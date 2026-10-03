Liszt nélkül készül ez a puha almás-zabpelyhes süti: öt napig is eláll, reggelire is tökéletes

A liszt nélküli recept alapja a krémes cottage cheese, amelyet zabpehellyel, tojással és almával kell összekeverni. Finomított cukor és liszt egyáltalán nem kerül bele, az édességről egy kevés méz gondoskodik. Melegen, közvetlenül a sütőből kivéve is finom, de előre is elkészíthető, hidegen is finom, akár magaddal is viheted.
Almás-zabpelyhes sütemény cottage cheese-zel, liszt nélkül:
Hozzávalók körülbelül 8 adaghoz:
- 450 g zsíros cottage cheese
- 3 nagy tojás
- 2 evőkanál méz
- 1 teáskanál vaníliakivonat
- 50 g zabpehely
- 1 teáskanál sütőpor
- 1,5 teáskanál fahéj
- 1 nagy alma
Elkészítés:
1. Melegítsd elő a sütőt 175 Celsius-fokra alsó-felső sütésen, majd kenj ki egy körülbelül 23×23 centiméteres sütőformát.
2. A cottage cheese-t keverd össze a tojásokkal, a mézzel és a vaníliakivonattal. Add hozzá a zabpelyhet, a fahéjat és a sütőport, majd dolgozd össze.
3. Hámozd meg az almát, távolítsd el a magházát, a gyümölcshúst pedig vágd apró kockákra. Forgasd az almadarabokat a masszába.
4. Öntsd a keveréket az előkészített formába, és egyengesd el a tetejét. Süsd 35–40 percig, amíg a teteje aranybarnára sül, és a beleszúrt fogpiszkáló tisztán jön ki.
5. Hagyd kihűlni, majd szeleteld fel. A megmaradt adagokat hűtőszekrényben legfeljebb öt napig lehet tárolni.
Tálaláskor görög joghurtot, mandulakrémet vagy apróra vágott dióféléket is tehetsz a tetejére.
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