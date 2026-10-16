Drámai fotókat posztolt a kórházból Joe Manganiello: megmutatta betegsége pusztító következményeit

Szinte rá sem lehet ismerni a kórházi felvételeken a Magic Mike egykori sztárjára. Joe Manganiello az Instagram-oldalán osztott meg egy fotósorozatot életének egyik legnehezebb időszakáról, amikor egy megmagyarázhatatlan betegség miatt az egészsége és az élete is veszélybe került. A 49 éves színész nemcsak a megpróbáltatásait mutatta meg, hanem azt is elárulta, milyen súlyos következményekkel járt a műtétje.

Joe Manganiello betegsége nagyon súlyos volt.

Forrás: Instagram/Joe Manganiello

Joe Manganiello betegsége miatt 27 kilót fogyott két hét alatt

A True Blood sztárja sokkoló részleteket árult el arról, milyen állapotba került a vastagbele eltávolítását követően. Az Instagramon közzétett fotókhoz írt bejegyzésében arra is figyelmeztette követőit, hogy a felvételek felkavaróak lehetnek.

„A vastagbelem eltávolítását követő napokban a testsúlyom rohamosan csökkenni kezdett” – írta a színész, aki elárulta, hogy a műtét utáni két hétben összesen 60 fontot, vagyis több mint 27 kilogrammot fogyott.

Az egyik kórházi fotón félmeztelenül ül egy széken, és a takaró alól az első sztómazsákjának egy része is kilátszik. A második felvételen már a hasát mutatja, egy újabb beavatkozást követően, amelynek során eltávolították a sztómazsákot, és újra összekapcsolták az emésztőrendszere megmaradt szakaszait.

A képek azonban nemcsak a műtétek következményeit örökítették meg. Manganiello az arcáról is megosztott közeli felvételeket, amelyeken kiterjedt, vörös kiütések láthatók.

Elmondása szerint a hét évig tartó betegség alatt szinte minden elképzelhető bőrproblémával meg kellett küzdenie, ráadásul ezek gyakran egyszerre jelentkeztek.

Joe Manganiello képei megmutatják, milyen súlyos állapotban volt

A színész a nyáron megjelent könyvében beszélt először részletesebben a hét éven át tartó egészségügyi küzdelméről, amelyet új, Bloodlines című önéletrajzi könyvében is feldolgozott.

Elmondása szerint az orvosok nem tudtak magyarázatot találni arra a rejtélyes betegségre, amely egyszerre támadta meg a pajzsmirigyét, az emésztőrendszerét, a bőrét, a tüdejét és a szemét.

Joe Manganiello betekintést engedett legsebezhetőbb pillanataiba.

Forrás: Instagram/Joe Manganiello

Sofia Vergara volt párját is belekeverték a rejtélyes betegség történetébe

Joe Manganiello önéletrajzi könyvének egyik legmeghökkentőbb részlete szerint egy sámán azt állította, hogy a színész betegségének hátterében egy vuduátok állhat.

A sámán állítólag azt mondta neki és akkori feleségének, Sofia Vergarának, hogy a színésznő egyik korábbi párja féltékenységből átkot szórt Manganiellóra.

„Valaki a múltadból még mindig szerelmes beléd. Vuduátkot szórt a férjedre. New Orleansban tette” – idézte fel a színész a sámán szavait.