Lapinformációk szerint Meghan Markle és Harry herceg 8 év után ismét az Egyesült Királyságban, Cotswoldsban töltheti az idei karácsonyt, méghozzá gyermekeikkel és a hercegné édesanyjával, Doria Raglanddal. Harry herceg és Meghan Markle nem vesz részt a királyi család hagyományos sandringhami karácsonyi összejöveteléén. A házaspár legutóbb 2018-ban ünnepelt együtt a királyi családdal, abban az évben, amikor összeházasodtak. A sussexi hercegné most egy intejúban azt is elárulta, milyen apró figyelmességekkel teszi emlékezetessé az ünnepi vendéglátást.

Meghan Markle és Harry herceg 2018 karácsonyán Sandringhamben.

Forrás: NORTHFOTO

Meghan Markle a vendéglátás apró részleteire figyel

A sussexi hercegné a Bon Appétit magazin téli számában beszélt arról, hogyan készül az ünnepi időszakra, és milyen szokásokat követ, amikor vendégeket fogad. Meghan Markle szerint nem a látványos gesztusok teszik különlegessé az együtt töltött időt: „Úgy gondolom, az apró figyelmességek is elegendők ahhoz, hogy valami hétköznapit különlegessé tegyenek, különösen akkor, amikor szeretteinket látjuk vendégül. Nem kell túlzásba esni” − nyilatkozta. Meghan azt is elmondta, igyekszik minél több feladatot előre elvégezni, hogy a vendégek érkezésekor már ne a készülődéssel, hanem velük törődhessen. Például már előző nap megteríti az asztalt, az éjszakára is ottmaradó vendégeknek pedig előre beprogramozza a kávéfőzőt reggelre. Reggelire bagelt, bogyós gyümölcsöket, joghurtot, füstölt lazacot és kapribogyót készít ki, mellé pedig kézzel írt üzenetet hagy, amelyben arra kéri a vendégeit, hogy bátran szolgálják ki magukat.

Meghan Markle szerint nem a látványos gesztusok teszik különlegessé az együtt töltött időt.

Forrás: Northfoto

Az idei karácsony különlegessége, hogy az Egyesült Királyságban ünnepelnek

A karácsonyi tervek azért is különlegesek, mert Archie és Lilibet most először töltheti az ünnepet Nagy-Britanniában a szüleivel. Egy bennfentes szerint Meghan szeretné, ha az ünnepek csendesen és kellemesen telnének, ezért is döntöttek úgy, hogy nem utaznak a tengerentúlra. „Mindenkinek túl megterhelő lenne és Meghan nem akarja ezt” − írja az Express.

Thomas Markle apjának ügye miatt mégsem felhőtlen Meghan boldogsága

A hercegné édesapjával, Thomas Markle-lel kapcsolatos közelmúltbeli események árnyékot vetnek a karácsonyra is. Ez még akkor is igaz, ha Meghan évek óta nem tartja a kapcsolatot apjával. Amint azt megírtuk, a férfit Floridában letartóztatták, és gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek birtoklásával vádolták meg. Thomas Markle tagadta a vele szemben felhozott vádakat. Meghan korábban arról beszélt, hogy a történtek megviselik.