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fodrász

Ennyi időnek kell eltelnie két hajvágás között, hogy ne legyenek töredezettek a szálak: fodrász árulta el

123rf -
fodrász töredezett haj hajvágás
Váradi Melinda
2026.10.16.
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A végek rendszeres igazítása nem csupán a frizura formájának megőrzése miatt fontos: a töredezés ellen is segíthet felvenni a harcot. Egy tapasztalt fodrász elárulta, milyen gyakran érdemes hajvágásra menni, ha hosszú, egészséges hajkoronára vágysz.

Hiába növeszted hónapok óta a hajad, ha a végek folyamatosan töredeznek, úgy érezheted, mintha egyáltalán nem haladnál a kívánt hosszúság felé. A sérült szálak ugyanis könnyebben letörhetnek, így a hossz megőrzése sokkal nehezebb lehet. Bár számos hajápoló termék ígér látványos regenerálódást, a már kettévált szálakat tartósan helyreállítani nem lehet. Ilyenkor csak a hajvágás segít, de azt sem mindegy, milyen gyakran kéred a fodrászodtól.

A hajvágás gyakorisága is befolyásolja, mennyire lesz szép és egészséges a frizurád
A hajvágás gyakorisága is befolyásolja, mennyire lesz szép és egészséges a frizurád.
Forrás: 123rf
  • Nem mindegy, milyen időközönként igazíttatod a hajvégeidet. 
  • A szálak vastagsága és a rendszeres hajformázás is befolyásolhatja, milyen gyakran van szükség igazításra. 
  • A rövid frizurák esetében egészen más szabályok érvényesek.

Szabályok hajvágáshoz: ilyen gyakran kellene

Meri Kate O'Connor fodrász – aki oktatással is foglalkozik – arra hívja fel a figyelmet, hogy a hajvágások gyakoriságát érdemes a haj állapotához és a frizura hosszához igazítani. Nem mindegy ugyanis, hogy hosszú tincseket szeretnél növeszteni, egy precízen vágott rövid fazont tartanál formában, vagy egyszerűen csak megőriznéd a hajad egészséges megjelenését.

A szakember szerint a haj növesztésekor a hat-nyolc hetente történő hajvágás segíthet megszabadulni a töredezett végektől, mielőtt azok tovább károsodnának. A fodrász arra is rámutat, hogy ha a hajszál már elkezdett töredezni, a sérült rész eltávolítása az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljunk tőle. Az ápoló termékek javíthatják a megjelenését és csökkenthetik a további károsodás kockázatát, de a kettévált hajvégeket nem képesek véglegesen összeforrasztani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenkinek ugyanahhoz a menetrendhez kell tartania magát. A vékonyabb szálú haj hajlamosabb lehet a töredezésre, ezért ennél a hajtípusnál különösen fontos a végek állapotának rendszeres ellenőrzése. A hajvasalás, a göndörítés és más, hővel történő formázási eljárások szintén növelhetik a károsodás esélyét.

Ha már elérted a kívánt hajhosszt, és elsősorban annak megőrzése a célod, ritkábban is szükség lehet hajvágásra. A fodrász szerint ilyenkor akár hat hónap is eltelhet két időpont között, feltéve, hogy a végek állapota ezt lehetővé teszi. Ha viszont hamarabb jelentkezik a töredezés, nem érdemes kivárni a következő tervezett időpontot. A középhosszú frizurák formájának megőrzéséhez általában nyolc-tizenkét hetente ajánlott igazíttatni. A rövid fazonoknál ennél gyakoribb látogatásra lehet szükség: a rendezett forma fenntartásához két-négy hetente is indokolt lehet a hajvágás. 

A lényeg: ne kizárólag a naptárat figyeld, hanem a hajad állapotát is! A rendszeres, megfelelő időben elvégzett hajvágás segíthet megőrizni a végek épségét, így a frizurád hosszabb távon is egészségesebbnek és ápoltabbnak tűnhet.

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