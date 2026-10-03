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reggeli

Liszt nélkül készül ez a puha almás-zabpelyhes süti: öt napig is eláll, reggelire is tökéletes

reggeli alma desszert ősz
Horváth Angéla
2026.10.03.
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Ha tartalmas reggelivel indítanád a napot, érdemes kipróbálni ezt az almás-zabpelyhes süteményt. Liszt nélkül készül, sok fehérjét és lassan felszívódó szénhidrátot tartalmaz, fahéjas-almás íze pedig tökéletesen illik az őszi reggelekhez, estékhez.

A liszt nélküli recept alapja a krémes cottage cheese, amelyet zabpehellyel, tojással és almával kell összekeverni. Finomított cukor és liszt egyáltalán nem kerül bele, az édességről egy kevés méz gondoskodik. Melegen, közvetlenül a sütőből kivéve is finom, de előre is elkészíthető, hidegen is finom, akár magaddal is viheted.

Az almás-zabpelyhes sütemény liszt nélkül: reggelire is kiváló, sokáig eltelít
Az almás-zabpelyhes sütemény liszt nélkül: reggelire is kiváló, sokáig eltelít
Forrás: Life.hu / AI

Almás-zabpelyhes sütemény cottage cheese-zel, liszt nélkül:

Hozzávalók körülbelül 8 adaghoz:

  • 450 g zsíros cottage cheese
  • 3 nagy tojás
  • 2 evőkanál méz
  • 1 teáskanál vaníliakivonat
  • 50 g zabpehely
  • 1 teáskanál sütőpor
  • 1,5 teáskanál fahéj
  • 1 nagy alma

Elkészítés:

1. Melegítsd elő a sütőt 175 Celsius-fokra alsó-felső sütésen, majd kenj ki egy körülbelül 23×23 centiméteres sütőformát.

2. A cottage cheese-t keverd össze a tojásokkal, a mézzel és a vaníliakivonattal. Add hozzá a zabpelyhet, a fahéjat és a sütőport, majd dolgozd össze.

3. Hámozd meg az almát, távolítsd el a magházát, a gyümölcshúst pedig vágd apró kockákra. Forgasd az almadarabokat a masszába.

4. Öntsd a keveréket az előkészített formába, és egyengesd el a tetejét. Süsd 35–40 percig, amíg a teteje aranybarnára sül, és a beleszúrt fogpiszkáló tisztán jön ki.

5. Hagyd kihűlni, majd szeleteld fel. A megmaradt adagokat hűtőszekrényben legfeljebb öt napig lehet tárolni.

Tálaláskor görög joghurtot, mandulakrémet vagy apróra vágott dióféléket is tehetsz a tetejére.

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