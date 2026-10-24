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Minden idők legcukibb trendjével tér vissza a 2000-es évek: így rendezz szuper csajos pizsamapartit!

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Life.hu
2026.10.24.
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A 2000-es évek legédesebb szokása visszatért. Egy nosztalgikus pizsamaparti népszerűbb, mint szórakozóhelyre menni.

Emlékszel még arra az izgalomra, amikor péntek délután a suliból egyenesen a legjobb barátnődhöz mentél, és a táskádban ott lapult a legmenőbb, mintás pizsamád? Nos, ideje előbányászni a szekrény mélyéről a bolyhos zoknikat és a tinimagazinokat, mert a 2000-es évek legcukibb trendje hivatalosan is visszatért! A TikTokon egy ideje mindenki felnőtt pizsamapartikat tart, és ezt nem lehet nem imádni!

A fotó a Hirtelen 30 című film egyik jelenete, amelyben pont pizsamapartit tartottak.
Újra divat csajos pizsamapartit tartani, és ebben neked is részt kell venned.
Forrás: AFP

A 2000-es évek pizsamapartijai újra aranykorukat élik 

  • Talán még te is emlékszel a Bajos csajok, a Hajrá csajok vagy a Neveletlen hercegnő ikonikus pizsamabulijaira.  
  • A csajos, rózsaszín és szuper nosztalgikus program most újra népszerű, de felnőtt fokozatra kapcsolva. 
  • Mutatjuk, hogyan tarthatod meg álmaid ottalvós buliját.

Felejtsd el a feszengős, elegáns vacsorapartikat, mert a TikTokot letarolta a nosztalgiahullám, és a felnőtt nők tömegesen fedezik fel újra az önfeledt, arcmaszkos, hajnalig pletykálós ottalvós bulik varázsát. Legyünk őszinték, csajok: nem sokan szeretünk igazán kimozdulni. Amit az emberek valójában imádnak, az az a megkönnyebbülés, amikor végre hazaérnek egy hosszú este után. Életmentő tipp: ne is mozdulj ki sehová, inkább kuckózz be a lakásodba az összes barátnőddel!  

El kell ismernünk, a 2000-es évek csillogó, csöpögősen csajos pizsamapartijai felérnek egy relaxációs meditálással. Persze a TikTok-trend szerint, egy felnőtt pizsiparti forgatókönyve már más, mint amilyen gyerekkorunkban volt, amikor még körömlakkal festettük ki egymás körmét, de a lényege ugyanaz: megünnepelni a barátságunkat, és a női létet! 

A fotón a Gossip Girl - A pletykafészek sorozat sztárjai láthatóak.
Mindenkinek kijár egy barátnős elvonulás.
Forrás: Profimedia

Hogyan rendezz felnőtt pizsipartit?

Ha már régen volt részed benne, és szükséged van egy kis útmutatóra a tökéletes pizsiparti-nirvána eléréséhez, íme a legjobb tippek hozzá: 

Mi is lenne egy pizsiparti egy jó kis film és egy nagy adag pattogatott kukorica nélkül? Egy klasszikus romantikus vígjáték a tökéletes választás, amivel megalapozhatjátok az estét a barátnőkkel. Ráadásul senki sem mondta, hogy meg kell állni egynél – jöhet a film-maraton, akár hajnalig! 

@gembowmedia Kicking off my birthday weekend with a 2000s rom com themed birthday slumber party 🍾🎂💖✨🥡 I love the 2000s nostalgia and movies + people tell me I’m like Andie Anderson so I had to! *chinese takeout because I swear every movie has the little white boxes *powerpoint presentations on your favorite 2000s rom com, best heartthrob, or a rom com I’d star in *for my powerpojnt I compared all my friends to an iconic rom com character *2000s music, pajamas!!! All the girl things! #2000sromcom #birthday #birthdayparty #slumberparty ♬ original sound - gembowmedia

Varázsoljatok igazi wellness-oázist a lakásból: gyújtsatok meg néhány illatgyertyát, tegyetek be lágy, relaxáló zenét, és mindenkit kérjetek meg, hogy a legpuhább fürdőköpenyében érkezzen. Elevenítsétek fel a régi szép időket: lakkozzátok ki egymás körmét vagy kenjétek fel egymás arcára a legújabb arcmaszkokat

Az alkotószellemű barátnőknek itt a tökéletes alkalom: gyűljetek össze, és alkossatok kedvetekre! Ahogy a kézműves hobbik újra fénykorukat élik, a horgolás, a varrás, a gyöngyfűzés vagy a keresztszemes hímzés teljesen trendivé vált. És valljuk be, sokkal szórakoztatóbbá válik az alkotás, ha közben csajos pletykák és nevetés tölti meg a szobát, pont, mint a régi sulis kézműves szakkörökön. 

@taylargodfrey yes, Lizzie McGuire was watched 🫶🏼💓✨🫠 #pov #slumberparty #partytheme #cheetahgirls #lizziemcguire #birthdaypartyideas #fyp #foryou #pointofview #partytutorial ♬ what dreams are made of lizzie mcguire - heavyr0tation

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