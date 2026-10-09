Ezt sose tedd a macskáddal, ha éjszaka felébreszt: állatorvos figyelmeztet

A macskagazdik jól ismerik azt a helyzetet, amikor négylábú kedvencük éppen hajnalban dönt úgy, hogy ideje ébresztőt fújni. Van, amelyik cica hangos nyávogással próbálkozik, más a takarót kapargatja, az arcunkhoz bújik, vagy egyszerűen elfoglalja a párnánkat. Ilyenkor nehéz ellenállni a késztetésnek, hogy megsimogassuk, megetessük, vagy néhány kedves szóval megpróbáljuk visszaterelni az álom világába.

Sok macska felébreszti a gazdit éjszaka, ám nem mindenki reagál erre jól.

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Egy ösztönös reakció, amellyel akaratlanul is megerősítheted kedvenced éjszakai szokásait.

Egy egyszerű változtatás segíthet abban, hogy a cica más napszakhoz kösse a közös játékot.

Érdemes megfogadni az állatorvos tanácsát.

Éjszaka febreszt a macska? Ezt ne tedd

Carlos Gutiérrez állatorvos szerint azonban érdemes átgondolni, hogyan reagálunk ezekre a helyzetekre. A macskák ugyanis tanulnak a tapasztalataikból, és könnyen összekapcsolhatják a viselkedésüket azzal, ami utána történik. Ha a nyávogás vagy az éjszakai ébresztgetés rendszeresen simogatást, ételt vagy figyelmet eredményez, a cica megtanulhatja, hogy érdemes újra és újra próbálkoznia.

Az állatorvos az El Español című lapnak arról beszélt, hogy ha a macska azért nyávog, hogy felébressze a gazdáját, nem tanácsos simogatással, étellel vagy figyelemmel jutalmazni ezt a viselkedést. A cica ugyanis nem feltétlenül úgy értelmezi a reakciónkat, ahogyan mi szeretnénk: számára a figyelem önmagában is pozitív megerősítés lehet. Ez nem azt jelenti, hogy a macskát soha nem szabad éjszaka megsimogatni, vagy hogy minden ébresztgetés pusztán figyelemfelkeltés. A lényeg az, hogy ha rendszeresen azért kelt fel, mert törődést vagy ennivalót szeretne, a következetes reakció segíthet megváltoztatni a szokását.

Fontos ugyanakkor megfigyelni, mi áll a viselkedés hátterében. Az éjszakai nyávogás utalhat éhségre, unalomra, stresszre vagy akár egészségügyi problémára is. Ha a viselkedés hirtelen kezdődik, szokatlanul intenzív, vagy más tünetekkel jár, érdemes állatorvoshoz fordulni, nem pedig egyszerűen figyelmen kívül hagyni.

Carlos Gutiérrez szerint a megoldás a napi rutin fokozatos átalakításában rejlik. A macskának meg kell tanulnia, hogy a játék, az aktivitás és a gazdi figyelme elsősorban napközben érhető el, nem pedig akkor, amikor mindenki aludni szeretne. Ebben segíthet, ha napközben több időt szánsz a közös játékra, és az esti órákban is biztosítasz lehetőséget a mozgásra.