Palvin Barbara Los Felizben tartott kávészünetet napi teendői közben. A szupermodell most sem úszta meg azt, hogy fotók készüljenek róla. Persze, lehet, nincs is ellenére, hiszen ezúttal is ragyogott.

Palvin Barbaráról szinte nem lehet rossz fotót készíteni.

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Palvin Barbara fekete szettben sétált Los Angelesben

Palvin Barbarát a minap egy Los Angeles-i kávézóból kilépve kapták lencsevégre, majd a Whoopsee beszámolója szerint egy kisállat-kereskedés felé vette az irányt. A modell Penny Lane fazonú, midi hosszúságú kabátot viselt, amelyet egy hozzá illő, magas nyakú fekete ruhával és hegyes orrú csizmával viselt.

A modell a kifutón és a magánéletben is fontos időszakot él meg

Barbara Palvin számára az elmúlt időszak különösen fontos. Szeptemberben született meg Dylan Sprouse-zal közös kislányuk Sylvie, majd hat héttel azután már a Victoria’s Secret kifutóján láthatták a rajongók. Szereplése megosztotta az embereket, később Barbara üzent az édesanyákak, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a visszatérésében.

A galériában megmutatjuk Palvin Barbara legszexibb szettjeit, kattints a képre!