Ma éjszaka óraátállítás: hajnalban elkezdődik a téli időszámítás

2026-ban október 24-ről 25-re virradó éjszaka, szombatról vasárnapra térünk át a téli időszámításra. Hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, vagyis ezen az éjszakán egy órával tovább alhatunk.

Óraátállítás 2026: jön a téli időszámítás.

Forrás: Getty Images

Óraátállítás: vasárnap hajnalban kezdetét veszi a téli időszámítás

Az óraátállítás egyelőre továbbra is évente kétszer módosítja a megszokott időbeosztásunkat. Ősszel, október utolsó vasárnapján hajnali 3 órakor 2 órára állítjuk vissza az órákat, tavasszal pedig, március utolsó vasárnapján hajnali 2-ről 3 órára tekerjük előre a mutatókat. Tavaly egy nappal később, október 25-ről 26-ra virradóra történt meg az óraátállítás.

Az Európai Unióban mindeddig nem született végleges megállapodás az óraátállítás eltörléséről, így egyelőre marad a jelenlegi gyakorlat.

Az óraátállítás az egészségünkre is hatással lehet

A téli időszámításra való áttérés egyik legszembetűnőbb következménye, hogy délutánonként hamarabb sötétedik. A megváltozott fényviszonyok a hangulatunkat, a közérzetünket és az alvási szokásainkat is befolyásolhatják. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az évi két időváltás megzavarhatja a szervezet belső biológiai óráját, amelynek működését jelentősen befolyásolja a természetes fény és a sötétség váltakozása.

Arról, hogy mi az az 5 ok, amiért sokan mégis örülnek a téli időszámításnak, itt írtunk.

A közlekedést is befolyásolja

A hazai vasúti szakaszon öt nemzetközi vonatot érint az óraátállítás. A téli időszámításra történő áttérés az éjfél és hajnali 4 óra között úton lévő utasokat érinti.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: