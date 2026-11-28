A Grammy-díjas énekesnő 2026. augusztus 25-én halt meg, miután elvesztette a rákkal vívott küzdelmét. Dolly Parton élete végéhez közeledve nemcsak a nyilvánosságtól zárkózott el, hanem a caláadjáról is, aminek okáról nővére, Stella Parton szívszorító részleteket árult el.

Dolly Parton 80 évesen halt meg.

Forrás: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dolly Parton halála előtt még a családjától is elzárkózott

Dolly Parton 80 évesen, 2026. augusztus 25-én távozott az élők sorából, halála az egész világot megrázta. A country királynőjeként is emlegetett énekesnő 100 millió eladott lemezzel minden idők egyik legsikeresebb előadója volt. Az énekesnő rákkal küzdött, és ahogy egyre gyengébbé vált, úgy zárkózott el folyamatosan a külvilágtól, de még a családjától is. Ennek okáról Dolly Parton húga, Stella Parton vallott.

„Végig mellette voltam ezen az úton, de ahogy egyre gyengébb lett, nem akarta, hogy így lássam. Nagyon elszomorította volna, ha haldoklás közben azt látja, hogy sírok és zaklatott vagyok. Mindannyiunkat meg akart kímélni attól a fájdalomtól, hogy ezt végignézzük” – vallotta be Stella.

A 77 éves Stella a mai napig megőrizte a nővérétől kapott utolsó hangüzenetet. Korábban arról is beszélt, hogy Dolly még az utolsó beszélgetésük idején is dolgozott, hiszen a zene volt a szenvedélye.

A countryénekesnő sosem hozta nyilvánosságra, milyen típusú daganatos betegséggel küzdött. Nem szerette volna, ha rajongói vagy családtagjai aggódnak érte. Húgától mindössze egyetlen dolgot kért utoljára: hogy imádkozzon.

Dolly Parton halála előtt egy évvel vesztette el férjét, akivel 60 évig voltak együtt, ez a hatalmas fájdalom lelkileg legyengítette az énekesnőt.

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