Szinte felfoghatatlan, mit érezhet a gyerekük nélkül az első hálaadáson Cindy Crawford és Rande Gerber. A házaspárt egy erdei ösvényen sétálva kapták lencsevégre. Presley tragédiája óta nagyon keveset mutatkoznak és látszik rajtuk, hogy rendkívül megtörtek.
Cindy Crawford és Rande Gerber összetörtek
Erdei sétával töltötte a hálaadás napját Cindy Crawford és Rande Gerber. A pár szomorúan, lehajtott fejjel, sportruhában sétált, a szupermodell rengeteget fogyott, mindketten megtörtek − szúrta ki a TMZ.
Próbáltak észrevétlenek maradni
Cindy Crawford és Rande Gerber október elején jelentek meg először nyilvánosan Presley halála óta. Akkor a malibui Zuma Beach partján sétáltak kézen fogva és megpróbáltak észrevétleek maradni. Akkor arról lehetett olvasni, Cindy Crawford nagyon nincs jól, önvád marcangolja, a családtagokkal pedig kérdezgetik egymástól, ki hibázott Presley-vel kapcsolatban, mit tehettek volna, hogy elkerüljék a tragédiát.
Cindy Crawford és Rande Gerber 27 éves fia, Presley Gerber mindössze egy nappal azután, szeptember 20-án halt meg, hogy beköltözött egy kaliforniai józan életvitelt támogató luxusintézménybe. A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A segélyhívás hangfelvétele alapján Presley-nek megállt a szíve, és feltételezett túladagolás miatt próbálták ellátni. A túladagolást azonban hivatalosan nem erősítették meg.
Presley Gerber tragikus haláláról itt olvashatsz bővebben.
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