Nigella Lawson csirkés egytálételének titka a fagyasztóban lapul – a végeredmény meglepően szaftos

A recept különlegessége, hogy a borsót nem kell előre kiolvasztani. A sütés közben felszabaduló nedvesség segít megőrizni a csirke szaftosságát, a zöldség pedig magába szívja a húsból kiolvadó ízeket. Egyetlen tepsi, néhány alapanyag és nagyjából másfél óra sütés – ennyi kell ehhez a Nigella Lawson-féle tartalmas vacsorához.

Nigella Lawson a borsót egy tepsi aljára szórja illusztráció.

Forrás: 123rf

Miért érdemes kipróbálni? Fagyasztott zöldborsóból is elkészíthető.

A csirke és a köret egyszerre sül.

Nem kell külön szószt készíteni.

Kevés előkészületet és minimális mosogatást igényel.

A fagyasztott borsó adja a recept különlegességét

Nigella Lawson a borsót egy tepsi aljára szórja, majd póréhagymával, fokhagymával, olívaolajjal és kaporral keveri össze. Ehhez száraz fehérbort vagy vermutot ad, amelyet zöldségalaplével is helyettesíthetünk. A fűszeres zöldségalapra kerülnek a bőrös, csontos csirkecombok.

A módszer lényege, hogy a borsó sütés közben megpuhul, és a húsból kiolvadó szafttal együtt ízletes köretté válik. A csirke bőre közben szabadon pirulhat, ezért a végeredmény egyszerre szaftos és ropogós.

Így készül Nigella Lawson csirkés egytálétele

Hozzávalók 4 adaghoz:

8 bőrös, csontos csirkecomb

900 g fagyasztott zöldborsó

400 g póréhagyma

2 gerezd fokhagyma

4 evőkanál száraz fehérbor, vermut vagy zöldségalaplé

2 evőkanál olívaolaj, plusz egy kevés a csirkére

1 kisebb csokor friss kapor

2 teáskanál só

frissen őrölt fekete bors ízlés szerint

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 200 fokra, légkeverés esetén 180 fokra. Szórd a fagyasztott borsót egy nagy tepsibe. Add hozzá a felkarikázott póréhagymát, az aprított fokhagymát, az olívaolajat, a bort vagy alaplevet, a sót és a felaprított kapor nagy részét. Keverd össze alaposan. Helyezd a csirkecombokat a zöldség tetejére, bőrös oldalukkal felfelé. Locsold meg kevés olívaolajjal, és sózd meg a bőrüket. Süsd 45 percig, majd óvatosan keverd át a borsót, hogy a tetején lévő szemek is a szaftba kerüljenek. A póréhagymát hagyd a helyén, hogy a kilógó darabok szépen megpiruljanak. Tedd vissza a tepsit további 30 percre. Akkor kész az étel, ha a csirke teljesen átsült, a bőre ropogós, a zöldség pedig puha. Tálalás előtt szórd meg a maradék kaporral.

Ezt a tepsis vacsorát nem nehéz megszeretni

Az étel önmagában is laktató, de főtt újburgonyával vagy egy szelet friss kenyérrel még tartalmasabbá tehetjük. A tepsiben összegyűlt szaftot sem érdemes otthagyni: a borsó és a póréhagyma magába szívja a csirke ízeit, a maradék szaft pedig tökéletes a körethez.