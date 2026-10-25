Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 26 - november 1.: óvatosan kell bánnunk a pénzzel és a szavakkal

Október 26. és november 1. között több csillagjegynek is érdemes óvatosan bánnia a pénzével - és a szavaival is. A Mérleg előtt ismét megnyílhat egy korábbi lehetőség, a Halak munkáját végre elismerhetik, míg másoknak a türelmét teszik próbára. Mutatjuk, mire számíthatsz a héten!
Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 26 - november 1.:
- KOS:
Hétfőn és kedden olyan nehéz konstellációk lesznek az égen, hogy nem csoda, a fejfájást okoznak a pénzügyek. Szerdán már derűsebben látsz rá erre. De ekkor sem lenne szabad meggondolatlanul vásárolnod. Az üzletek roskadoznak a karácsonyi dekorációtól és ajándékoktól. Ez csábító, ám veszélyes is: léket üthet a pénztárcádon.
- BIKA:
Teliholddal indul a heted. Ráadásul hétfőn lesz még egy Nap-Plútó feszült fényszög, majd kedden még kettő. Ha nem akarsz bajt a munkahelyeden, akkor vonulj vissza, és maradj csendben! Máskülönben biztos, hogy valaki beléd köt, provokál, irritál.
- IKREK:
Kommunikációs csapdát készítenek elő a bolygók: hétfőn, kedden, pénteken és vasárnap diszharmonikus fényszögek szóváltásra való hajlamot jeleznek. Szerencsés vagy, mert te gyorsan ki tudod vágni magadat a bajból, ha kell. A szerda és a csütörtök ebből a szempontból a legsikeresebb nap.
- RÁK:
Sokan akarnak beleszólni az életedbe ezen a héten. Mindenki jót akar, de ők a saját tapasztalataikon, félelmeiken keresztül látják a világot. Ezek nem a te tapasztalataid, félelmeid. Szóval megteheted, hogy udvariasan végig hallgatod őket. Majd mész tovább a saját utadon a saját stílusodban.
- OROSZLÁN:
Feszültségekkel indul a heted. Most óriási szükséged van arra a belső erőforrásra, amely már korábban bevált. Nem kell impregnálttá válnod. De jó, ha nem veszel minden tapintatlanságot személyes sértésnek a munkahelyen.
- SZŰZ:
A hét során mindent a legjobb belátásod szerint csinálj! Az égi folyamatok szerint nagyon is objektíven látod a helyzeteket. Másoknak kellene téged követni!
- MÉRLEG:
Bolygód, a Vénusz a Mérlegben jár és hátrál, ami nosztalgiázásra hajlamosít. Ugyanakkor pénzügyekben visszahozhat egy lehetőséget. Élj vele!
- SKORPIÓ:
Hétfőn telihold, kedden Hold-Merkúr szembenállás nehezíti a dolgodat. Olyan emberekkel kell zöldágra jutnod, akik kisebbrendűségi érzéssel küzdenek, amit ellened használnak fel. Nem kell felvenned a kesztyűt. Pláne a bokszkesztyűt.
- NYILAS:
A közlekedésben és a munkahelyen is kellemetlenséget szimbolizálnak a bolygók. Lesz olyan, amikor ügyesen ki tudod kerülni az akadályokat. De lesz olyan is, amikor bosszankodni fogsz. Sok múlik a hozzáállásodon!
BAK:
Az őszi szünetben nem csak a diákokat, szülőket és pedagógusokat érintik a változások. Előre kell tájékozódnod, mert lehetnek menetrendi változások, ha nem akarsz elkésni munkából, tárgyalásokról, stb...
- VÍZÖNTŐ:
Nehéz dolgod lesz a hétfői, keddi, pénteki és vasárnapi diszharmonikus fényszögek szerint. Valójában ezek a feszült konstellációk az egész hetedre rányomják a bélyegüket. Szóval egész héten türelmesnek és rugalmasnak kell lenned.
- HALAK:
Fezsültséget, de jó fejleményeket is hoz neked ez az időszak. Mutasd meg, mennyire jól tudsz együttműködni! A főnököd megdicsér, de most lesz is miért! Szép eredményeket könyvelhetsz el.
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