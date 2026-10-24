Minden idők legcukibb trendjével tér vissza a 2000-es évek: így rendezz szuper csajos pizsamapartit!

Emlékszel még arra az izgalomra, amikor péntek délután a suliból egyenesen a legjobb barátnődhöz mentél, és a táskádban ott lapult a legmenőbb, mintás pizsamád? Nos, ideje előbányászni a szekrény mélyéről a bolyhos zoknikat és a tinimagazinokat, mert a 2000-es évek legcukibb trendje hivatalosan is visszatért! A TikTokon egy ideje mindenki felnőtt pizsamapartikat tart, és ezt nem lehet nem imádni!

Újra divat csajos pizsamapartit tartani, és ebben neked is részt kell venned.

Forrás: AFP

A 2000-es évek pizsamapartijai újra aranykorukat élik Talán még te is emlékszel a Bajos csajok, a Hajrá csajok vagy a Neveletlen hercegnő ikonikus pizsamabulijaira.

A csajos, rózsaszín és szuper nosztalgikus program most újra népszerű, de felnőtt fokozatra kapcsolva.

Mutatjuk, hogyan tarthatod meg álmaid ottalvós buliját.

Felejtsd el a feszengős, elegáns vacsorapartikat, mert a TikTokot letarolta a nosztalgiahullám, és a felnőtt nők tömegesen fedezik fel újra az önfeledt, arcmaszkos, hajnalig pletykálós ottalvós bulik varázsát. Legyünk őszinték, csajok: nem sokan szeretünk igazán kimozdulni. Amit az emberek valójában imádnak, az az a megkönnyebbülés, amikor végre hazaérnek egy hosszú este után. Életmentő tipp: ne is mozdulj ki sehová, inkább kuckózz be a lakásodba az összes barátnőddel!

El kell ismernünk, a 2000-es évek csillogó, csöpögősen csajos pizsamapartijai felérnek egy relaxációs meditálással. Persze a TikTok-trend szerint, egy felnőtt pizsiparti forgatókönyve már más, mint amilyen gyerekkorunkban volt, amikor még körömlakkal festettük ki egymás körmét, de a lényege ugyanaz: megünnepelni a barátságunkat, és a női létet!

Mindenkinek kijár egy barátnős elvonulás.

Forrás: Profimedia

Hogyan rendezz felnőtt pizsipartit?

Ha már régen volt részed benne, és szükséged van egy kis útmutatóra a tökéletes pizsiparti-nirvána eléréséhez, íme a legjobb tippek hozzá:

Mi is lenne egy pizsiparti egy jó kis film és egy nagy adag pattogatott kukorica nélkül? Egy klasszikus romantikus vígjáték a tökéletes választás, amivel megalapozhatjátok az estét a barátnőkkel. Ráadásul senki sem mondta, hogy meg kell állni egynél – jöhet a film-maraton, akár hajnalig!