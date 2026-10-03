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2026. okt. 3., szombat Helga

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Ekkor ér véget a nyári időszámítás: minden eddiginél korábban állítjuk vissza az órákat

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Már 6 éve nem kezdődött ilyen korán a téli időszámítás. Ahogy a jó időnek, úgy a nyári időszámításnak is lassan vége.

2026-ban október 25-én, vasárnap hajnalban térünk vissza a téli időszámításra: hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat. Idén különösen korán ér véget a nyári időszámítás, ilyen hat éve nem volt. 

Idén különösen korán ér véget a nyári időszámítás.
Idén különösen korán ér véget a nyári időszámítás.
Forrás: 123.rf.com

Óraátállítás 2026 őszén: ekkor ér véget a nyári időszámítás

Az őszi óraátállítás időpontja évről évre változik, mivel az Európai Unióban a szabály szerint október utolsó vasárnapján ér véget a nyári időszámítás. 2026-ban ez október 25-re esik. Ezen a hajnalon 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat, vagyis az éjszaka egy órával hosszabb lesz.

Aki még a hagyományos órákat használja, annak szombat este lefekvés előtt  érdemes ellenőriznie azokat. Az okostelefonok, számítógépek és számos modern háztartási készülék azonban általában automatikusan átáll a megfelelő időre.

Az óraátállítás után Magyarország ismét a közép-európai időt, vagyis a téli időszámítást használja. A nyári időszámítás 2026. március 29-én kezdődött, és október 25-ig tart.

Az átállás a napi ritmust is megzavarhatja

Bár az őszi váltás általában könnyebbnek tűnhet, mint a tavaszi, amikor egy órát elveszítünk, néhány embernél ilyenkor is jelentkezhet átmeneti fáradtság, alvászavar vagy koncentrációs nehézség. Érdemes ezért az átállás körüli napokban lehetőség szerint következetes alvási rutint tartani.

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