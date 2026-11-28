2026 karácsonyán próbálj ki valami újat is a hókifli helyett! A tündércsók nemcsak a nevével, hanem az ízével és mutatós külsejével is elvarázsolja a családot. Az omlós tésztán lágy mogyorónugátkrém ül, melyet légies habcsók koronáz meg. Tökéletes választás azoknak, akik szeretik a hagyományos karácsonyi süteményeket, mégis szívesen kísérleteznek új receptekkel.
Hókifli helyett: így készül a karácsonyi tündércsók
Hozzávalók a tésztához:
- 250 g liszt
- 125 g hideg vaj
- 70 g cukor
- 1 tojás
- 1 csipet só
A töltelékhez:
- 120 g mogyorós nugátkrém
A habcsókhoz:
- 2 tojásfehérje
- 100 g cukor
- 1 teáskanál citromlé
Elkészítés:
1. A lisztből, a hideg vajból, a cukorból, a tojásból és egy csipet sóból gyúrj sima, egynemű tésztát. Csomagold frissen tartó fóliába, és legalább 30 percre tedd a hűtőszekrénybe.
2. Lisztezett munkafelületen nyújtsd ki a tésztát körülbelül 3 milliméter vastagságúra. Szúrj ki belőle egyforma korongokat, majd helyezd őket sütőpapírral bélelt tepsire.
3. Minden tésztakorong közepére tegyél egy kevés mogyorónugátkrémet.
4. Elektromos habverővel verd kemény habbá a tojásfehérjéket, közben fokozatosan add hozzá a cukrot és a citromlevet. Addig verd a habot, amíg fényes és kellően kemény lesz, a habverőt kiemelve pedig megtartja a csúcsos formáját. Töltsd habzsákba, majd nyomj belőle kis habtornyokat a nugátkrémre úgy, hogy befedjék a tölteléket.
5. Melegítsd elő a sütőt 150 fokra, légkeveréses üzemmódban. Süsd a tündércsókokat körülbelül 20 percig, amíg a habcsókok aranybarnára pirulnak. Sütés után hagyd teljesen kihűlni őket.
Tipp: A tündércsókok légmentesen záródó dobozban egy-két hétig is elállnak, így jóval karácsony előtt elkészítheted őket. Ügyelj azonban arra, hogy ne érje a sütiket nedvesség, különben a habcsók megpuhul és ragacsossá válik.
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