Ezt a 3 kutyafajtát válaszd, ha nem akarod, hogy teljesen felboruljon az életed

Nehéz dolog kiválasztani az első kutyánkat, különösen akkor, ha ezelőtt egyszer sem voltunk állattulajdonosok. Egy kutyakiképző azonban lerántotta a leplet, és megosztotta azt a három kutyafajtát, amiket érdemes bárkinek választania, ha kiegyensúlyozott és nyugodt kedvencet szeretne.
- Az életmódunknak is hatása lehet az állattartásra, ezért célszerű feltérképeznünk, mielőtt rászánnánk magunkat.
- Ha nem neveljük megfelelően a kutyákat, az később súlyos viselkedési problémákhoz vezethet.
- Mutatunk 3 olyan kutyatípust, akik mellett elérhetővé válhat a nyugodt, kiegyensúlyozott élet.
Egy kutya az egész életünkre kihat
Egy népszerű kutyakiképző a TikTok-oldalán beszélt az állattartás kérdéseiről, és azt is kiemelte, hogy az életmódunkkal is számolni kell, mielőtt elérkezünk a megfelelő társ kiválasztásához.
Ettől függően ugyanis más-más kedvenc az, ami beválhat: míg a pörgősebb mindennapokhoz egy energikus és mozgásigényes eb passzol, addig a lazább ritmust kedvelőknek inkább egy nyugodtabb természetű, türelmes ebet kell választaniuk.
Bár a rossz nevelés vagy a szocializáció hiánya miatt bármelyik kutya kezelhetetlenné válhat, megmutatta azt a három kutyatípust, akiknél kifejezetten ritkák a viselkedési problémák, így bárki nyugodtan tarthatja őket.
Legnyugodtabb kutyafajták: ezzel a három típussal a gazdiknak kedveznek az esélyek
Bár tökéletes recept nincs az állatok tartására, a szeretetteljes, következetes nevelés és a kiskori szocializációjuk mind-mind a jó természetű állatok alapfeltételeinek számítanak.
Felelősségteljes tenyésztőtől választva, egy nyugodt és magabiztos gazdi mellett ugyanis a kutyák igazi társakká válnak, akik ösztönösen kerülik a feszültséget, és elképesztő módon megérzik a családtagok hangulatát.
Ne keress tovább, mutatjuk azt a 3 kutyafajtát, akikkel biztosan telitalálat lesz az együttélés:
- Angol masztiff
Ez a típus egy kifejezetten robusztus, masszív csontozatú és tekintélyt parancsoló kutya, alaptermészete szerint azonban roppant békés és méltóságteljes, miközben elszántan védelmezi a családját. Fontos ugyanakkor kalkulálni a méreteivel, hiszen a hím példányok súlya a 100 kilogrammot is meghaladhatja, így könnyen nehezebbek lehetnek a gazdájuknál. Mozgásigényük átlagos, napi 30–60 perc séta elegendő számukra, így nem kell velük hosszasan a parkban lófrálni, vagy kirándulásokat szervezni a kíséretükben.
- Retrieverek
A labradorok és a retrieverek híresek arról, hogy kiválóan alkalmazkodnak az emberekhez és más állatokhoz egyaránt. Ha esetleg mégis problémás viselkedés alakul ki náluk, az szinte mindig a túlzott lelkesedésből és izgatottságból fakad, ami kisebb pórázrángatásban vagy ugrálásban nyilvánul meg, azonban ezek a megfelelő fegyelemmel és az impulzusok kontrollálásával rendkívül gyorsan korrigálhatók. Intelligenciájukat és taníthatóságukat jól mutatja, hogy vadászmúltjuk ellenére ma már előszeretettel alkalmazzák őket vakvezetőként, valamint kutató-mentő feladatokra is. Emellett mindössze átlagosan napi egy-két óra aktív mozgást igényelnek, így ha nem engedhető meg több a szabadidődből, akkor bátran válaszd ezta fajtát.
- Cavalier King Charles spániel
Rendkívül kedves, szociális és könnyen kezelhető társasági kutyák a spánielek. Ideális energiaszintjük miatt tökéletes választást jelentenek családok számára, ráadásul teljesen hiányzik belőlük az a fajta idegesség vagy túlzott feszültség, ami sok más kistestű kutyafajtára egyébként jellemző. Egészségük és jókedvük megőrzéséhez napi 45–60 perc mozgásra van szükségük, ami bárki életébe beleférhet.