Ezt a 3 kutyafajtát válaszd, ha nem akarod, hogy teljesen felboruljon az életed

Nehéz dolog kiválasztani az első kutyánkat, különösen akkor, ha ezelőtt egyszer sem voltunk állattulajdonosok. Egy kutyakiképző azonban lerántotta a leplet, és megosztotta azt a három kutyafajtát, amiket érdemes bárkinek választania, ha kiegyensúlyozott és nyugodt kedvencet szeretne.

A megfelelő nevelés közvetlenül rájátszik a kutya veleszületett természetére.

Az életmódunknak is hatása lehet az állattartásra, ezért célszerű feltérképeznünk, mielőtt rászánnánk magunkat.

Ha nem neveljük megfelelően a kutyákat, az később súlyos viselkedési problémákhoz vezethet.

Mutatunk 3 olyan kutyatípust, akik mellett elérhetővé válhat a nyugodt, kiegyensúlyozott élet.

Egy kutya az egész életünkre kihat

Egy népszerű kutyakiképző a TikTok-oldalán beszélt az állattartás kérdéseiről, és azt is kiemelte, hogy az életmódunkkal is számolni kell, mielőtt elérkezünk a megfelelő társ kiválasztásához.

Ettől függően ugyanis más-más kedvenc az, ami beválhat: míg a pörgősebb mindennapokhoz egy energikus és mozgásigényes eb passzol, addig a lazább ritmust kedvelőknek inkább egy nyugodtabb természetű, türelmes ebet kell választaniuk.

Bár a rossz nevelés vagy a szocializáció hiánya miatt bármelyik kutya kezelhetetlenné válhat, megmutatta azt a három kutyatípust, akiknél kifejezetten ritkák a viselkedési problémák, így bárki nyugodtan tarthatja őket.

Legnyugodtabb kutyafajták: ezzel a három típussal a gazdiknak kedveznek az esélyek

Bár tökéletes recept nincs az állatok tartására, a szeretetteljes, következetes nevelés és a kiskori szocializációjuk mind-mind a jó természetű állatok alapfeltételeinek számítanak.

Felelősségteljes tenyésztőtől választva, egy nyugodt és magabiztos gazdi mellett ugyanis a kutyák igazi társakká válnak, akik ösztönösen kerülik a feszültséget, és elképesztő módon megérzik a családtagok hangulatát.

Ne keress tovább, mutatjuk azt a 3 kutyafajtát, akikkel biztosan telitalálat lesz az együttélés:

Angol masztiff

Ez a típus egy kifejezetten robusztus, masszív csontozatú és tekintélyt parancsoló kutya, alaptermészete szerint azonban roppant békés és méltóságteljes, miközben elszántan védelmezi a családját. Fontos ugyanakkor kalkulálni a méreteivel, hiszen a hím példányok súlya a 100 kilogrammot is meghaladhatja, így könnyen nehezebbek lehetnek a gazdájuknál. Mozgásigényük átlagos, napi 30–60 perc séta elegendő számukra, így nem kell velük hosszasan a parkban lófrálni, vagy kirándulásokat szervezni a kíséretükben.