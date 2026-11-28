Palvin Barbara Los Felizben tartott kávészünetet napi teendői közben. A szupermodell most sem úszta meg azt, hogy fotók készüljenek róla. Persze, lehet, nincs is ellenére, hiszen ezúttal is ragyogott.
Palvin Barbara fekete szettben sétált Los Angelesben
Palvin Barbarát a minap egy Los Angeles-i kávézóból kilépve kapták lencsevégre, majd a Whoopsee beszámolója szerint egy kisállat-kereskedés felé vette az irányt. A modell Penny Lane fazonú, midi hosszúságú kabátot viselt, amelyet egy hozzá illő, magas nyakú fekete ruhával és hegyes orrú csizmával viselt.
A modell a kifutón és a magánéletben is fontos időszakot él meg
Barbara Palvin számára az elmúlt időszak különösen fontos. Szeptemberben született meg Dylan Sprouse-zal közös kislányuk Sylvie, majd hat héttel azután már a Victoria’s Secret kifutóján láthatták a rajongók. Szereplése megosztotta az embereket, később Barbara üzent az édesanyákak, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a visszatérésében.
A galériában megmutatjuk Palvin Barbara legszexibb szettjeit, kattints a képre!
Legutóbb a Baby2Baby gálán vett részt
A magyar szupermodell november közepén a Baby2Baby adománygyűjtő gálán jelent meg férjével. Akkor egy Christian Cowan által tervezett, fekete estélyiben lépett a vörös szőnyegre, amit itt nézhesz meg.
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