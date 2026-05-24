Ezt a 3 kutyafajtát válaszd, ha nem akarod, hogy teljesen felboruljon az életed

Klusovszki Kíra
2026.05.24.
Rengeteg leendő gazdi esik abba a csapdába, hogy pusztán a cuki megjelenés alapján hozza meg az életre szóló döntését. Pedig a későbbi családi béke vagy a folyamatos lakásrombolás közötti különbséget egyetlen jól megválasztott kutya jelentheti.

Nehéz dolog kiválasztani az első kutyánkat, különösen akkor, ha ezelőtt egyszer sem voltunk állattulajdonosok. Egy kutyakiképző azonban lerántotta a leplet, és megosztotta azt a három kutyafajtát, amiket érdemes bárkinek választania, ha kiegyensúlyozott és nyugodt kedvencet szeretne.

A kutya a lakásban éppen játékosan közelít a gazdihoz.
A megfelelő nevelés közvetlenül rájátszik a kutya veleszületett természetére.
  • Az életmódunknak is hatása lehet az állattartásra, ezért célszerű feltérképeznünk, mielőtt rászánnánk magunkat.
  • Ha nem neveljük megfelelően a kutyákat, az később súlyos viselkedési problémákhoz vezethet. 
  • Mutatunk 3 olyan kutyatípust, akik mellett elérhetővé válhat a nyugodt, kiegyensúlyozott élet. 

Egy kutya az egész életünkre kihat

Egy népszerű kutyakiképző a TikTok-oldalán beszélt az állattartás kérdéseiről, és azt is kiemelte, hogy az életmódunkkal is számolni kell, mielőtt elérkezünk a megfelelő társ kiválasztásához. 

Ettől függően ugyanis más-más kedvenc az, ami beválhat: míg a pörgősebb mindennapokhoz egy energikus és mozgásigényes eb passzol, addig a lazább ritmust kedvelőknek inkább egy nyugodtabb természetű, türelmes ebet kell választaniuk.

Bár a rossz nevelés vagy a szocializáció hiánya miatt bármelyik kutya kezelhetetlenné válhat, megmutatta azt a három kutyatípust, akiknél kifejezetten ritkák a viselkedési problémák, így bárki nyugodtan tarthatja őket.

Legnyugodtabb kutyafajták: ezzel a három típussal a gazdiknak kedveznek az esélyek

Bár tökéletes recept nincs az állatok tartására, a szeretetteljes, következetes nevelés és a kiskori szocializációjuk mind-mind a jó természetű állatok alapfeltételeinek számítanak. 

Felelősségteljes tenyésztőtől választva, egy nyugodt és magabiztos gazdi mellett ugyanis a kutyák igazi társakká válnak, akik ösztönösen kerülik a feszültséget, és elképesztő módon megérzik a családtagok hangulatát. 

Ne keress tovább, mutatjuk azt a 3 kutyafajtát, akikkel biztosan telitalálat lesz az együttélés: 

  • Angol masztiff

Ez a típus egy kifejezetten robusztus, masszív csontozatú és tekintélyt parancsoló kutya, alaptermészete szerint azonban roppant békés és méltóságteljes, miközben elszántan védelmezi a családját. Fontos ugyanakkor kalkulálni a méreteivel, hiszen a hím példányok súlya a 100 kilogrammot is meghaladhatja, így könnyen nehezebbek lehetnek a gazdájuknál. Mozgásigényük átlagos, napi 30–60 perc séta elegendő számukra, így nem kell velük hosszasan a parkban lófrálni, vagy kirándulásokat szervezni a kíséretükben.

Angol masztiff fajtájú kutya fekszik a fűben.
Az angol masztiffok hatalmas termetük miatt ma már félelmetes tűnnek, valójában azonban rendkívül érzékeny lelkűek, és kifejezetten rosszul viselik, ha a gazdájuk felemeli a hangját jelenlétükben.
  • Retrieverek

A labradorok és a retrieverek híresek arról, hogy kiválóan alkalmazkodnak az emberekhez és más állatokhoz egyaránt. Ha esetleg mégis problémás viselkedés alakul ki náluk, az szinte mindig a túlzott lelkesedésből és izgatottságból fakad, ami kisebb pórázrángatásban vagy ugrálásban nyilvánul meg, azonban ezek a megfelelő fegyelemmel és az impulzusok kontrollálásával rendkívül gyorsan korrigálhatók. Intelligenciájukat és taníthatóságukat jól mutatja, hogy vadászmúltjuk ellenére ma már előszeretettel alkalmazzák őket vakvezetőként, valamint kutató-mentő feladatokra is. Emellett mindössze átlagosan napi egy-két óra aktív mozgást igényelnek, így ha nem engedhető meg több a szabadidődből, akkor bátran válaszd ezta fajtát. 

Golden retrieverek békésen pihennek a kertben.
A golden retrieverek az elejtett vízimadarak visszahozatalára tenyésztett vadászkutyák, ezért szinte ellenállhatatlan ösztön kényszeríti őket a pocsolyákban való megmártózásra. 
  • Cavalier King Charles spániel

Rendkívül kedves, szociális és könnyen kezelhető társasági kutyák a spánielek. Ideális energiaszintjük miatt tökéletes választást jelentenek családok számára, ráadásul teljesen hiányzik belőlük az a fajta idegesség vagy túlzott feszültség, ami sok más kistestű kutyafajtára egyébként jellemző. Egészségük és jókedvük megőrzéséhez napi 45–60 perc mozgásra van szükségük, ami bárki életébe beleférhet. 

A avalier King Charles spániel rendkívül aranyosan néz a kamerába.
A Cavalier King Charles spánielek imádnak magas pontokra, például a kanapék tetejére felmászni, hogy onnan tartsák szemmel a gazdájukat. 
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
