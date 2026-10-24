Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 24., szombat Salamon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
recept

Nigella Lawson csirkés egytálételének titka a fagyasztóban lapul – a végeredmény meglepően szaftos

recept nigella laws csirke zöldség
Life.hu
2026.10.24.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ha szereted az olyan vacsorákat, amelyekkel nincs sok előkészület, a brit sztárszakács csirkés egytálétele jó választás. Nigella Lawson fagyasztott zöldborsót tesz a tepsi aljára, erre kerül a csirkecomb, a póréhagyma és néhány egyszerű ízesítő. A sütőben a zöldség megpuhul, a hús pedig szaftos marad, miközben a bőre aranybarnára és ropogósra sül.

A recept különlegessége, hogy a borsót nem kell előre kiolvasztani. A sütés közben felszabaduló nedvesség segít megőrizni a csirke szaftosságát, a zöldség pedig magába szívja a húsból kiolvadó ízeket. Egyetlen tepsi, néhány alapanyag és nagyjából másfél óra sütés – ennyi kell ehhez a Nigella Lawson-féle tartalmas vacsorához.

Nigella Lawson csirkés egytálétele
Nigella Lawson a borsót egy tepsi aljára szórja illusztráció.
Forrás: 123rf

Miért érdemes kipróbálni?

  • Fagyasztott zöldborsóból is elkészíthető.
  • A csirke és a köret egyszerre sül.
  • Nem kell külön szószt készíteni.
  • Kevés előkészületet és minimális mosogatást igényel.

A fagyasztott borsó adja a recept különlegességét

Nigella Lawson a borsót egy tepsi aljára szórja, majd póréhagymával, fokhagymával, olívaolajjal és kaporral keveri össze. Ehhez száraz fehérbort vagy vermutot ad, amelyet zöldségalaplével is helyettesíthetünk. A fűszeres zöldségalapra kerülnek a bőrös, csontos csirkecombok.

A módszer lényege, hogy a borsó sütés közben megpuhul, és a húsból kiolvadó szafttal együtt ízletes köretté válik. A csirke bőre közben szabadon pirulhat, ezért a végeredmény egyszerre szaftos és ropogós.

Így készül Nigella Lawson csirkés egytálétele

Hozzávalók 4 adaghoz:

  • 8 bőrös, csontos csirkecomb
  • 900 g fagyasztott zöldborsó
  • 400 g póréhagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 4 evőkanál száraz fehérbor, vermut vagy zöldségalaplé
  • 2 evőkanál olívaolaj, plusz egy kevés a csirkére
  • 1 kisebb csokor friss kapor
  • 2 teáskanál só
  • frissen őrölt fekete bors ízlés szerint

Elkészítés:

  1. Melegítsd elő a sütőt 200 fokra, légkeverés esetén 180 fokra.
  2. Szórd a fagyasztott borsót egy nagy tepsibe. Add hozzá a felkarikázott póréhagymát, az aprított fokhagymát, az olívaolajat, a bort vagy alaplevet, a sót és a felaprított kapor nagy részét. Keverd össze alaposan.
  3. Helyezd a csirkecombokat a zöldség tetejére, bőrös oldalukkal felfelé. Locsold meg kevés olívaolajjal, és sózd meg a bőrüket.
  4. Süsd 45 percig, majd óvatosan keverd át a borsót, hogy a tetején lévő szemek is a szaftba kerüljenek. A póréhagymát hagyd a helyén, hogy a kilógó darabok szépen megpiruljanak.
  5. Tedd vissza a tepsit további 30 percre. Akkor kész az étel, ha a csirke teljesen átsült, a bőre ropogós, a zöldség pedig puha.
  6. Tálalás előtt szórd meg a maradék kaporral.

Ezt a tepsis vacsorát nem nehéz megszeretni

Az étel önmagában is laktató, de főtt újburgonyával vagy egy szelet friss kenyérrel még tartalmasabbá tehetjük. A tepsiben összegyűlt szaftot sem érdemes otthagyni: a borsó és a póréhagyma magába szívja a csirke ízeit, a maradék szaft pedig tökéletes a körethez.

Nigella Lawson receptjének legnagyobb előnye az egyszerűség. Nem kell külön megfőzni a zöldséget, serpenyőben elősütni a húst vagy külön mártást készíteni. A sütő elvégzi a munka nagy részét, így ez az egytálétel hétköznap is kényelmes megoldás, amikor finom, házias vacsorát szeretnénk tenni az asztalra.

További recepteket is kipróbálhatsz:

Édes, krémes és kevesebb benne a kalória mint hinnéd − Pillanatok alatt elkészül ez a krémsajtos kukoricaleves

Ha nem akarsz egész délelőtt a konyhában állni, de mégis ennél valami meleget, nézd meg ezt a receptet.

Nutellás sajttorta mindössze 4 hozzávalóból: sütni sem kell a gyerekek kedvencét

Egy krémes, csokoládés desszert, aminek szinte lehetetlen ellenállni, ráadásul a sütőt sem kell bekapcsolnod hozzá. A nutellás sajttorta mindössze négy hozzávalóból készül, az összeállítása pedig alig néhány percet vesz igénybe.

Házi Nutella, ami a bélrendszernek is kedvez: egyszerű recept néhány hozzávalóból

Ebben a receptben nincs finomított cukor, az édességet datolya adja, a kefirnek köszönhetően pedig a krém fermentálódik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu