Egy igazságügyi nyelvész elárulta: ezek a szavak leplezhetik le azonnal a hazug embereket

A legtöbben azt hisszük, hogy a szemkontaktus kerülése vagy az ideges mozdulatok segítenek felismerni, ha valaki nem mond igazat. Csakhogy a hazugság leleplezése ennél jóval bonyolultabb, hiszen nincs két ember, aki pontosan ugyanúgy viselkedne, amikor füllent. A kutatások szerint sokkal többet megtudhatunk, ha a testbeszéd helyett a szóhasználatra koncentrálunk. Egy igazságügyi nyelvész ugyanis olyan beszédmintákra hívja fel a figyelmet, amelyek mögött akár tudatos megtévesztés is állhat, ehhez pedig példákat is bemutatott.
De pontosan mire érdemes figyelni? A hazugság jelei gyakran egészen hétköznapi szófordulatokban bújnak meg:
- Felesleges ismétlések: a beszélő újra és újra ugyanazokat a szavakat használja.
- Hosszú magyarázkodás: a lényeg helyett mellékes részletekkel kezdi a történetet.
- Távolságtartó megfogalmazás: személytelen kifejezésekkel utal valakire, aki közel áll hozzá.
- Hiányzó érzékszervi részletek: nem mesél arról, mit látott, hallott vagy érzett.
- Többes szám használata: az „én” helyett inkább a „mi” szót használja.
1. A hazugság egyik jele lehet a szavak ismételgetése
Előfordult már, hogy valaki feltűnően sokszor ismételte ugyanazt a szót, miközben egy történetet mesélt? Egy 2003-as kutatás szerint ez a megtévesztés egyik lehetséges nyelvi jele.
Aki kitalált történetet ad elő, annak egyszerre kell figyelnie a részletekre és arra, hogy ne mondjon ellent önmagának. Ez komoly szellemi erőfeszítést igényelhet, amitől a beszéde akadozóvá válhat.
Jó példa erre Jussie Smollett amerikai színész esete, aki egy később megrendezettnek bizonyult támadásról beszélt. Amikor a dulakodás részleteihez ért, mindössze annyit mondott: „Verekedtünk. Verekedtünk. Verekedtünk.”
A kulcsfontosságú részletek helyett ugyanazt a szót ismételte, ami különösen gyanússá tette a beszámolóját.
2. Túl sokat magyarázkodik, mielőtt rátérne a lényegre
Amikor valami fontos történik velünk, általában gyorsan elmondjuk a lényeget. Aki azonban megpróbál eltitkolni valamit, olykor éppen fordítva építi fel a történetét.
Ezt a jelenséget a nyelvészetben az információk előtérbe helyezésének nevezik: a beszélő a valódi mondanivaló helyett először olyan körülményeket részletez, amelyekkel igazolni próbálja magát.
Maria Sutton például azzal hívta fel a brit segélyhívót, hogy ellopták az autóját. Ám ahelyett, hogy rögtön ezt közölte volna, hosszan mesélt az édesapja telefonhívásáról és a rendszámáról. Később kiderült, hogy ittasan halálra gázolt egy kerékpárost.
Egy 2012-es kutatás szerint a hazudozóó emberek bizonyos helyzetekben több szót használnak, mint azok, akik igazat mondanak.
3. A szóhasználat elárulhatja a valódi érzéseit
A hazugság leleplezésében az is segíthet, hogyan beszél valaki egy másik emberről. Különösen árulkodó lehet, ha egy közeli hozzátartozója emlegetésekor hirtelen személytelenné válik.
Ezt a nyelvészeti jelenséget távolságtartó nyelvhasználatnak nevezik. Gondoljunk csak arra, amikor valakit a neve helyett ingerülten „az a nő” vagy „az az ember” kifejezéssel illetünk.
Thomas Lang ausztrál orvos például meggyilkolta a párját, majd azt állította, hogy a nő öngyilkos lett. Amikor a rendőröknek elmesélte, hogyan találta meg, így fogalmazott: „Ma reggel felébredtem, és ezt találtam.”
A „ezt” szó használata különösen szokatlan volt, hiszen a férfi nem a párja nevét vagy egy személyes névmást használt.
4. Hiányoznak a történetből az érzések és az érzékszervi részletek
Egy valóban átélt, megrázó eseményről gyakran úgy mesélünk, hogy felidézzük, mit láttunk, hallottunk vagy éreztünk az adott pillanatban.
Ezzel szemben egy kitalált történetből sokszor hiányoznak ezek a részletek, mert az elbeszélőnek nincsenek valódi érzékszervi emlékei az eseményről.
Ryan Lochte amerikai úszó a 2016-os riói olimpián azt állította, hogy fegyveres rablás áldozata lett. Beszámolójában részletesen ismertette az események sorrendjét, de alig beszélt arról, mit érzett vagy érzékelt közben.
Később kiderült, hogy a történet nem volt igaz: társaival valójában egy benzinkúton okozott rongálást próbált eltitkolni.
5. Az „én” helyett feltűnően sokszor mondja azt, hogy „mi”
Az igazságügyi nyelvész szerint a személyes névmások használata is fontos támpont lehet. A hazudozó ember ugyanis olykor igyekszik elkerülni az egyes szám első személyt, hogy ne kizárólag rá irányuljon a figyelem.
Stephen McDaniel például 2011-ben interjút adott Lauren Giddings eltűnéséről. A férfi többször is elkezdte kimondani az „én” szót, majd gyorsan „mi”-re váltott.
„Én… Mi… Nem tudjuk, hol van” – mondta az egyik válaszában.
McDaniel később beismerte a nő meggyilkolását, és 2014-ben 30 évtől életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték – írja a Sciencefocus.
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