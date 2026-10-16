Ezt a 8 mondatot ismételd el minden este, lefekvés előtt: segítenek másképp látni a világot és önmagadat

Nem varázsigékről van szó, nem változik meg az életed egyik napról a másikra, csak mert minden este lefekvés előtt elismétled ezt a 8 mondatot. Inkább olyan gondolatok ezek, amelyek segítenek kevésbé szigorúan bánni magaddal, és nyugodtabban nekivágni a következő napnak.

Nem mindegy, hogy lefekvés előtt min jár az agyad.

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Nem mindegy, hogy lefekvés előtt min pörgeted az agyad Nem mindegy, milyen gondolatokkal fekszel le.

Nyolc egyszerű mondat segíthet más szemmel nézni a nehézségekre.

Nem kell mindent irányítanod ahhoz, hogy jobban érezd magad.

Az önbizalom azzal is kezdődhet, ahogyan magaddal beszélsz.

8 mondat, amivel nyugodtabban zárhatod a napot

1. „Mindenem megvan, amire szükségem van.”

Ahelyett, hogy folyton azt néznéd, mi hiányzik az életedből, gondold végig azt is, amid már megvan. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek céljaid, hanem azt, hogy közben a jelenlegi eredményeidet is értékeld.

2. „Mindig találok megoldást.”

Nem kell mindig előre tudnod, hogyan oldasz majd meg egy problémát. Elég, ha emlékezteted magad arra, hogy korábban is túljutottál nehéz helyzeteken, és most is kereshetsz megoldást.

3. „Bízom benne, hogy jó irányba haladok.”

Amikor elindulsz egy úton, bízok benne, hogy az a saját utad, és a végére érve abba a célba érsz be, ahova el akartál jutni. Ám az élet mindig tartogat meglepetéseket. Nem kell mindenre azonnal tudnod a választ, a lényeg, hogy merj elindulni.

4. „Elengedem azt, amin már nem tudok változtatni.”

A nap végén nem kell újra és újra végigvenned minden kellemetlen beszélgetést és elrontott helyzetet. Amit lehet, holnap kijavíthatsz. Ami pedig már nem rajtad múlik, annak a terhét nem kell egész éjjel cipelned.

5. „Nem kell mindent irányítanom.”

Mások véleményét, döntéseit és a váratlan fordulatokat nem tudod teljesen kézben tartani. Arra viszont figyelhetsz, hogyan reagálsz, mire fordítod az energiádat, és mi az, amire valóban van ráhatásod.

6. „Biztonságban vagyok.”

Ha nehéz napod volt, állj meg egy pillanatra, és figyeld meg, hogy most, ebben a percben mi vesz körül. Ha valóban biztonságban vagy, ez a mondat segíthet lelassulni és elengedni a nap feszültségét.