehezíti a dolgodat. Olyan emberekkel kell zöldágra jutnod, akik kisebbrendűségi érzéssel küzdenek, amit ellened használnak fel. Nem kell felvenned a kesztyűt. Pláne a bokszkesztyűt.

NYILAS:

A közlekedésben és a munkahelyen is kellemetlenséget szimbolizálnak a bolygók. Lesz olyan, amikor ügyesen ki tudod kerülni az akadályokat. De lesz olyan is, amikor bosszankodni fogsz. Sok múlik a hozzáállásodon!