Katalin hercegné a Heal című dokumentumfilmben minden eddiginél jobban megnyílik rákbetegségével, kezelésével és gyógyulásával kapcsolatban. A filmben nemcsak a fizikai nehézségekről, hanem azokról a lelki változásokról is beszél, amelyeket a diagnózis magával hozott. A hercegné szerint a rák nemcsak a testet változtatja meg, hanem az ember gondolkodását, érzéseit és az élethez való viszonyát is átalakítja.
Egy ismeretlen ember fogta Katalin hercegné kezét a kórházban
Katalin hercegné felidézte, milyen kiszolgáltatott helyzetben volt a 2024-es hasi műtétjét követően. Elmondása szerint a kórházi környezet ridegsége és az átélt bizonytalanság kikészítette.
„Azt hiszem, csak időnként voltam eszméletemnél, sokszor nem. Nagyon sötét időszak volt, nem tudtam, életben maradok-e” – idézte fel a hercegné. „Aztán valamikor, mindezen keresztül, tudatára ébredtem annak, hogy valaki fogja a kezemet. Nem beszélt hozzám. Nem próbált megoldani semmit. Egyszerűen csak ott volt. Annak az embernek a jelenlétéért, aki akkor mellettem állt, örökké hálás leszek. Ez igazán rádöbbentett arra, milyen fontos egyszerűen csak valaki mellett lenni élete legsötétebb időszakában” – mondta Katalin és hozzátette, a friss levegő és a természet közelsége nélkül különösen rettegett.
„Amikor szembe kell nézned a saját sebezhetőségeddel, azzal, hogy halandó vagy, el kell fogadnod, hogy az élet nem végtelen” – fogalmazott a Healben. „Egy ilyen élmény után nagyon nehéz visszatalálni ahhoz az emberhez, aki korábban voltál” – idézi a walesi hercegnét a Daily Mail, aki szerint a fájdalmas tapasztalatokból később megújulás és fejlődés is lehet, de ehhez idő kell.
Katalinnál 2024-ben, egy nagyobb hasi műtétet követően diagnosztizáltak rákbetegséget. A betegség pontos típusát és stádiumát azóta sem hozták nyilvánosságra. Megelőző kemoterápiás kezelésen esett át, amelyet 2024 szeptemberében fejezett be, majd 2025 januárjában jelentette be, hogy a betegsége remisszióban van.
Három hegycsúcs meghódításával zárta le a nehéz időszakot
A Heal című, 30 perces dokumentumfilm nemcsak a betegség történetét mutatja be, hanem Katalin felépülésének egy fontos állomását is. A hercegné részt vett a National Three Peaks Challenge-ben, amelynek során 24 órán belül kellett megmásznia Skócia, Anglia és Wales legmagasabb hegycsúcsait: a Ben Nevist, a Scafell Pike-ot és a Snowdont.
Katalin számára a hegymászás nem csupán fizikai erőróba volt, úgy tekintett rá, mint egy személyes mérföldkőre, amellyel jelképesen is lezárhatja a kezelések és a felépülés egyik legnehezebb szakaszát. Katalin a filmben elmondta, hogy ő nem kongatta meg a kemoterápiás kezelések végét jelző harangot, testvére James Middleton, aki a túrára elkísérte pedig úgy fogalmazott, ez a kihívás volt az ő harangja. A hercegné 37 kilométeres National Three Peaks Challenge után a Yr Wyddfa lábánál találkozott a szeretteivel, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg percekig ölelték az édesanyjukat.
Testvére, James a kihívás után posztot szentelt Katalin kitartásának
A kihívás után Katalin öccse, James Middleton nyilvánosan is gratulált testvérének. „Hihetetlenül büszke vagyok az én drága nővéremre. Két évvel ezelőtt megmondtam, hogy együtt fogjuk megmászni ezt a hegyet” − írta. „Amíg kórházban voltál, a hegymászásról beszélgettünk, és a természet hihetetlen gyógyító erejéről. Orvosság a testnek és a léleknek. Nagy megtiszteltetés volt csatlakozni hozzád a kihívásban. Látni, hogy milyen messzire jutottál, inspiráló. Az erőd, a kitartásod és az elszántságod, miközben a legcsodálatosabb anya, feleség, lány és nővér vagy, minden egyes nap inspirál engem és sok más embert. Légy továbbra is pontosan az, aki vagy” − tette hozzá.
A hercegné a Heal dokumentumfilmmel, amit november 29-én mutat be a BBC, szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a rákból való felépülés nem ér véget a kezelések befejezésével. A film forgalmazásából származó bevételeket a Royal Marsden Cancer Charity kapja, amely a rákbetegséggel élőket és a kezelésen már átesett embereket támogatja.
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