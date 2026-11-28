2026-ban november 29-én, vasárnap veszi kezdetét az adventi időszak, és egészen december 24-ig, szentestéig tart. A karácsonyi várakozás négy vasárnapján – november 29-én, a Mikulással egybeeső december 6-án, a Luca-napi december 13-án, valamint december 20-án – sorban gyúlnak meg a hitet, a reményt, az örömöt és a szeretetet jelképező gyertyák az adventi koszorún.

November 29-én kezdődik advent: meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún.

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Honnan ered az adventi koszorú hagyománya?

Az adventi koszorú története nem nyúlik vissza évszázadokra, eredete azonban annál kedvesebb. Az első ilyen díszt 1839-ben Johann Hinrich Wichern német evangélikus lelkész készítette. Egy árvaházban élő gyermekeknek szeretett volna segíteni abban, hogy könnyebben viseljék a karácsonyig hátralévő napok várakozását. A kicsik ugyanis újra és újra azt kérdezgették, mennyit kell még aludniuk az ünnepig.

Wichern egy hatalmas, fenyőágakkal borított fakerékre összesen 24 gyertyát helyezett el, és minden nap eggyel többet gyújtott meg. Így a gyerekek maguk is követhették, mennyi idő van még karácsonyig.

A ma ismert, négy gyertyából álló adventi koszorú később alakult ki, és a 20. században vált világszerte ismert karácsonyi hagyománnyá.

A koszorú egyes elemei önmagukban is fontos üzenetet hordoznak. Az örökzöld fenyőágak az életet és Isten örökké tartó szeretetét jelképezik, míg a kör alak az örökkévalóságot fejezi ki. A gyertyák fénye Jézus eljövetelére, valamint a világosság megérkezésére utal.

Egyes hagyományokban egy ötödik, fehér gyertya, az úgynevezett Krisztus-gyertya is helyet kap a koszorún. Ezt karácsony estéjén gyújtják meg, Jézus születésének ünnepére emlékezve.

Az első adventi naptárt egy édesanya találta ki

Az adventi időszakhoz Magyarországon és Európa más országaiban is számos szokás és népi hiedelem kapcsolódik. Ezek a hagyományok nemcsak az ünnepi készülődést teszik különlegesebbé, hanem generációkon keresztül öröklődő történeteket is őriznek.

Az adventi naptár története például egy türelmetlen kisfiúhoz kötődik.

Édesanyja azért készítette el az első változatot, hogy könnyebbé tegye számára a karácsonyig tartó várakozást: egy kartonlapra csokoládékat tűzött fel, amelyekből a gyermek minden nap egyet vehetett el. Az adventi böjt egykor szigorú vallási előírás volt, napjainkban azonban inkább a lelki megtisztulás, az önmegtartóztatás és a befelé fordulás időszakaként él tovább.