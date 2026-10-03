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2026. okt. 3., szombat Helga

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Vilmos herceg a fél családjával leszámolna − Nemcsak Harry és Meghan vannak célkeresztben: VIDEÓ

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A brit trón várományosa, Vilmos herceg radikális változtatásokat tervez a királyi család működésében közvetlenül azután, hogy királlyá koronázzák.

Vilmos herceg egy olyan monarchiát szeretne létrehozni, amely megfelel a 21. századi elvárásoknak. Ez azonban fájdalmas döntésekkel jár, amelyek sokakat érintenek a családon belül.

Vilmos herceg radikális átalakításra készül.
Vilmos herceg radikális átalakításra készül.
Forrás: i-Images / eyevine

Vilmos herceg költséghatékony monarchiát tervez

Egy szakértő szerint Vilmos herceg már most pontosan tudja, hogy kiket távolít el a monarchia hivatalos köreiből és bizony még a legközelebbi rokonaival sem lesz kíméletes. 

Természetesen a legtöbb embert az érdekli, mi lesz Harry herceg és Meghan Markle sorsa: nos, nem vár rájuk túl fényes jövő, ugyanis állítólag Vilmos amint király lesz, végleg elvágja majd a házaspárt a monarchiától, és ebben az sem akadályozza meg, hogy Harry szeretné rendezni a kapcsolatukat.

Ráadásul a döntés Harry gyerekeire is kiterjed, akik semmilyen hivatalos szerepet nem kapnának a királyi családban.

Vilmos tervei szerint ugyanis a monarchia jövője egy hatékonyabb és költségkímélőbb intézmény lesz, amelyben nincs hely azok számára, akik nem teljesítik a hivatalos kötelezettségektől.

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