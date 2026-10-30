Eltűnik az olajfolt a pólóról ezzel a 2 házi összetevővel: még a makacs szennyeződést is kiszedi

Egy csepp olaj a pólón, néhány zsíros pacni a kedvenc nadrágon, és máris úgy érezzük, hogy búcsút mondhatunk a ruhadarabnak. Különösen bosszantó, amikor a folt csak a mosás után válik igazán feltűnővé, vagy hiába próbálkozunk különféle tisztítószerekkel, továbbra is ott éktelenkedik. A hasonló szennyeződések eltávolítása ugyanis nem mindig egyszerű feladat: mivel ez az anyag nem oldódik vízben, ezért a hagyományos mosás önmagában nem feltétlenül elegendő az olajfolt fellazításához.

Az olajfoltot is kiszedi a pólóból ez a két filléres hozzávaló.

Forrás: 123rf

Egy bosszantó problémára létezik egy meglepően egyszerű megoldás.

Egy mosás előtti lépésen sok múlhat a végeredmény szempontjából.

Egy praktika, amellyel a kedvenc ruhadarabjaidnak is adhatsz még egy esélyt.

Eltünteti az olajfoltot a pólóról ez a két házi hozzávaló

A jó hír, hogy nem kell rögtön drága tisztítók után kutatnunk, sőt ki sem kell dobnunk a ruhadarabot. Egy takarítási praktikákat bemutató tartalomkészítő, Chantel Mila egy olyan egyszerű módszert osztott meg, amely friss és régebbi olajfoltok esetén is segítséget jelenthet. A trükk lényege, hogy még a mosógépbe helyezés előtt célzottan kezeljük a szennyezett területet, így nagyobb esélyt adhatunk a folt eltávolításának.

A módszerhez két, szinte minden háztartásban megtalálható összetevőre lesz szükség: mosogatószerre és szódabikarbónára. A mosogatószer segíthet feloldani, illetve fellazítani a zsíros szennyeződést, míg a szódabikarbóna a folt előkezelésének részeként használható. Első lépésként helyezzünk egy tányért vagy más megfelelő alátétet a foltos ruharész mögé, akár a ruhadarab belsejébe csúsztatva. Erre azért van szükség, hogy a kezelés során ne kerüljön át a szennyeződés az anyag másik oldalára. Ezután tegyünk egy kevés mosogatószert közvetlenül az olajfoltra, majd szórjunk rá bőségesen szódabikarbónát.

Hagyjuk, hogy a két összetevő kifejtse a hatását, majd a ruha kezelési címkéjének megfelelően mossuk ki a ruhadarabot. Fontos, hogy a foltot ellenőrizzük a mosás után, és lehetőleg ne tegyük szárítógépbe, illetve ne vasaljuk addig, amíg teljesen el nem tűnt, mert a hő tartósan rögzítheti a maradék szennyeződést. A módszer eredménye függhet a folt korától, az olaj típusától és az anyag összetételétől is, ezért nem garantált, hogy minden esetben nyomtalanul eltávolítja a szennyeződést. Kényes textileknél először egy kevésbé látható részen érdemes kipróbálni a kezelést.