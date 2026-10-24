Egy igazságügyi nyelvész elárulta: ezek a szavak leplezhetik le azonnal a hazug embereket

A legtöbben azt hisszük, hogy a szemkontaktus kerülése vagy az ideges mozdulatok segítenek felismerni, ha valaki nem mond igazat. Csakhogy a hazugság leleplezése ennél jóval bonyolultabb, hiszen nincs két ember, aki pontosan ugyanúgy viselkedne, amikor füllent. A kutatások szerint sokkal többet megtudhatunk, ha a testbeszéd helyett a szóhasználatra koncentrálunk. Egy igazságügyi nyelvész ugyanis olyan beszédmintákra hívja fel a figyelmet, amelyek mögött akár tudatos megtévesztés is állhat, ehhez pedig példákat is bemutatott.

Így leplezd le a hazugságot: igazságügyi nyelvész árulta el.

Forrás: 123rf.com

De pontosan mire érdemes figyelni? A hazugság jelei gyakran egészen hétköznapi szófordulatokban bújnak meg: Felesleges ismétlések: a beszélő újra és újra ugyanazokat a szavakat használja.

Hosszú magyarázkodás: a lényeg helyett mellékes részletekkel kezdi a történetet.

Távolságtartó megfogalmazás: személytelen kifejezésekkel utal valakire, aki közel áll hozzá.

Hiányzó érzékszervi részletek: nem mesél arról, mit látott, hallott vagy érzett.

Többes szám használata: az „én” helyett inkább a „mi” szót használja.

1. A hazugság egyik jele lehet a szavak ismételgetése

Előfordult már, hogy valaki feltűnően sokszor ismételte ugyanazt a szót, miközben egy történetet mesélt? Egy 2003-as kutatás szerint ez a megtévesztés egyik lehetséges nyelvi jele.

Aki kitalált történetet ad elő, annak egyszerre kell figyelnie a részletekre és arra, hogy ne mondjon ellent önmagának. Ez komoly szellemi erőfeszítést igényelhet, amitől a beszéde akadozóvá válhat.

Jó példa erre Jussie Smollett amerikai színész esete, aki egy később megrendezettnek bizonyult támadásról beszélt. Amikor a dulakodás részleteihez ért, mindössze annyit mondott: „Verekedtünk. Verekedtünk. Verekedtünk.”

A kulcsfontosságú részletek helyett ugyanazt a szót ismételte, ami különösen gyanússá tette a beszámolóját.

2. Túl sokat magyarázkodik, mielőtt rátérne a lényegre

Amikor valami fontos történik velünk, általában gyorsan elmondjuk a lényeget. Aki azonban megpróbál eltitkolni valamit, olykor éppen fordítva építi fel a történetét.

Ezt a jelenséget a nyelvészetben az információk előtérbe helyezésének nevezik: a beszélő a valódi mondanivaló helyett először olyan körülményeket részletez, amelyekkel igazolni próbálja magát.

Maria Sutton például azzal hívta fel a brit segélyhívót, hogy ellopták az autóját. Ám ahelyett, hogy rögtön ezt közölte volna, hosszan mesélt az édesapja telefonhívásáról és a rendszámáról. Később kiderült, hogy ittasan halálra gázolt egy kerékpárost.