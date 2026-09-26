A légiutas-kísérő figyelmeztet: ezért ne egyél a repülőgépen a hátsó ülések tálcáiról

Egy légiutas-kísérő videóban árulta el, hogy ő maga miért nem használja szívesen még a személyzet tagjaként sem a hátsó ülésekhez tartozó tálcákat. Szerinte ugyanis olyan dolog is történik rajtuk, ami a legtöbb utasnak eszébe sem jutna.

Egy légiutas-kísérő figyelmeztet: ne egyél a lehajtható tálcáról!

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A légiutas-kísérő tanácsa Egy légiutas-kísérő szerint a repülőgépek lehajtható tálcái nem olyan higiénikusak, mint gondolnád.

A tálcákat két járat között nem feltétlenül fertőtlenítik olyan alaposan, mint hinnéd.

A légiutas-kísérők sosem ennének közvetlenül a tálcáról.

Ha használod, érdemes előtte alaposan áttörölnöd a felületet.

A repülőgépen más, gyakran megérintett felületekre, például a kartámaszra és a biztonsági öv csatjára is érdemes figyelned.

Mit csinálnak az utasok, amiért jobb az óvatosság?

A tálcán nem csak ebédelnek az utasok

A légiutas-kísérő szerint egyes szülők a lehajtható tálcán cserélnek pelenkát, így a felületen olyan szennyeződések is lehetnek, amelyeket aligha szeretnél megenni. Azt is elmondta, hogy ő maga ezért nem eszik közvetlenül a tálcáról, és lehetőleg a személyes tárgyait sem teszi rá.

Ha mégis szükséged van a tálcára, a legegyszerűbb megoldás, ha használat előtt alaposan áttörlöd. A légiutas-kísérő arra is felhívta a figyelmet, hogy a fertőtlenítőszerek nem hatnak azonnal – a termék előírásait érdemes követned.

A légiutas-kísérő szerint nem ez az egyetlen problémás pont

A tálca ráadásul csak egy a repülőgép kérdéses felületei közül. Más légiutas-kísérők korábban a biztonsági öv csatját, a kartámaszokat, a lehúzható ablakrolót, a szőnyeget és a fej feletti csomagtartók környékét is olyan területekként említették, amelyekre érdemes odafigyelni.

Nem kell persze paranoiásan végigfertőtlenítened a teljes ülést, mielőtt leülsz. Viszont egy gyors áttörlés nedves törlővel vagy fertőtlenítő kendővel, mindenképpen hasznos. Különösen akkor, ha enni is szeretnél repülés közben.

A szabály végtelenül egyszerű: evés előtt moss kezet, és ne tedd le az ételt közvetlenül olyan felületre, amit előtted több száz másik utas is használt. És akkor már nem is kell azon gondolkodnod, vajon ki és mire használta utoljára a tálcát.

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