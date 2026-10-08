6 mondat, amivel a pesszimista ember teljesen lefárasztja a környezetét

Persze az óvatossággal önmagában nincs semmi baj. Érdemes végiggondolni, mi romolhat el, és felkészülni a nehézségekre. Egészen más azonban, amikor valaki automatikusan a legrosszabb forgatókönyvet választja, majd minden újabb kellemetlenséget bizonyítékként használ arra, hogy neki volt igaza. A pesszimista ember gondolkodása a szavaiban is hamar megmutatkozik.

A pesszimista ember gondolkodása a szavaiban is hamar megmutatkozik.

Forrás: 123rf

A pesszimista emberek fárasztó kijelentései – és ami mögöttük van Mindig a legrosszabbra számítanak.

Egy rossz élményből könnyen általánosítanak.

Gyakran már előre lemondanak valamiről.

A pesszimizmust keverik a realizmussal.

Kimerítik a környezetüket is.

A pesszimista ember 6 jellemző mondata

1. „Én megmondtam, hogy ez lesz.”

Ez az egyik legárulkodóbb mondat. Ha valaki eleve arra számít, hogy valami rosszul sül el, egyetlen rossz eredmény elég ahhoz, hogy megerősítse a saját igazát.

Közben könnyen megfeledkezik azokról az esetekről, amikor végül minden rendben alakult. Ezt a pszichológiában megerősítési torzításnak nevezik: hajlamosak vagyunk inkább azokat az információkat észrevenni, amelyek alátámasztják a már meglévő elképzeléseinket.

2. „És ha rosszul sül el?”

A kérdés önmagában teljesen jogos. A probléma akkor kezdődik, amikor valaki minden döntés előtt kizárólag ezt a forgatókönyvet látja maga előtt.

Új munka? Mi van, ha rosszabb lesz? Költözés? Mi van, ha megbánod? Új kapcsolat? Mi van, ha megint csalódni fogsz?

A folyamatos kockázatkerülés végül azt is megakadályozhatja, hogy valaki olyan lehetőségeket ragadjon meg, amelyek valóban javítanának az életén.

3. „Ez úgysem fog működni.”

Vannak helyzetek, amikor tényleg rossz az ötlet. De ha valaki szinte minden új lehetőségre ugyanezt mondja, előbb-utóbb saját magát is lebeszéli arról, hogy egyáltalán megpróbáljon valamit.

A folyamatos negatív hozzáállás ráadásul nemcsak a döntéseket befolyásolja. A pozitívabb gondolkodás és a stresszel való jobb megküzdés között is találtak kapcsolatot korábbi kutatások.

4. „Teljesen mindegy, mit csinálok.”

Ez már nem egyszerű pesszimizmus, hanem a tehetetlenség érzését is kifejezi. Aki ezt gondolja, úgy érzi, hogy nincs ráhatása arra, mi történik vele, ezért inkább nem is próbál változtatni.