Nigella Lawson csirkés egytálételének titka a fagyasztóban lapul – a végeredmény meglepően szaftos

A recept különlegessége, hogy a borsót nem kell előre kiolvasztani. A sütés közben felszabaduló nedvesség segít megőrizni a csirke szaftosságát, a zöldség pedig magába szívja a húsból kiolvadó ízeket. Egyetlen tepsi, néhány alapanyag és nagyjából másfél óra sütés – ennyi kell ehhez a Nigella Lawson-féle tartalmas vacsorához.
Miért érdemes kipróbálni?
- Fagyasztott zöldborsóból is elkészíthető.
- A csirke és a köret egyszerre sül.
- Nem kell külön szószt készíteni.
- Kevés előkészületet és minimális mosogatást igényel.
A fagyasztott borsó adja a recept különlegességét
Nigella Lawson a borsót egy tepsi aljára szórja, majd póréhagymával, fokhagymával, olívaolajjal és kaporral keveri össze. Ehhez száraz fehérbort vagy vermutot ad, amelyet zöldségalaplével is helyettesíthetünk. A fűszeres zöldségalapra kerülnek a bőrös, csontos csirkecombok.
A módszer lényege, hogy a borsó sütés közben megpuhul, és a húsból kiolvadó szafttal együtt ízletes köretté válik. A csirke bőre közben szabadon pirulhat, ezért a végeredmény egyszerre szaftos és ropogós.
Így készül Nigella Lawson csirkés egytálétele
Hozzávalók 4 adaghoz:
- 8 bőrös, csontos csirkecomb
- 900 g fagyasztott zöldborsó
- 400 g póréhagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 4 evőkanál száraz fehérbor, vermut vagy zöldségalaplé
- 2 evőkanál olívaolaj, plusz egy kevés a csirkére
- 1 kisebb csokor friss kapor
- 2 teáskanál só
- frissen őrölt fekete bors ízlés szerint
Elkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt 200 fokra, légkeverés esetén 180 fokra.
- Szórd a fagyasztott borsót egy nagy tepsibe. Add hozzá a felkarikázott póréhagymát, az aprított fokhagymát, az olívaolajat, a bort vagy alaplevet, a sót és a felaprított kapor nagy részét. Keverd össze alaposan.
- Helyezd a csirkecombokat a zöldség tetejére, bőrös oldalukkal felfelé. Locsold meg kevés olívaolajjal, és sózd meg a bőrüket.
- Süsd 45 percig, majd óvatosan keverd át a borsót, hogy a tetején lévő szemek is a szaftba kerüljenek. A póréhagymát hagyd a helyén, hogy a kilógó darabok szépen megpiruljanak.
- Tedd vissza a tepsit további 30 percre. Akkor kész az étel, ha a csirke teljesen átsült, a bőre ropogós, a zöldség pedig puha.
- Tálalás előtt szórd meg a maradék kaporral.
Ezt a tepsis vacsorát nem nehéz megszeretni
Az étel önmagában is laktató, de főtt újburgonyával vagy egy szelet friss kenyérrel még tartalmasabbá tehetjük. A tepsiben összegyűlt szaftot sem érdemes otthagyni: a borsó és a póréhagyma magába szívja a csirke ízeit, a maradék szaft pedig tökéletes a körethez.
Nigella Lawson receptjének legnagyobb előnye az egyszerűség. Nem kell külön megfőzni a zöldséget, serpenyőben elősütni a húst vagy külön mártást készíteni. A sütő elvégzi a munka nagy részét, így ez az egytálétel hétköznap is kényelmes megoldás, amikor finom, házias vacsorát szeretnénk tenni az asztalra.
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