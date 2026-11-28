Katalin hercegné a Heal című dokumentumfilmben minden eddiginél jobban megnyílik rákbetegségével, kezelésével és gyógyulásával kapcsolatban. A filmben nemcsak a fizikai nehézségekről, hanem azokról a lelki változásokról is beszél, amelyeket a diagnózis magával hozott. A hercegné szerint a rák nemcsak a testet változtatja meg, hanem az ember gondolkodását, érzéseit és az élethez való viszonyát is átalakítja.

Katalin hercegné elárulta, mi történt vele a kórházi ágyon.

Forrás: Northfoto

Egy ismeretlen ember fogta Katalin hercegné kezét a kórházban

Katalin hercegné felidézte, milyen kiszolgáltatott helyzetben volt a 2024-es hasi műtétjét követően. Elmondása szerint a kórházi környezet ridegsége és az átélt bizonytalanság kikészítette.

„Azt hiszem, csak időnként voltam eszméletemnél, sokszor nem. Nagyon sötét időszak volt, nem tudtam, életben maradok-e” – idézte fel a hercegné. „Aztán valamikor, mindezen keresztül, tudatára ébredtem annak, hogy valaki fogja a kezemet. Nem beszélt hozzám. Nem próbált megoldani semmit. Egyszerűen csak ott volt. Annak az embernek a jelenlétéért, aki akkor mellettem állt, örökké hálás leszek. Ez igazán rádöbbentett arra, milyen fontos egyszerűen csak valaki mellett lenni élete legsötétebb időszakában” – mondta Katalin és hozzátette, a friss levegő és a természet közelsége nélkül különösen rettegett.

„Amikor szembe kell nézned a saját sebezhetőségeddel, azzal, hogy halandó vagy, el kell fogadnod, hogy az élet nem végtelen” – fogalmazott a Healben. „Egy ilyen élmény után nagyon nehéz visszatalálni ahhoz az emberhez, aki korábban voltál” – idézi a walesi hercegnét a Daily Mail, aki szerint a fájdalmas tapasztalatokból később megújulás és fejlődés is lehet, de ehhez idő kell.

Három hegycsúcs meghódításával zárta le a nehéz időszakot

A Heal című, 30 perces dokumentumfilm nemcsak a betegség történetét mutatja be, hanem Katalin felépülésének egy fontos állomását is. A hercegné részt vett a National Three Peaks Challenge-ben, amelynek során 24 órán belül kellett megmásznia Skócia, Anglia és Wales legmagasabb hegycsúcsait: a Ben Nevist, a Scafell Pike-ot és a Snowdont.